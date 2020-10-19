Владимир Петелин: «Даже короткий повторный локдаун нанесет еще больший удар, чем первый»

Расскажите, пожалуйста, как вы выходили из локдауна.

Своими кинотеатрами мы начали работать 9 сентября. Некоторые партнерские площадки открылись еще в августе, первые из них были в Ленинградской области. У тех, кто открывался первыми, посещаемость росла постепенно. Сначала было 10 процентов от прежнего уровня, потом – 20 процентов. Когда открывались мы, в прокате уже шло несколько проектов с солидной рекламной кампанией, та же МУЛАН как раз подоспела, так что старт екатеринбургских кинотеатров мог похвастаться сохранением до 70 процентов от прежних показателей. А новая площадка в одном из районов города, которую мы открыли взамен двух старых, на старте показала прирост по отношению к предшественникам сразу на 60 процентов. Так что у нас зрители готовы ходить в кино. Может быть, не все, но при наличии интересного для них продукта возвращение происходит.

С чем связан сравнительно поздний выход из карантина в Екатеринбурге – в сентябре, а не в августе вместе с Москвой?

По нашему мнению, запускаться можно было с середины – конца августа, есть и другие регионы, где заболеваемость оказалась выше. Собственно, чтобы получить разрешение работать, нам поначалу пришлось писать различные письма, но это не помогало. Мы перешли на организацию разного рода акций. Вынесли ко входу в кинотеатр кресла, активизировались в соцсетях с призывами к зрителям требовать возвращения работы кинотеатров. Венцом наших действий стала пресс-конференция, на которой мы подняли вопрос о том, почему большинство заведений досуга уже спокойно работает, а кинотеатрам приходится стоять закрытыми. В конечном счете это возымело эффект, и спустя пару дней после конференции, в День кино, 27 августа, мы получили на руки указ губернатора, что кинотеатры могут открыться с 9 сентября.

Как у вас идет диалог с властями? Есть ли от них обратная связь?

Полученную обратную связь очень условно можно назвать диалогом, потому что диалог был настроен через прессу. Мы публично делали заявления, а пресса потом по возможности задавала власти вопросы. И так как им приходилось комментировать, мы получали хоть какую-то реакцию и обоснование принимаемых решений. Вся эта ситуация отчасти позитивно сказалась на нас в том смысле, что поспособствовала консолидации и усилению сплоченности отрасли кинопоказа. За это карантину можно сказать спасибо.

Сколько ваших площадок уже работает? Есть ли какие-нибудь районы, где еще или уже не действуют кинотеатры?

Из более чем 350 наших площадок на данный момент работают 282 (цифры на 1 октября 2020 года − прим. ред.). Те 70, которые не открылись, либо находятся в красной зоне по коронавирусу, либо не сумели выполнить дополнительные требования властей по обеспечению безопасности. Например, не смогли или не успели приобрести рециркуляторы для очистки воздуха. Роспотребнадзор рекомендовал их к использованию, но некоторые местные власти сделали это условие обязательным для открытия. Как правило, это муниципальные площадки.

Какая публика вернулась в кино, по вашим наблюдениям? Ощущаете ли вы недостаток семейной и возрастной аудитории?

Мы пока не заметили какой-то особой специфики публики, которая вернулась в кинотеатры после паузы. Приходит знакомая киноходящая аудитория, молодежь или семьи, в зависимости от фильма. Видимо, есть определенная категория зрителей, которая решила пока воздержаться от посещения кинотеатров. Их отсутствие – пока единственное ощутимое отличие от прежних времен. Это и дает недобор в 10–30 процентов, в зависимости от зрительского сегмента.

Насколько активно у вас возобновилась работа кинобаров?

