Марк Патченский: «С уходом «Люксора» рынок изменился, но не критично»

В начале 2019 года стало известно о постепенном уходе сети «Люксор» с рынка кинопоказа. Компания, которая годом ранее входила в топ-6 крупнейших киносетей страны, начала терять свои площадки. Самое большое число бывших кинотеатров «Люксора» теперь принадлежит компании «АСкино», работающей под брендом IceKino. В разговоре с БК генеральный директор сети Марк Патченский рассказал, какие изменения ждут кинотеатры с переходом под новое управление, как выстроена работа с дистрибьюторами и каковы планы по развитию компании.

На каких условиях бывшие площадки сети «Люксор» перешли в управление «АСкино»? Сколько всего у вас сейчас кинотеатров и в каких городах?

Когда объекты сети «Люксор» стали закрываться, торговые центры начали срочно искать на их место новых арендаторов. Но смена арендатора – это всегда закрытие кинотеатра на период замены оборудования, текущего ремонта и прочих работ по запуску. Такие процессы всегда неприятны для торгового центра и негативно влияют на посещаемость. Мы же придумали, как изменить ситуацию без закрытия объекта: договорились с «Люксором» взять в аренду все оборудование и торговый знак «Люксор» в тех кинотеатрах, которые уже были на грани. Мы заключили договоры аренды помещений с торговыми центрами, которые пошли нам навстречу, и таким образом зрители даже не заметили стадии перехода – ни один из кинотеатров не закрылся ни на день и не остановил кинопоказ. Это площадки в торговых центрах «Весна» и «Гудзон» в Москве, «Лето» и «Континент» в Санкт-Петербурге, «Круиз» в Рязани и «Европа» в Курске.

Происходили ли какие-то изменения в «люксоровских» кинотеатрах после перехода в «АСкино»? Поменялся ли кадровый состав? Планируется ли ребрендинг площадок?

Начало деятельности «АСкино» оказалось сопряжено с большим количеством изменений. В первую очередь было необходимо упорядочить процессы и оптимизировать использование ресурсов. Это коснулось и технического состояния кинотеатров, и репертуарной политики, и, конечно, кадров. Мы сохранили рабочие места, и большинство сотрудников перешло к нам. Постепенно, благодаря избранному курсу наши кинотеатры вновь стали желанным и посещаемым местом для проведения досуга. Ребрендинг есть в планах, однако мы пока не делаем акцент на этой задаче. «Реанимация» имиджа кинотеатров сейчас достигается главным образом за счет качественных преобразований.

Как в данный момент вы оцениваете конкурентную среду на рынке кинопоказа?

Рынок кинопоказа был и остается очень насыщенным с точки зрения конкуренции. Зритель сейчас покупает не просто билет в кино, а дополненную ценность к нему: для кого-то это возможность пребывания в комфортном зале и отличный сервис, для кого-то – удобное время сеансов, а для кого-то – вкусный попкорн. Кинотеатр должен удовлетворять все эти потребности, чтобы ежедневно сохранять свои конкурентные позиции. В противном случае игроки покидают рынок.

А если подробнее и более предметно про конкуренцию – как вы оцениваете, например, окружение в тех районах Москвы, где представлены ваши площадки? Насколько сильна сейчас конкуренция в регионах и в чем отличие от московского рынка?

Конкуренция сильна везде, не только в Москве – в других городах так же представлены мощные игроки рынка кинопоказа, крупные сети и небольшие. В регионах, конечно, зрителю важна как стоимость досуга, так и его качество – мы постоянно работаем над превосходством и в первом, и во втором аспектах. В Москве важную роль еще играет и фактор времени: зритель, покупая билет, не хочет ждать полчаса и более до начала фильма – к росписи нужно относиться с особым вниманием.

И все-таки изменился ли, на ваш взгляд, рынок с уходом «Люксора» и приходом «АСкино»?

Изменился, но не критично: все площадки заняли новые арендаторы и кинопоказ в них продолжается – кто-то делает это хуже, чем «Люксор», а кто-то лучше, но меньше кино для зрителя не стало.

