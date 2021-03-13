Дмитрий Нелидов и Александра Ремизова: «Мы пытаемся найти темы, про которые нашей аудитории интересно поговорить»

Сериал «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского показал рекордный старт среди сериалов на сервисе «КиноПоиск HD», став лидером по количеству зрителей за первый месяц на платформе. Как рассказали БК в пресс-службе «КиноПоиска», с 28 января более 20% смотрящих подписчиков сервиса посмотрели сериал. При этом общее число подписчиков в 2021 году превысило 3 млн человек. По итогам февраля «Топи» занялb первую строчку в топ-20 популярных проектов платформы. По оценке компании Telecom Daily, в прошлом году «КиноПоиск HD» агрессивнее всех российских онлайн-кинотеатров увеличивал свою долю на рынке – если по итогам 2019 года она составляла 3%, то по итогам 2020-го достигла 7,1%. Случилось это во многом благодаря эксклюзивному контенту, за производство которого отвечает в том числе и «Яндекс.Студия». Мы поговорили с ведущими продюсерами и шоураннерами «Яндекс.Студии» Александрой Ремизовой и Дмитрием Нелидовым о портрете аудитории «КиноПоиска», вторых сезонах популярных проектов платформы и главных новинках этого и следующего годов.

Саша, «Топи» – один из первых ваших проектов в качестве шоураннера «Яндекс.Студии». На каком этапе вы стали заниматься этим проектом и какие ожидания были накануне премьеры?

Александра Ремизова: Очень переживала за этот проект! В ночь выхода первых серий, в 00:05 даже совершила нетипичный для себя поступок: поставила оценку на «КиноПоиске». Конечно, не себе, а огромной команде. Я пришла в проект, когда он уже был в запуске, снимался летом в сложнейших условиях: в Беларуси во время протестов, в ковид. И продюсер Володя Маслов, и все его ребята просто герои: все сделали в срок. Сложно присоединяться не с начала проекта, потому что всегда думаешь: «Ой, я бы тут вот так сделала, я бы тут вот это посоветовала». У нас был сложный постпродакшн. Мы спорили, но не сильно, не до хлопания дверью. Были долгие разговоры, зумы, чаты… Первого января спрашиваешь: «Ну что там, как серия?» – «Да вот, давай в зуме обсудим». Мне было дико интересно работать с Митей Глуховским, и я бы хотела это сотрудничество продолжить. Он большой писатель, каких я мало встречала. При этом он готов к тебе прислушиваться, идти на уступки, потому что его главная цель – сделать хороший проект.

Если сравнить ваш опыт работы в продакшне и опыт в «Яндекс.Студии», то в чем разница?

Александра Ремизова: Когда работаешь в продакшне, ориентируешься исключительно на свой вкус и вкус людей, с которыми делаешь проект. Здесь же, благодаря «КиноПоиску», есть очень высокий уровень знаний о нашей аудитории – ее изменяющихся интересах, жанровых предпочтениях. И перед входом в производство мы должны ответить себе на еще большее количество вопросов: почему это будет работать, с какой вероятностью? На «КиноПоиске» очень много разного контента, в том числе топового зарубежного, с высокими рейтингами. И это подстегивает, чтобы оценки, показатели интереса, досматриваемости у наших оригинальных проектов тоже стремились к лучшим образцам.

Дмитрий Нелидов: Объем информации, правда, удивляет. Мы многое знаем о потенциальных зрителях проектов еще до премьеры. Мы знаем их интересы или даже устройство, которое они скорее всего выберут для просмотра. Сейчас, например, больше половины всего смотрения «КиноПоиска» приходится на большие экраны: Smart TV, станции, консоли. Мне интересно было узнать, что чем дольше зритель пользуется сервисом, тем большее количество устройств он использует. Условно: начал смотреть серию за завтраком с компьютера, потом переключился на смартфон в метро, а вечером продолжил смотреть с телевизора. То есть контент должен выглядеть одинаково хорошо на всех устройствах и особенно на больших экранах, потому что большинство зрителей в итоге переходит на них. Все это, конечно, помогает выстраивать маркетинговые и пиар-кампании вокруг проектов. А уже в момент премьеры мы смотрим, какой переход между сериями, сколько людей дошли до последнего эпизода. Где падения просмотров, какой герой понравился больше всего, какие еще проекты интересуют наших зрителей. Если принимаем решение о выпуске продолжения, все эти данные учитываются. Например, во втором сезоне «Последнего министра» мы проделали работу над ошибками, поскольку поняли, что не хватает романтических линий.

Должность шоураннера привычна для западных проектов, но в России встречается нечасто. Что именно в «Яндекс.Студии» подразумевают под термином «шоураннер»?

Дмитрий Нелидов: Студия растит проекты как внутри самой себя, вместе со своими авторами, так и с внешними продакшнами и продюсерами. Для них мы с Сашей – два входящих звена. Укушенные и зараженные их идеями, мы вместе с ними эти идеи разрабатываем. Потом входим в этап девелопмента. Дальше, когда считаем, что готовы, идем к коллегам защищать проект.