Кинобар восстановил свою работу вполне эффективно. Да, спад продаж есть, но он мог быть и больше. Тут важно сказать, что снижение выручки бара мы связываем с ростом онлайн-продаж билетов. Раньше этот сегмент составлял не более 25 процентов. После перезапуска доля онлайн-продаж поднялась до 50 процентов и выше. По понятным причинам продать продукты питания через онлайн-картинку гораздо сложнее, чем когда люди пришли в кино и выбирают уже в баре. Недобор по бару составляет 5–7 процентов, но тут есть с чем работать, чтобы его восстановить. В большинстве ведущих кинотеатров мы уже ввели бары самообслуживания, и сейчас встал вопрос расширения ассортимента, мы прорабатываем этот аспект. Идет время экспериментов с более полезными продуктами, брендированными и различными сопутствующими товарами, комиксами.

Как у вас сработали главные релизы сентября – ДОВОД, МУЛАН, ПОСЛЕ. ГЛАВА 2?

Безусловно, все фильмы, которые вышли после локдауна, могли заработать больше. Особенно ДОВОД. Возможно, ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 получил наиболее близкий к своему реальному потенциалу результат, на целевую аудиторию проекта – молодежь – меньше всего оказывает влияние пандемия. Эта публика в том возрасте, что родители уже не могут ей что-то запретить, но она и не настолько взрослая, чтобы беспокоиться о дистанцировании и прочем. МУЛАН недобирает из-за отсутствия групповых посещений. Подобным фильмам они сильно помогают, и невозможность заявок от школ не могла не сказаться на посещаемости проекта.

С чем вы связываете не самый уверенный старт СТРЕЛЬЦОВА?

Судя по всему, не хватило продолжительности и масштаба рекламной кампании, обычно такие релизы сопровождаются заблаговременной поддержкой. Вообще, на СТРЕЛЬЦОВЕ мы увидели ту самую старшую аудиторию, которая не ходит регулярно в кинотеатры. Но, похоже, не в том объеме, на который можно было надеяться. Не думаю, что с самим фильмом какие-то сложности, у него есть все необходимые атрибуты успешного отечественного блокбастера, начиная с известной истории и заканчивая большой звездой. Очень хочется верить, что релиз будет работать в длину, особенно учитывая репертуарный план октября.

Рассчитываете ли вы на помощь от государства?

Вероятность этого оцениваем как низкую. Она может появиться, если возобновятся локальные закрытия. Не уверен, что вернется глобальный карантин, но в каких-то отдельных районах история может повториться, если возникнут какие-то локальные вспышки.

В какую сумму вам обошлось соблюдение всех необходимых требований Роспотребнадзора?

Когда летом мы занимались этим вопросом с надеждой на старт в июне, у нас выходило до 60 тысяч рублей на зал на момент запуска. Среди прочего, мы рассматривали покупку рециркуляторов. И потом требовалось в месяц до 10 тысяч на зал на маски, санитайзеры, средства для уборки и дальнейшее обслуживание.

Какая у вас складывается обстановка по аренде? Были ли ситуации со сменой собственников?

Ни в собственных, ни в партнерских кинотеатрах у нас ничего кардинально нового в этом смысле не произошло. Но это если не называть сложностями в принципе непростые переговоры по данному вопросу. На момент двух-трех месяцев простоя мы договаривались об одном, после пяти месяцев простоя приходилось договариваться о другом. С кем-то мы сразу решили вернуться к вопросу аренды уже после открытия. В большинстве случаев удалось обо всем договориться на разумных условиях.

Остались ли у вас долги перед прокатчиками?

Долгов у нас нет, все платежи закрыли еще в апреле, в том числе у ряда наших партнерских кинотеатров, которые оставались должны, не успев вовремя сгруппироваться.

Как вы относитесь к исходу крупных проектов с осени? Есть ли у вас взаимопонимание с прокатчиками?

Мы не поднимали этих вопросов в беседах, от разговоров об этом ничего не изменится. Дистрибьюторы откладывают релизы в надежде на желаемый результат в будущем – с точки зрения бизнеса это можно понять. Никто никому ничего не должен, как бы это несправедливо кому-то ни казалось.

Можно ли говорить о том, что кинотеатры сейчас работают себе в убыток и тем самым перезапускают отрасль с нуля для всех?

