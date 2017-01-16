Владислав Северцев, Дмитрий Литвинов: ««Невеста» по своему уровню не уступает хорошим западным хоррорам»

19 января на экраны выйдет российский хоррор НЕВЕСТА, который впечатлил участников Зимнего Кинорынка своим качеством и способностью привлечь аудиторию, не ограничивающуюся поклонниками жанра. О перспективах этого фильма и планах по его продвижению мы побеседовали с продюсерами Владиславом Северцевым (один из основателей компании «ФМП Групп», производящей шоу «Битва экстрасенсов») и Дмитрием Литвиновым (глава группы компаний «Планета Информ»).

На презентации на Зимнем Кинорынке вы показали новый на тот момент трейлер НЕВЕСТЫ, и он показался аудитории в правильном смысле очень страшным. При этом постер продает нечто, более близкое БАГРОВОМУ ПИКУ, эдакую женско-фэнтезийную историю. На какого зрителя вы ориентируетесь в первую очередь? А то зритель российских хорроров для нас – явление пока не очень изведанное.

ВЛАДИСЛАВ СЕВЕРЦЕВ: Трейлер – это некий специфический объект, который собирается по правилам жанра. По большому счету, это квинтэссенция, выжимка из фильма. Далеко не всегда это можно запараллелить с фильмом на сто процентов. Про сам фильм мне сложно говорить, потому что я уже долго сижу в материале и вряд ли могу его адекватно воспринимать. Но с моей точки зрения, эта история абсолютно женская. То есть она не отпугнет женскую аудиторию за счет кровищи или каких-то джампскейров. Возьмем даже второе ЗАКЛЯТИЕ Джеймса Вана – если присмотреться к нему повнимательнее, то на самом деле это обычный голливудский фильм, построенный по всем стандартам жанра. Все аттракционы являются лишь надстройкой. Главное там – история, которая идет через всю картину. Мы постарались сделать это в таком же ключе.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ: Это не слэшер. Мы специально сделали такой плакат, дабы не отпугнуть поклонников мистического жанра. Мы хотели уйти от стилистики ПИЛЫ. У подобных ей фильмов тоже есть своя аудитория, но она гораздо ýже, нежели аудитория мистических хорроров и триллеров. Как показывают сборы ЗАКЛЯТИЯ и проекта И ГАСНЕТ СВЕТ..., любителей такого кино гораздо больше. И неслучайно 17-минутная нарезка была показана с английскими субтитрами. Мы позиционируем эту картину не как российский хоррор. И на самом деле не хотим, чтобы наши промоматериалы вызывали такую ассоциацию. Ведь до сих пор не было по-настоящему успешных российских хорроров. Наша задача – выйти за пределы этого уровня, который не уровень вовсе, и выступать на одной поляне с западными картинами.

То есть вы не будете позиционировать НЕВЕСТУ как «от создателей ПИКОВОЙ ДАМЫ»?

ЛИТВИНОВ: Будем, но мы не делаем на этом акцент. Просто ПИКОВАЯ ДАМА – это один из более или менее нормальных примеров российских хорроров. И режиссер неплохо зарекомендовал себя в этом жанре. В верхней части постера мы лишь указали, кто режиссер. Влад – главный эксперт по мистическим делам в нашей стране. К тому же это человек, уже зарекомендовавший себя среди кинотеатров и зрителей, потому что ПИКОВУЮ ДАМУ при всех ее минусах можно назвать успешным кейсом. Но при этом сборы зарубежных хорроров у нас начинаются с 250 миллионов рублей, в то время как сборы российских недотягивают даже до 150 миллионов. И плакат мы сделали таким, чтобы привлечь внимание женской аудитории, которая не любит «мясо», но готова прийти на тайну. И мы продаем непосредственно тайну, содержащуюся в определенного рода обряде.

СЕВЕРЦЕВ: Тут я с Дмитрием соглашусь. Даже я, видевший массу всего, например, во время недавнего просмотра второго сезона «Эша против зловещих мертвецов» часто включал перемотку. Потому что отрывание рук и ног на протяжении всего сезона надоедает. Невозможно на одном и том же аттракционе все время выезжать. Здесь надо выруливать умнее.

И все же эстимейт, который вы озвучиваете – 250 миллионов плюс – скажем так, довольно амбициозный.

ЛИТВИНОВ: Но это как раз сборы аналогичных западных картин.

СЕВЕРЦЕВ: С моей точки зрения, НЕВЕСТА по своему уровню не уступает хорошим западным хоррорам. Это качественная, крепкая работа. И, например, именно качество картинки – это то, что в первую очередь привлекло тех, кто заинтересовался приобретением прав на ремейк. Безусловно, фильму недостаточно просто быть качественным, чтобы столько собрать. Должны еще звезды сойтись. Но тем не менее.

Как в фильме сбалансированы историческая и современная части?

СЕВЕРЦЕВ: Историческая часть занимает не более 20 минут из полутора часов. Основные события происходят в наше время, с вполне типическими молодыми людьми. Желание выйти замуж и поскорее отделаться от мамы – оно довольно распространенное. Но и вообще с попаданием в чужую семью связан еще один страх. Даже мужчину это пугает. По большому счету, это универсальная история, которая может произойти с каждым (смеется).

ЛИТВИНОВ: Историческая часть объясняет, почему вещи происходят именно таким образом. Это некий фундамент сюжета.