Александра Ремизова: Команда «КиноПоиска» хорошо знает свою аудиторию и дает зеленый свет производству, посмотрев на проект с разных сторон: зачем он, на какое количество зрителей рассчитан, сколько нужно вложить денег в рекламу…

Полноценным шоураннером проекта можно быть, полностью отдавшись ему. Ты должен находиться на площадке, везде присутствовать, все утверждать, быть постоянно в процессе. В Студии у меня как у продюсера много проектов и, как следствие, большой объем менеджерской работы. Не получается на 100% погружаться в каждый, зато есть возможность многое попробовать.

Какова при этом роль режиссера? Одинакова ли она на проектах и кто принимает финальное решение?

Дмитрий Нелидов: Финальное решение принимает зритель. Если он сериал не смотрит – значит, мы вместе выбрали не тот путь. Но если серьезно, то, конечно, уже на этапе препродакшна и съемок каждый делает свою работу, и режиссер – главный на площадке. Наша задача помочь ему и съемочной группе свои замыслы реализовать, при этом помня про сроки, зрителя и – желательно – бюджет.

Все зависит от конкретного проекта и автора. Роман Олегович Волобуев писал и снимал «Последнего министра», лучше него никто этот материал не знает. Монтажом и «Министра», и «ППЧМЗ» занимался он.

Не скрою – конечно, бывают творческие конфликты, но это только на пользу проекту, мы всегда находим компромисс и идем дальше. А когда творческие решения приняты, уже сервис, опираясь на контент и свои технологии, начинает работать над формированием у зрителя интереса.

Есть ли что-то общее в эксклюзивном контенте, производимом для «Студии»? Или вы целенаправленно делаете принципиально разный контент для самой разной аудитории?

Дмитрий Нелидов: Мы пробуем себя в разных жанрах и сегментах, потому что контент сервиса нацелен на очень большую аудиторию. Мы не выбираем то, что гарантированно приведет к успеху, не пытаемся ни за кем повторять. Мы пытаемся найти те актуальные темы, про которые нашей аудитории было бы интересно поговорить, фиксируем важные изменения в нашей реальности. И хороший яркий пример – сериал «ППЧМЗ» про telegram-каналы. Сейчас они очень востребованы, но два года назад такого телеграмного бума еще не было. И будет ли все так же через два года – неизвестно. Да, мы понимаем риски, что подобные темы не могут быть очень массовыми. Сериал, например, не вошел в топ-10 по смотрению в 2020 году, как «Последний министр», «Проект «Анна Николаевна» и «Беспринципные». Но для части наших зрителей Telegram – важный признак реальности, в которой мы сейчас живем. И мы это фиксируем. При этом интереса этих зрителей, который, конечно, выражается в цифрах, стало достаточно для того, чтобы мы продолжили работу над вторым сезоном.

Можете ли вы описать пользователей «КиноПоиска» и их вкусовые предпочтения?

Дмитрий Нелидов: Подписка «Яндекс.Плюс» объединяет разные сервисы «Яндекса». Поэтому наши зрители – очень разные по своим предпочтениям и привычкам. На «КиноПоиске» сейчас уже более 3 миллионов смотрящих подписчиков в месяц. Преимущественно это довольно молодое городское население, современное и насмотренное. Зрителей из регионов становится все больше. Помимо нашего оригинального контента, они смотрят много чего еще классного – в топе по просмотрам регулярно «Рик и Морти» и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. А в феврале, например, вырвался в топ новый классный комедийный сериал с Алланом Тьюдиком «Засланец из космоса». Рассматривать зрителей по социально-демографическому срезу — это не подход «КиноПоиска». Это больше работает для телевидения, где есть жесткая эфирная сетка. Стриминги смотрят на пользователей скорее в категориях интересов конкретных зрителей. Так называемых «зрительских сегментов»: любители взрослой 2D-анимации, фантастических франшиз, фантастических комедий, жестких сериалов DC и так далее. Нам не обязательно знать, кто конкретно перед экраном – студент или мама с тремя детьми – чтобы предложить интересный контент. И тот, и другая могут одинаково любить «Пенниуорта», например. Более того, интересы одного зрителя включают широкий диапазон, и сегменты могут иметь пересечения.

Как на производство ваших проектов повлияла пандемия?

Александра Ремизова: Как и у всех наших коллег, у «КиноПоиска» немного сдвинулся график съемок оригинальных проектов. Четыре проекта − «Просто представь, что мы знаем» («ППЧМЗ»), «Топи», «Беспринципные» и «Я не шучу» – были приостановлены или перенесены. Съемки стартовали летом, как только нам разрешили снова зайти в производство. Мы подошли к этому очень аккуратно: оборудовали площадки в соответствии с требованиями, следили за тем, чтобы соблюдались все меры безопасности. И нашими большими союзниками в этом деле стали продюсерские компании, которые снимали проекты в довольно сложных условиях. Но за счет этих усилий нам удалось не вылететь из графика, и «Просто представь, что мы знаем» вышел уже в сентябре, а «Беспринципные» – в октябре.