Как вы считаете, в чем ошиблись владельцы сети «Люксор», что привело к такому развитию событий? Какие выводы можно сделать рынку из данной ситуации?

Это сложно комментировать, не зная всех деталей процесса: скорее всего к такому исходу привело стечение факторов. «Люксор» – безусловно, сильный бренд, и в прошлом – сильная сеть. Однако рынок кинопоказа – сфера очень динамичная, которая требует чуткости к внешним условиям, концентрации на процессах, стратегического взгляда на бизнес. Любая потеря бдительности влечет за собой неприятные последствия, и мы всеми силами стараемся следовать последним тенденциям, «слышать» рынок, анализировать прошедшие периоды и работать над ошибками в режиме реального времени.

На ваш взгляд, какие проблемы кинопоказа сейчас являются наиболее актуальными?

Если брать проблемы в целом, я отнес бы к ним популяризацию таких платформ и сервисов, как Netflix. Людям иногда проще включить кино дома. И хотя поход в кинотеатр – это всегда маленький праздник, некоторые в целях экономии времени или средств, к сожалению, выбирают домашний просмотр. Чтобы зритель делал выбор в нашу пользу, необходимо иметь максимум плюсов перед альтернативой: суперкачественная картинка и звук должны соответствовать современным требованиям, удобство и сервис в кинотеатре – быть на высоком уровне и, конечно, важна адекватная стоимость билета.

А пиратство все еще является больной мозолью для кинотеатров? На ваш взгляд, ситуация как-то меняется в положительную сторону с учетом мер госрегулирования и тех усилий, которые прикладывает отрасль в борьбе с нелегальным контентом?

Ситуация с пиратством, конечно, меняется в лучшую сторону, но в этом заслуга не только госрегулирования, но и мер, принимаемых в самих кинотеатрах. Кроме того, уже мало кто готов смотреть «тряпку», снятую на телефон – торрент-трекеры все еще работают, но уже почти не выкладывают грязные копии, и сейчас там уже контент, украденный с платных сервисов типа iTunes и ему подобных, поэтому они представляют конкуренцию скорее этим платформам.

Как вы относитесь к различным государственным инициативам по регулированию кинопроката в стране? Например, недавно сообщалось о создании комиссии из кинематографистов, которая займется выбором дат старта крупных российских фильмов, а голливудские ленты тогда должны будут выходить в день мировой премьеры. Насколько вам видится полезной или вредной подобная практика?

Сложно сказать так сразу о том, будет ли это полезно или вредно. Могу лишь предположить, что для некоторых голливудских лент общемировая премьера станет спасением: зачастую некоторые релизы доходят до наших экранов намного позже мирового старта, что, безусловно, сказывается на сборах у нас в стране. Что же касается российского кинематографа, то, безусловно, грамотно выставленные даты премьер положительно повлияют на сборы, но я уверен, что в некоторых случаях кинотеатр не получит планируемую посещаемость, которую может собрать иностранный релиз, запланированный на этот же период времени.

А в целом инициативы государства в отношении регулирования кинопроката вас не пугают? Например, те же предложения о 5 миллионах за прокатное удостоверение или об ограничении сеансов одного фильма 30 процентами?

Пугаться в нашей стране – это значит не участвовать в бизнесе: как показывает практика последних лет, даже если принимаются неверные решения, они исправляются рано или поздно. Указанные вами ограничения усложнят работу в первую очередь небольшим компаниям, поэтому очень спорно, что они необходимы.

Следите ли вы за новостями, связанными с Российским авторским обществом? На днях стало известно, что члены Ассоциации владельцев кинотеатров подали в суд на эту организацию, требуя пересмотреть условия заключенных с ними ранее контрактов на отчисления части средств за музыку в фильмах.

