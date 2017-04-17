Светлана Максимченко: «Мы хотим создать новый городской тренд похода в кино»

24 марта в столице прошел III Московский культурный форум, активное участие в котором приняла сеть бюджетных городских кинотеатров «Москино». На повестке дня – организованный этой киносетью конкурс на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве», проблема согласования киносъемок в столице, которую «Москино» берется решить и государственно-частное партнерство в кино. В конце прошлого года в кадровом составе киносети произошли изменения – обновленную команду возглавила Светлана Максимченко, ранее занимавшая должность заместителя директора «Мосгорпарка». Мы поговорили со Светланой об уже запущенных проектах и о том, что ждет «Москино» в ближайшем будущем.

Вы, как и некоторые другие члены новой команды, пришли в «Москино» из «Мосгорпарка» – структуры московского департамента культуры, которая отвечает за развитие столичных парков культуры и отдыха. Кинотеатральная сфера кардинально отличается от того, чем вы занимались раньше, или же предыдущий опыт будет полезен и на новом месте?

Я проработала в «Мосгорпарке» больше трех с половиной лет и отвечала прежде всего за концептуальные вещи – культурные мероприятия и проекты, внешние коммуникации, официальные проекты. Мы в том числе проводили и акцию «Ночь кино», и летние кинопоказы в парках. Когда наша команда только приступила к работе в «Москино», мы шутили, что кинотеатры должны стать новыми парками. Прежде всего нам хочется привнести темп и динамику, которые существовали на тот момент, когда парки только начинали преобразовываться, – большинство результатов тогда достигалось за несколько месяцев. Как известно, тренды приходят и уходят, и, как бы это ни звучало, парки уже ничего нового предложить не могут, удивить горожан в этом плане практически невозможно. Теперь мы хотим удивлять их в кинотеатрах. Людям, начиная с детского возраста, нужно прививать любовь к кино, рассказывать о том, что это искусство, с которым нужно знакомиться в кинотеатре, в компании друзей и близких людей. В 2010 году я попала на показ картины БРИОЛИН в одном из старейших кинотеатров Сан-Франциско. И это была не просто демонстрация фильма, а показ в формате sing-along – на экране шли субтитры, и весь огромный зал пел песни из этого мюзикла, полностью погружаясь в картину своего детства и юности, которую зрители знали наизусть. Это был настоящий спектакль с вовлечением публики в кино, совместный экспириенс и очень любопытный культурный опыт. И это невозможно сделать дома – только в кинотеатре. Мы хотим создать новый городской тренд похода в кино, который затронул бы большое количество людей, абсолютно разных – и молодых, и в возрасте, и семьи с детьми. Мы готовим программы и проекты, направленные на разную аудиторию. Часть из них запустим уже в апреле-мае.

Какие задачи для вас в приоритете на данный момент?

С одной стороны, «Московское кино» – это сеть городских кинотеатров, которую мы должны привести в порядок. Сделать ее привлекательной для зрителей, увеличить посещаемость, изменить имидж, репертуар и образовательную программу. С другой стороны, «Московское кино» – это городская структура, которая должна отвечать за кинопоказ в Москве, представлять город в этом сегменте и взаимодействовать с разными партнерами, будь то коммерческие сети кинотеатров, кинопроизводители или организаторы кинофестивалей.

Каким будет это взаимодействие? «Московское кино» будет инициировать какие-то проекты или выступать в качестве площадки?

Сейчас в этом направлении мы реализовываем два проекта. Один из них, конкурс на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве», был запущен 10 января. 15 марта завершился прием заявок, 24 марта прошло заседание конкурсной комиссии, которая определила шорт-лист фильмов, претендующих на награду. На следующем этапе эти картины будут выставлены на голосование на портале «Активный гражданин», где горожане смогут выбрать топ-3 фильмов. Всего предполагается три приза, общий фонд – 100 миллионов рублей, из них 50 миллионов – за первое место, 30 миллионов – за второе и 20 миллионов – за третье. На конкурс мы принимали картины последних пяти лет, в которых создан яркий образ Москвы. Заявок было много. Мы выбирали хорошие фильмы, в которых Москва становилась полноценным героем. Этот проект будет ежегодным, и мы надеемся, что это одна из мер для мотивации режиссеров и продюсеров снимать фильмы в Москве и о Москве.

