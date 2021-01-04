Сергей Сельянов: «Обидно, что коронакризис случился на взлете нашей киноиндустрии»

После перезапуска проката продюсер и глава компании СТВ Сергей Сельянов был одним из главных ньюсмейкеров. Сначала высокобюджетный ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ стал первым крупным российским релизом после локдауна, затем стало известно, что фильмы производства СТВ будет прокатывать Sony Pictures, в то время как дистрибьютор «Наше кино», ранее принадлежавший Сельянову, переходит под управление Максима Рогальского, владеющего прокатной компанией «Ракета Релизинг». В интервью БК Сергей Сельянов рассказал о продаже части акций своей компании новому руководителю, поделился соображениями о текущем состоянии отечественной анимации и оценил реализованную схему поддержки киноотрасли.

Что сподвигло вас и Игоря Толстунова продать три четверти акций «Нашего кино» Максиму Рогальскому? Правильно ли мы понимаем, что оставшаяся четверть означает, что вы не хотите полностью отдавать контроль над компанией, в создании которой некогда участвовали?

Да, владение и управление компанией переходит к Максиму Рогальскому. Разумеется, мы продолжим сотрудничать по определенным направлениям, в том числе по закупочной деятельности. Мы не отдали компанию первому встречному – «Наше кино» активно и взаимовыгодно сотрудничало с Рогальским несколько лет. Имел место вполне органичный переход управления. Важно и то, что мы договорились с Sony Pictures о долговременном сотрудничестве и прокате фильмов СТВ. «Наше кино» всегда занимало достойную позицию на рынке, сразу после мейджоров. Зачем же закрывать рабочую, прибыльную компанию? Имел значение и вопрос трудоустройства сотрудников, это был существенный приоритет. Сейчас «Наше кино» переформатируется под немного другие задачи, под другой тип дистрибуции. Наши решения позволили получить преимущества сразу по трем направлениям. Фильмы СТВ теперь будут выпускаться голливудским мейджором, Sony пополнил свой пакет, а компания «Наше кино» начинает новый этап своего развития.

Почему дистрибьютором ваших грядущих фильмов вы выбрали именно SPPR? Вас не смущают результаты отечественных фильмов, выпущенных Sony после перезапуска проката?

Думаю, профессионалам не требуется объяснять, какие преимущества несет в себе сотрудничество с мейджором. Для продюсера это открывает самые разнообразные рыночные возможности – от широты росписи до серьезных рекламных мощностей. Что касается результатов после перезапуска, то весь мир не очень-то справился с ситуацией. О чем, например, думали в Америке, когда выпускали ДОВОД и МУЛАН? Не уверен, что у них была исключительно благородная задача поддержать национальные кинотеатры. Всем сейчас очень сложно, вы же видите. Но скоро это пройдет, и все будет хорошо.

Как вы оцениваете результаты проката ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ?

Счастья не случилось. Злую шутку сыграла ситуация неопределенности. Знай мы, как все будет, конечно, не стали бы выпускать фильм. Мы рискнули все-таки выступить в роли первопроходцев, взяли на себя обязательство устоять на дате. Нас поддержали в этом министерство культуры и Фонд кино. Но в момент старта ВРАТАРЯ не открылись кинотеатры во многих регионах, где поначалу предполагался перезапуск 1 сентября. Только Петербург добавил бы со старта процентов 15. Мы писали губернаторам, предлагая им открыть кинотеатры с 27 августа, в День российского кино. Это повысило бы градус оптимизма в регионах, дало бы людям какой-то воздух. Ничего из этого не вышло, получилось ровно наоборот – в нескольких больших регионах кинотеатры 1 сентября так и не открылись, и мы остались работать в условиях 30 процентов действующих площадок. То же самое было и в отношении графика релизов. Как только мы окончательно решили остаться на дате, в течение трех дней с августа ушли три крупных американских фильма. И мы остались без столь необходимого зрительского потока и объемного трейлеринга. И тут же три американских проекта встали сразу за нами, прямо на хвост. Стало ясно, что больше 200 млн рублей мы не заработаем, а получилась половина от этой суммы. Но что-то менять было уже поздно. Основной ошибкой стал перенос фильма на год вперед, когда прошлой осенью на нашу голову внезапно упала МАЛЕФИСЕНТА. Это можно сравнить с тем, как по независящим от тебя причинам на тебя неожиданно падает бетонная плита. Были встречи и в минкульте, и с кинотеатрами, мы пытались найти решение, но так и не нашли. Это ведь повлияло не только на сами сборы, но и на оборот денег.