Да, конечно, отношения с РАО – это давняя тема. Если с российскими авторами ситуация с отчислениями хоть как-то может быть урегулирована, то по иностранным композиторам множество вопросов. Со своей стороны мы неоднократно направляли запросы на предоставление документов, подтверждающих отношения РАО с зарубежными авторами. Отсутствие поименного списка создателей музыкальных произведений, в пользу которых РАО получает отчисления по каждому демонстрируемому нами фильму, не позволяет идентифицировать распределение этого вознаграждения и установить обоснованность его получения. Отсутствие у нас указанного объема информации влечет риск доначисления на нас налога на прибыль со всеми пенями и штрафами. В наших намерениях – присоединиться к исковым требованиям АВК и взаимодействовать в этом ключе и в дальнейшем.

Прошлый и этот годы наглядно демонстрируют некоторые изменения зрительских предпочтений. То, что раньше пользовалось спросом, сегодня проваливается, а «выстреливают» порой не самые очевидные картины. В связи с такими тенденциями как сегодня строится ваша репертуарная политика?

Предпочтения зрителя навеяны временем: в жизни сейчас все меняется очень быстро, из-за этого актуальность каких-то тем взлетает, достигая пика, или падает. Угадать это все сложнее. У нас шесть отличающихся друг от друга площадок, и мы постоянно мониторим разницу в посещаемости каждого проекта, видим, что именно предпочитает смотреть зритель в каждом из наших кинотеатров. В «Гудзоне», например неплохо, работает артхаус, в питерском «Континенте» – молодежный контент, в Курске хорошо собирает серьезное кино на сложные актуальные темы. Знать своего гостя важно – исходя из его предпочтений, мы стараемся подбирать и репертуар, и даже ассортимент в концессии. Например, в регионах гостям нравится выпить перед фильмом чашку кофе или чая, в Питере, оказывается, любят мороженое, а в Москве все время хотят попробовать что-то новое. Точечный подход помогает сгладить провалы и не потерять сборы на неожиданно «выстреливающие» релизы. Приходится всегда быть в курсе интересных проектов, которые могут сделать кассу в том или ином кинотеатре с учетом предпочтений зрителя.

Как вы выстраиваете ценовую политику с учетом снижающихся реальных доходов населения? Насколько различаются цены в кинотеатрах Москвы и в регионах? На ваш взгляд, региональный зритель более чувствителен к вопросу цены?

Конечно, цены на билеты в столице довольно сильно отличаются от регионов. И именно региональный зритель острее всех реагирует на какие-либо изменения в ценовой политике. Регулируем мы эти вопросы с аналитиком. Довольно сложный процесс, но мы неплохо справляемся как в столице, так и за ее пределами.

Как у вас выстроена работа с дистрибьюторами?

На данный момент наша сеть кинотеатров работает абсолютно со всеми прокатчиками – как с мейджорами, так и с независимыми, – на стандартных условиях.

Но, например, региональные кинотеатры все чаще жалуются на неадекватные, на их взгляд, требования прокатчиков по росписи тех или иных релизов. Вы сталкиваетесь с таким?

При росписи мы можем подтверждать свои встречные предложения определенными цифрами и фактами сборов, посещаемости, заполняемости зала на различных релизах. При обеспечении максимума заполняемости с правильной расстановкой сеансов нет необходимости перенасыщать расписание каким-то одним фильмом – как правило, прокатчик это понимает, и мы находим золотую середину. Достойные сборы – это то, что нужно и дистрибьюторам, и нам, поэтому договориться можно всегда.

Каковы ваши дальнейшие планы по развитию сети?

Конечно, мы готовы к развитию и уже рассматриваем предложения по разным регионам. Но открываться сейчас можно не везде – рынок уже достаточно насыщен, и мы в первую очередь пойдем туда, где нужны или можем предоставить зрителям лучшее конкурентное предложение. Такие места все еще есть, и мы готовы дать возможность смотреть большое кино на больших экранах тем, у кого на сегодня такие возможности ограничены. Что касается конкретных мест, то до подписания договоров эта информация не разглашается. Имеются неплохие проекты с явным потенциалом – не хотелось бы увидеть завтра очередь из желающих там открыться. Возможность найти удачные локации и оценить есть у всех, было бы желание.

23.09.2019 Автор: Дмитрий Некрасов