Насколько нам известно, организовать съемки на улицах Москвы – зачастую непростая задача.

Наш второй проект, который сейчас находится в разработке, нацелен на содействие в организации киносъемок в Москве. Сегодня действительно существует проблема с отсутствием регулирования и понятных правил игры для организаторов киносъемок в столице. Мы общались с режиссерами, продюсерами, организаторами съемочного процесса и поняли, что для них, если речь не идет о знаковых объектах, проще снимать Москву в Минске, Подмосковье, Ярославле и других городах. Иностранные производители снимают Москву в Восточной Европе. Происходит это потому, что процедура согласования съемок очень сложная, приходится взаимодействовать с десятками органов исполнительной власти, как городских, так и федеральных. Не всегда есть реалистичные сроки по ответам, часто приходят отказы. Практически невозможно организовать киносъемку в короткий период, который на самом деле нужен кинопроизводителям, когда они подстраиваются под погоду, актерские графики и другие условия. В настоящее время у нас есть поручение Департамента культуры города Москвы придумать схему упрощения административных барьеров и оказывать содействие в организации киносъемок в городе. К нам уже начали поступать заявки от режиссеров с просьбами согласовать съемки с теми или иными структурами. Сейчас мы готовим системную историю, чтобы в конечном итоге для организации киносъемки нужно было подать одну заявку в «Московское кино», а дальше мы взяли бы на себя процесс согласования и взаимодействия со всеми органами власти. Надеюсь, что в апреле удастся запустить процедуру упрощенного согласования в тестовом режиме, поскольку нужно успеть к летнему сезону, на который приходится основной пик съемок на улицах. Наша задача в том, чтобы Москва снималась в кино больше, а съемки были оперативными и недорогими как для российских, так и для иностранных производителей.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о кинотеатрах «Москино». Сколько их осталось в сети? Что сейчас происходит с «Художественным»?

В настоящее время в сети тринадцать кинотеатров, двенадцать действующих и один на капитальном ремонте – это «Тула» в районе Печатники. Четырнадцатый кинотеатр, который раньше был в сети, – это как раз «Художественный». 1 декабря 2016 года он был передан в аренду АО «Пионер» на двадцать лет. Этот договор между «Московским кино» и «Пионером» предполагает, что последний за свой счет ремонтирует кинотеатр. После открытия он будет находиться в управлении «Пионера», но у города будет возможность на безвозмездной основе использовать эту площадку для своих мероприятий – показов, фестивалей, городских проектов. За Москвой закреплено тридцать календарных дней в год.

В каком состоянии сейчас находятся кинотеатры? Планируете ли вы их модернизацию и ребрендинг?

Мы планируем разработку нового фирменного стиля сети, потому что сейчас все кинотеатры разрозненны и у них нет ни управленческих, ни контентных, ни визуальных объединяющих элементов. Сейчас это отдельно стоящие кинотеатры, которые только на бумаге и на сайте в Интернете являются сетью, а по факту – нет. Это мы будем исправлять. У нас есть задача привести их в порядок, модернизировать оборудование. Что-то мы сможем сделать в ближайший месяц, что-то займет длительное время. Мы планируем, что к новому активному сезону в сентябре все первоочередные меры будут проведены. Понятно, что есть задачи и ремонта, и модернизации оборудования.

Какие ограничения или преимущества на сегодняшний день дает статус госучреждения? Как вы чувствуете себя на рынке с учетом того, что такие бюджетные организации постепенно становятся пережитком советского периода и уступают место коммерческим кинотеатрам?

У нас есть преимущество по сравнению с коммерческими сетями. Если у них из расходов на первом месте стоят затраты на аренду, то мы как госучреждение аренду не платим. Это существенно снижает затраты. При этом есть определенные ограничения в деятельности бюджетных учреждений. Например, какие-то изменения мы не можем проводить быстро. У нас есть серьезные требования законодательства в части закупок, которые необходимо соблюдать, когда при приобретении тех или иных услуг или товаров нужно проводить аукционы. Если мы хотим сделать ремонт, то это конкурсные процедуры, которые затягиваются на довольно долгий срок. И если мы хотим сдать в аренду какое-то кафе в кинотеатре, то это тоже несколько месяцев аукциона. Не как в коммерческих структурах, когда можно заключить договор и начать деятельность хоть завтра. Но эти ограничения – не самое страшное, с ними можно работать.