Отчасти получается так, да. Но мы с вами только что вспомнили несколько фильмов, которые вышли уже после открытия. Значит, есть прокатчики и продюсеры, которые готовы участвовать в том, чтобы перезапускать отрасль. Каждый действует в рамках собственных рисков.

Как вы планируете пережить октябрь-ноябрь, которые не могут похвастаться крупными релизами?

Мы изначально так планировали перезапуск, чтобы минимизировать расходы. У нас усеченный штат сотрудников, соответствующие договоренности по аренде, о которых я уже говорил. Текущая задача – продолжать работать и привлекать зрителя за счет того контента, который есть. Между «работать» и «не работать» мы выбираем первый вариант, потому что работа даже без прибыли приближает момент появления этой самой прибыли, а без возобновления деятельности ничего и не будет. Бояться один месяц показывать не самый сильный контент после почти шести месяцев тотального простоя как-то даже нелепо, согласитесь.

Насколько отрасль кинопоказа готова ко второй волне коронавируса? Какие настроения в среде ваших коллег?

Настроение нормальное, спокойно работаем. Но в то же время есть осознание, что повторный локдаун нанесет еще больший удар, чем первый. Например, будет гораздо сложнее сохранить сотрудников в случае повторного закрытия. В первый раз они охотнее оставались и ждали, так как все жили надеждой на скорое открытие. Но локдаун продлился почти шесть месяцев, и теперь ждать даже более короткий срок мало кто будет готов. То же самое с владельцами торговых центров. Они тоже ждали, что кинотеатры вот-вот заработают. В итоге некоторые площадки лишились игровых или развлекательных зон вокруг кинотеатров. На их место пришли магазины одежды и обуви, которые менее чувствительны к условиям пандемии. Другими словами, более кардинальные решения будут теперь приниматься быстрее.

Тема недавнего форума «ВедуКиноБизнес» – создание кинотеатра как культурной платформы? Что имеется ввиду под этим понятием?

Еще до пандемии мы понимали, что нужно мыслить стратегически. Собственно, пандемия – это временный фактор, который рано или поздно перестанет оказывать влияние на экономику проката. Когда она закончится, придется неминуемо думать о будущем. Поэтому мы начали работать над тем, чтобы расширять и саму аудиторию, и спектр предоставляемых для нее возможностей. Стараемся работать не только в направлении кинопоказа, но и предоставлять людям больше возможностей для общения, саморазвития, приобщения к культурным ценностям, смыслам. В рамках этой стратегии во всем мире давно есть спрос на специальные культурные пространства для досуга и общения. Это уже не совсем кинотеатры, но специальные культурные центры. Мы пригласили к участию не только наших любимых коллег из сферы кинопоказа, но и людей из культурной среды и управляющих торговыми центрами, чтобы они могли обменяться опытом друг с другом. По концепции это уже не совсем привычный «ВедуКиноБизнес», а нечто большее. В основу новой концепции форума мы заложили 4С – Commerce, Culture, Cinema, Consumer – с акцентом на Commerce, мы все-таки про бизнес. Пример киноцентра будущего – наш «Премьер Зал Омега». Для таких центров будет составляться специальная культурная программа. В кинотеатре предусмотрена выставочная зона, где будут организованы различные интересные экспозиции. Первые выставки посвящены жизни близлежащего района, что вызвало живой интерес местных жителей. Отдельный наш проект – предоставлять площадку для показов и обсуждений кино сразу четырем киноклубам, которые, оказывается, существовали у нас в городе, но до этого ютились непонятно где. Они готовы приходить, оплачивать стоимость билетов и смотреть заранее обговоренную картину. Это стало возможно благодаря библиотеке фильмов Prime Films, о которой мы заявляли на рынке ранее. Отдельное направление наших затрат – развитие собственного программного обеспечения, за счет которого наши гости общаются, договариваются о сеансах и посещениях киноцентра.

19.10.2020 Автор: Никита Никитин