Какие у вас ожидания теперь от проката мультфильмов БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ и КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ?

Решительно не знаю, чего ждать в этом году. Обычно первые пять дней нового года идут с аншлагами. Если теперь у нас 25 процентов посещаемости в Москве и Питере, а в остальных регионах половина заполняемости, то можно говорить о потере минимум половины потенциальных сборов. Раньше новогодний «пирог» составлял 7 миллиардов рублей. В этот раз вряд ли будет больше 3 миллиардов. Давайте также не забывать, что работает всего 80% кинотеатров, это тоже наложит свой отпечаток. Не буду сейчас заниматься арифметикой, понятно, что результаты окажутся заметно меньше. Теперь уже и «битвой» это не назвать. Кровь пролита еще до сражения. Главный вопрос: что теперь выберет зритель? Мой банальный ответ – выберет максимально развлекательное, чтобы выйти из состояния полудремы. Ведь у всех жизнь несколько притормозилась. Я уж не говорю про паникеров, которые по определению не придут. Есть надежда на длинный прокат, который позволит картинам добирать в январе. А после 15 января, глядишь, часть ограничений снимут, и можно будет работать в более привычных условиях. Другой вопрос, какая на тот момент будет посещаемость, все-таки основная часть зрителей посмотрит все в Новый год. В «мирное» время имелся шанс, что БАРБОСКИНЫ покажут результат ФИКСИКОВ, но теперь об этом речи быть не может. Мы выстраиваем рекламную кампанию обоих релизов, идет интенсивный обмен информацией между офисами. В частности, объем рекламы в онлайне будет очень серьезным, заметно больше, чем даже в «мирное» время.

Почему продюсерам не удалось пролоббировать смягчение ограничений по заполняемости залов на новогодние каникулы?

Потому что не удалось.

В последние годы в сборах «богатырской» франшизы наблюдался заметный регресс. Есть ли в новом мультфильме какие-то свежие идеи, которые смогут заново разжечь интерес публики?

Ничего не бывает вечным. Сборы франшизы на самом деле в последнее время снижались, но они по-прежнему заметно превышают кассу других отечественных мультиков. С другой стороны, в этот раз мы делаем ставку на самого любимого зрителями персонажа, коня Юлия. В новом мультфильме мы фокусируемся на его истории любви. Мы сознательно убрали бренд «Три богатыря» из названия, чтобы подчеркнуть свежесть концепта. Во-вторых, надеемся, что в эти непростые времена зрителям захочется посмотреть по-настоящему добрый, развлекательный мультфильм, погрузиться во вселенную нашего фольклора. Это пойдет на пользу людям, поможет укрепить их душевное здоровье. Лично я в этот Новый год в кинотеатре выбрал бы КОНЯ ЮЛИЯ.

Готовы ли вы согласиться с тем, что отечественная полнометражная анимация фактически остановилась в развитии? Почему практически не растет качество мультфильмов?

Не согласен. Качество растет, просто оно не всегда заметно непрофессиональному взгляду. В то же время сложно спорить,что студийной голливудской анимации мы заметно проигрываем на собственном рынке, она забирает интерес зрителя. Мы практически не вспомним успешных российских мультфильмов, кроме тех же БОГАТЫРЕЙ. Довольно трудно придумать для мультфильма маркетинговые крючки, чтобы вызвать у аудитории безусловный интерес. В то же время с европейской анимацией мы вполне успешно конкурируем. Анимация постоянно требует финансовых

вложений, она сложнее и дольше в производстве. Но с помощью Фонда кино и активных зарубежных продаж мы все же справляемся. Анимация живет дольше, чем игровое кино. Широкая публика на самом деле не приветствует оригинальность в немейджорской анимации. Это касается не только России, но и любой страны. Оригинальное и непривычное зритель получает у мейджоров, в этом смысле у них есть определенная заслуженная монополия. Если мы постараемся сделать что-то вроде РАТАТУЯ (крыса на кухне!) или ВАЛЛ-И (это вообще чистый арт), нас съедят живьем. Делать что-то подобное дорого, долго и страшно, а отдачи, соответствующей уровню своих вложений, финансовых и творческих, не будет. Это сложный для нас вызов, но мы, надеюсь, в обозримом будущем на него ответим.