Дмитрий Нелидов: В «ППЧМЗ» мы не успели доснять всего несколько смен, когда ввели ограничения на съемки. Но основная часть сериала была уже снята, и мы могли использовать это время простоя для монтажа. В итоге мы не сильно выбились из графика, и серии вышли в сентябре. Поэтому потери не катастрофические. Но, конечно, производственные бюджеты увеличились, потому что появились новые обязательства по оборудованию площадки.

На каком этапе сейчас проект «Пищеблок» по роману Алексея Иванова, над которым вы работаете совместно с компанией «Среда»?

Дмитрий Нелидов: Постпродакшн. Недавно мы провели фокус-группу: людям понравилось, они понимают эту историю. Симпатизируют героям, времени, когда разворачивается сюжет (1980 год – прим. БК). И если взрослое поколение, люди 34-40 лет, ощущают и реагируют на этот ностальгический слой, то молодой аудитории нравятся экшн-элементы. У нас там большое количество графики. Сами понимаете – вампиры, сосущие кровь. И мы, кстати, придумали необычный способ изображения этого процесса – не буду пока рассказывать, какой. Уникальных визуальных кайфов, созданных нашим оператором Николаем Богачевым, там много. Это многосоставная, многожанровая история. И фантастика, и приключение. И притча о тоталитарном обществе, которую написал Алексей Иванов. Мне кажется, в современном кинопроизводстве уже сложно представить себе какие-то одножанровые вещи. То есть чистых комедий уже давно не бывает. Люди хотят как в жизни. Ты же не ходишь постоянно смеясь. Тебе кто-то позвонил – и ты уже в трубку можешь заплакать. В кино должно быть так же.

Какие еще проекты «КиноПоиска» у вас сейчас в работе?

Александра Ремизова: Сейчас идут съемки второго сезона нашего сериала «Триггер», а параллельно на «КиноПоиске» скоро выйдет политический триллер «Спойлер» про региональные выборы: над ним работает та же команда – режиссер первого сезона «Триггера» Дмитрий Тюрин, актер Максим Матвеев, а также Леша Волнов, совершенно феноменальный режиссер монтажа «Триггера». И второй режиссер Даша Петрова, важнейший человек... Большая команда во главе с продюсерами компании «Медиаслово» Данилой Шараповым и Петром Ануровым и, конечно, сценаристом Сергеем Минаевым. Думаю, это будет большой, крутой и, безусловно, очень актуальный проект, особенно для нашей страны.

Другой проект на стадии девелопмента — сериал о самой первой массовой вспышке ВИЧ в Советском Союзе. Готовим его с продюсерской компанией «Среда», одним из наших главных партнеров. Режиссером будет Евгений Стычкин. Основная мысль этого проекта – замалчивать ничего нельзя, иначе проблема нарастает как снежный ком. Собственно, что и произошло в 1988 году. Я прочитала огромное количество документальных материалов: все можно было остановить, если бы начали кричать о проблеме. Но люди молчали, и мы получили то, что имеем сегодня. Мой 12-летний сын посмотрел фильм Юрия Дудя про ВИЧ и сказал, что это невероятно интересно, страшно и про это надо знать. Тот же сериал «Чернобыль» смотрят дети и подростки. И мы попробуем сделать нашу историю настолько актуальной, чтобы ее тоже захотел увидеть каждый. Потому что это огромная катастрофа, которая произошла в нашей стране и про которую никто ничего не рассказывал. Сейчас активно дописываем сценарий и планируем снимать в конце лета и осенью.

У «Студии» за год сформировался пул продюсерских компаний, с которыми вы постоянно сотрудничаете. Насколько вы открыты к новым партнерам?

Дмитрий Нелидов: Конечно, мы чувствуем себя комфортно с продакшнами, с которыми у нас уже был успешный опыт работы. Требования у «Студии» довольно жесткие и высокие, не всегда и не всем они могут подходить. Но никаких лимитов мы не ставим и открыты интересным идеям. Понятно, что 2021 год уже распланирован, но дальше мы ждем всех. Заражайте нас, кусайте.

Есть ли у вас эксклюзивные контракты с авторами и звездами индустрии? Как вы относитесь к этой практике?

Дмитрий Нелидов: Эксклюзивы сейчас выстроены в основном вокруг гонораров, но, возможно, через какое-то время в этой практике могут разочароваться. Для людей творческих профессий деньги являются важным, но не всегда решающим фактором. Помимо денег, важна атмосфера, обстановка, в которой ты можешь творить. И эта атмосфера во многом связана с определенными людьми, с командой… Актер может хотеть многообразия и свободы: и если ему навязывать сниматься только тут, а не где-то еще, это может его разрушать. Что касается авторов, сценаристов, то они всегда идут за идеей. Поэтому мы очень активно работаем над тем, чтобы обстановка для наших авторов и партнеров была максимально комфортной и творческой. Но ни в коем случае не хотим блокировать их деятельность – нам важно, чтобы индустрия развивалась.

13.03.2021 Автор: Никита Никитин