Ваш козырь, помимо прочего, – это «Битва экстрасенсов». Расскажите, как НЕВЕСТА продвигается с помощью этой передачи?

СЕВЕРЦЕВ: В этих 17 минутах, которые вы видели, была финалистка 16-го сезона передачи Виктория Райдос вместе с одним из ведущих «Битвы» Сергеем Сафроновым – это они появлялись на экране телевизора и обсуждали тему умерших невест. Такое вот своего рода камео. Уже на основе этого мы сделали несколько роликов, в которых они обсуждают темы, связанные со славянскими свадебными обрядами. Это достаточно глубокий пласт. Мы даже подключали экспертов из РГГУ, занимающихся этнографическими исследованиями. Они очень нам помогли с предоставлением реальных историй. То, что происходит на экране, это реальная мифология, это не высосано из пальца.

Какие в целом у вас активности на ТВ?

ЛИТВИНОВ: У нас будет довольно глубокая интеграция в передачи каналов холдинга. В том числе и в те передачи, к которым мы с Владом имеем непосредственное отношение – «Битва экстрасенсов» и «Такое кино». Плюс у нас договоренности о неких активностях с каналами ТВ-3 и «Пятница!», поскольку они собираются приобрести права на показы картины. Мы делаем большую ставку на соцсети и раскачку там темы про свадебные обряды и фотографирование умерших людей. Кампания стартанула 20 декабря, а самая активная ее часть приходится на период после Нового года. Нам важно дистанцироваться от всей этой праздничной суеты и не попасть под шум новогодних релизов. И тем не менее уже в декабре мы интегрировали ролики в финалы «Битвы экстрасенсов», «Экстрасенсы ведут расследования», «Камеди клаба». Мы вклеили трейлер во все релизы «Каро», которые шли до нашего фильма. Тизерный трейлер, кстати, посмотрело уже больше двух миллионов человек. Новый ролик уже выложен в Сеть – и он имеет хороший эффект.

Планируются ли по НЕВЕСТЕ какие-то нестандартные маркетинговые активности?

ЛИТВИНОВ: Конечно. Например, у нас премьера в пятницу, 13-го (смеется).

На постере значимое место отведено логотипу онлайн-кинотеатра ivi, что не может не насторожить обычные кинотеатры – не означает ли это короткое окно и быстрое появление НЕВЕСТЫ в Сети?

ЛИТВИНОВ: Нет, короткого окна не будет, будет стандартное – месяц. Наше сотрудничество с онлайн-кинотеатром ivi заключается в том, что наконец-то у нас достигнуты специальные договоренности о некоем возрождении системы home video. Я не считаю сейчас корректным подробно об этом заявлять, но если вкратце, то им отошел весь объем интернет-прав, без телевидения и без кабеля, и таким образом они фактически участвуют как сопродюсеры картины. Это хороший знак, поскольку крупнейший онлайн-кинотеатр страны начинает быть активным игроком на рынке home video, пришедшим на смену DVD. И это дает нам основание полагать, что рано или поздно мы придем к американской модели, когда онлайн-кинотеатры по сути являются заказчиками определенного рода контента – как сериального, так и полнометражного. Мы с Владом были бы рады снимать такие сериалы, как нашумевшие недавно «Очень странные дела», но, к сожалению, не имеем экономических возможностей, потому что каналы не поставят такое в прайм-тайм, а рынок кабельного ТВ у нас отсутствует, и единственная надежда, которая может быть, – рынок онлайн-кинотеатров.

СЕВЕРЦЕВ: Мы абсолютно готовы делать сериалы уровня «Очень странных дел» и «Страшных сказок». Но весь ужас в том, что ни один эфирный канал это не возьмет. А производить такого уровня продукт за 6 миллионов рублей за серию просто невозможно. Мы и так с НЕВЕСТОЙ фактически совершили подвиг, сняв ее в рамках имевшегося бюджета.

Насколько, кстати, бюджеты хорроров и комедий сопоставимы? Ведь оба эти жанра считаются достаточно экономичными. В чем между ними принципиальная разница с точки зрения продюсирования?

ЛИТВИНОВ: Сопоставимы. Разница в маркетинге. Комедию продают лица, хорроры – идея. А природа смеха и страхов очень схожа.

СЕВЕРЦЕВ: Но природа страха более универсальна. Поэтому, например, адаптировать комедию в другой стране в тысячи раз сложнее, чем мистику. Все базовые страхи идут из детства, это вещи, которые абсолютно одинаково работают во всем мире.

ЛИТВИНОВ: Именно поэтому итальянские комедии никогда не будут хорошо прокатываться даже в близкой по ментальности Франции. А история с хоррорами – международная. Мы как продюсеры делаем ставку на зарубежные рынки и выстраиваем универсальный международный продукт. Вплоть до того, что можем сделать версию на английском языке, если поймем, что это принесет нам в три раза больше денег.

НЕВЕСТОЙ заинтересовались зарубежные партнеры с точки зрения приобретения прав на ремейк. Как продажа формата и продажа прав на прокат соотносятся по деньгам?

ЛИТВИНОВ: Форматы – это более долгая история, поскольку создатели получают деньги на протяжении всей жизни продукта.

У вас уже есть планы в отношении будущих совместных проектов?

ЛИТВИНОВ: Мы работаем над этим. И объявим о своих планах позже.

16.01.2017 Автор: Мария Мухина