А как сейчас обстоят дела со связями между авторской и коммерческой анимацией? Удается ли вам привлекать новые имена, например, из числа участников различных фестивалей?

К сожалению, между авторской и коммерческой анимацией гораздо меньше мостиков, чем должно быть. Все мы восхищаемся яркими авторскими мультфильмами, там есть великолепные работы. Но делать полнометражную зрительскую анимацию авторы не умеют, да и не всегда хотят, это совершенно другой вид деятельности. Режиссеров полнометражных мультфильмов у нас считанные единицы. Это большая проблема. Мы приложили много усилий, стараясь рекрутировать в наши ряды талантливых режиссеров-авторов, но у одних либо ничего не получалось, либо они на каком-то этапе отказывались сотрудничать.

Особняком в вашем пакете стоит КОНЕК-ГОРБУНОК. Фильм окончательно готов и ждет выхода? Или возможны еще какие-нибудь переносы?

Нет, никаких переносов больше не будет, только если снова не закроют прокат. Тогда перенос произойдет автоматическим образом. Мы почему ушли в октябре с КОНЬКОМ-ГОРБУНКОМ? До этого оттуда ушли три крупных голливудских релиза, которые были способны обеспечить зрительский поток. Как я уже говорил, важно, чтобы могли работать трейлеринг, индор и другие рекламные инструменты внутри кинотеатра. Фильм, на наш взгляд, очень даже получился. Там будет много чудес, включая самого Конька-горбунка. Зритель не обязан это ценить, но нам очень приятно, что удалось вдохнуть жизнь в подобного персонажа. Компьютерная анимация служит одним из главных инструментов развлекательного кино. Зритель, повторюсь, может не обращать на это внимания, но раньше полностью компьютерных персонажей в нашем кино не было. Большая работа в этом направлении была проделана во ВРАТАРЕ ГАЛАКТИКИ, а КОНЕК-ГОРБУНОК станет следующим шагом в развитии графики. Мне представляется это важным.

Что вы думаете про недовольство кинотеатров выбранной схемой поддержки киноотрасли? Насколько, по-вашему, справедливо, что основным выгодополучателем выбранной схемы становится ограниченный круг российских продюсеров?

Не готов с этим согласиться. У каждого отечественного релиза есть определенная дата, на которой он обязан оставаться согласно договоренностям. А если происходит форс-мажор, как сейчас? Многие российские новогодние фильмы могли уйти со своих дат, мы тоже подумывали об этом. Если ты получишь процентов 30 от сборов «мирного» времени, то зачем оставаться? Бесспорно, лучше уйти, последовать примеру американских коллег. Но благодаря объявленным мерам поддержки все отечественные проекты пока остаются на своих местах, и, соответственно, зрители купят билеты на эти большие фильмы. Сколько? По расчетам экспертов, на сумму не менее 4 миллиардов рублей. Половина этой суммы останется у кинотеатров. То же самое будет и у продюсеров – 2 миллиарда все получат с проката и 2,1 миллиарда даст правительство. У всех будет по 4 миллиарда. Это позволит системно поддержать отрасль – кинотеатры продолжат работать, а фильмы останутся на своих датах.

Как вы оцениваете первые результаты деятельности частного фонда «Кинопрайм»?

Сам факт появления «Кинопрайма» – одно из главных событий в индустрии последних лет. Теперь у нас есть еще одно окно с относительно «мягкими» деньгами. Понятно, что и эти деньги нужно возвращать, но благодаря «Кинопрайму» идет разделение рисков между фондом и продюсерами, за это ему большое спасибо. Я приветствую упор на авторское кино, которое делает фонд. «Кинопрайм» открыт и для зрительского кино, но проект по художественным задачам так или иначе должен соответствовать философии фонда. Антон Малышев – компетентный, опытный и сильный руководитель. Промежуточный итог работы «Кинопрайма», которому удалось вернуть проинвестированные на первые два десятка проектов деньги, заслуживает всяческого уважения – авторское кино в этом отношении тяжелый хлеб. Не удивлен, что недавно Игорь Мишин и МТС также объявили, что будут финансировать по восемь – десять картин год. Это свидетельство того, что структура нашего кинематографа по-прежнему богатеет и расширяется. Это признак здоровья и наличия потенциала для дальнейшего развития.