Привлекаете ли вы дополнительное финансирование или существуете полностью на бюджетные средства Москвы?

Мы получаем государственное финансирование, но оно не обеспечивает деятельность кинотеатров полностью. Город выделяет деньги на большое количество бесплатных активностей и социальных программ, и то, что они у нас есть, помимо платного кинопоказа, это большое наше преимущество. Но мы не могли бы функционировать, если бы не получали на кинопоказе дополнительный доход. Еще одна статья дохода – кинобуфеты. В будущем мы думаем над тем, чтобы продавать свои рекламные возможности. Раньше реклама в кинотеатрах не размещалась, и нам кажется, что это упущение. Безусловно, есть задача снизить нагрузку на бюджет и повысить доходы.

Есть ли у вас как у бюджетного учреждения квота на показ российского кино?

Квоты нет, но есть задача приоритет отдавать российскому кино, и у нас действительно доля отечественных фильмов в прокате больше 40 процентов. Мы крутим практически все российские релизы. Не каждый из них успешный, и те, которые неуспешны, мы снимаем с проката, но всегда стараемся ставить качественные картины в расписание. То же ПРИТЯЖЕНИЕ, которое у нас очень хорошо прошло, или ВРЕМЯ ПЕРВЫХ у нас в приоритете по росписи. Мы, естественно, хотим первыми показывать российского кино, проводить предпремьерные и премьерные показы, спецпоказы, давать площадку для молодых кинематографистов.

С 2018 года все кинотеатры в России должны быть доступны для зрителей с ограниченными возможностями. Как сейчас с этим обстоит дело в «Москино»?

Часть наших кинотеатров приспособлена для людей с ограниченными возможностями. Несколько площадок были оборудованы приборами для тифлокомментирования, сейчас мы проверяем их работоспособность. Будем советоваться с людьми, которые профессионально занимаются инклюзией и понимают, что действительно необходимо. Планируем делать специальные показы для людей с ограниченными возможностями.

«Москино» славится демократичными ценами на билеты. Какие льготы действуют в ваших кинотеатрах? Планируются ли изменения в области ценообразования?

У нас есть детские билеты, цена которых для детей до 14 лет ниже. В «Космосе» существует акция «Кино для жаворонков», когда на ранние утренние сеансы можно сходить за 49 рублей. Есть льготы для студентов и школьников, пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей из многодетных семей. Ценовую политику мы хотим оставить ниже, чем на коммерческих площадках, потому что в городских кинотеатрах цены должны быть социальными.

Что вы планируете предпринять для улучшения посещаемости?

Во-первых, запустить электронную продажу билетов во всех кинотеатрах – к 1 апреля она заработает в полном объеме на сайте «Московского кино». Во-вторых, привести в порядок сами кинотеатры – фойе, зрительные залы. Создать такую атмосферу, чтобы люди хотели возвращаться в наши кинотеатры. Планируем разработать программу лояльности, проводить специальные мероприятия и кинопоказы, премьеры. Также мы собираемся расширить образовательную программу, организовывать мероприятия вместе с партнерами.

По части репертуарной политики вы планируете вывести все кинотеатры сети на единый курс или у каждого будет своя судьба? На данный момент роспись в «Москино» осуществляется централизованно?

С апреля мы планируем сделать роспись централизованной. Наша основная задача – чтобы у нас увеличилась доля фильмов ограниченного проката, которые можно посмотреть не во всех коммерческих киносетях. Мы хотим, чтобы у нас были релизы, которые нигде не идут, – как российские, так и зарубежные. Пока мы экспериментируем, изучили европейский и американский опыт, в большинстве своем старые однозальники в Европе – это кинотеатры авторского кино. Возможно, в части площадок мы придем к этому. В наших кинотеатрах «Звезда» и «Факел» уже преимущественно идут авторские фильмы.

Будет ли сеть расширяться?

Мысли такие есть, но пока говорить об этом рано. Сейчас приоритетная задача – привести в порядок то, что мы имеем.

17.04.2017 Автор: Анна Багрова