Поступают ли вам предложения от онлайн-платформ? Есть ли у вас будущие проекты, которые вы будете делать специально для них?

У нас давно рабочие и очень тесные отношения с платформами, на которые мы отправляем свои кинотеатральные релизы. Их реализация идет успешно, у наших проектов очень большое количество просмотров. Даже те фильмы, которые не «выстреливают» в прокате, потом часто успешно идут в онлайне. Что касается проектов для платформ, то специально мы их не ищем, но буквально недавно ко мне пришел Дмитрий Месхиев с идеей фильма для онлайна. Это небольшой, яркий проект, который предполагает обилие смачной, ураганной нецензурной лексики. Вместе с Антоном Малышевым мы подумали и дали ему зеленый свет. Посмотрим, что выйдет.

В каком состоянии у вас сейчас находится производство? Есть ли по-прежнему замороженные съемки?

Нет, производство мы стараемся не останавливать. Только что закончили съемки дебюта КРОШКА. Завершен съемочный период экшн-драмы ДЖОН, где Алексей Чадов выступил режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. Готовимся к съемкам в феврале фильма Бориса Хлебникова СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ по пьесе Ивана Вырыпаева. Тот же Хлебников летом входит в съемочный период крупного проекта ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ по книге Георгия Владимова, сейчас мы занимаемся подготовкой сложных морских съемок. Заканчиваем мультфильм БУКА, который мы теперь решили назвать БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ. В конце 2021 года завершаем и выпускаем проект ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА. Работаем над совместными анимационными проектами с компанией Wizart – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА и ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ. Еще одна коллаборация, на этот раз со студией «КиноАтис», – КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ.

Есть мнение, что кризис принесет пользу в том смысле, что заставит игроков рынка быстрее и эффективнее развиваться. Видите ли вы какую-нибудь светлую сторону в произошедшем коронакризисе?

Я как раз кризисы люблю. Они в тебе запускают выработку адреналина, и чем больше риски, тем ты сильнее заводишься. Это повышает качество жизни. Но обидно, что это случилось на взлете индустрии. Непредвзятому взгляду было заметно, что наша индустрия шаг за шагом развивалась, ее качество в различных аспектах росло. Одно дело, когда это происходит на стабильном рынке. Но когда ты не стоял на месте и тебе подставили подножку на бегу, это другое. Падать гораздо больнее. В целом это проверка, как индустрия переживет вызов. Без вызовов, без азарта, без появления новых компетенций невозможно развитие. Необходимо, чтобы кто-то захотел освоить новый жанр или новую технологию. Снять первыми что-то вроде ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ или КОНЬКА-ГОРБУНКА – это здоровая амбиция, желание быть первыми на новом поле, несмотря на все сопутствующие риски. Как пример – несколько лет назад в стране не было хоррора, а теперь есть. Большие фильмы мы тоже научились делать системно только несколько лет назад. Чем богаче жанровая палитра, тем лучше. Без этого нашу киноотрасль нельзя называть индустрией, мы по-прежнему при слове «индустрия» привстаем на цыпочки. Построить здоровую индустрию – это не абстрактные слова. Настоящая индустрия внутри себя сама начинает решать много задач. Например, она упрощает производство дебютов. Начинающий режиссер должен обладать некоторой харизмой и умением всех уболтать. Но в работающей индустрии крупной продюсерской компании будет проще дать ему денег, сервисной компании – предоставить камеру и так далее. Возникает масса возможностей, они начинают друг на друга работать, и многие задачи решаются сами собой. Мы шли по этому пути, но пока остановились. Надеюсь, ненадолго. Как раз в стрессовой ситуации, возможно, найдется решение многих важных проблем.

04.01.2021 Автор: Никита Никитин