Илья Шилов: «Голливуд меня не принял, я его завоевал»

15 апреля в кинотеатры выходит дебютный фильм Ильи ТАНКА Шилова ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД. Картина, полностью отснятая в США, выпускается в российский прокат силами компании TANK Pictures.

Илья, почему вы решили взять себе такой «никнейм»?

В детстве, в моем городе Мамоново был танковый полк. И однажды, под солнцем я шёл пешком 5 километров на дачу, у меня была тяжелая авоська и путь в пять километров казался непреодолимым! На последнем километре мои силы иссякли. И что вы думаете? Когда я сидел на обочине, рядом со мной остановился танк, ехавший на полигон. Танкист со мной поговорил и понял, что я подустал. Он дал мне воды, надел на меня шлем и посадил внутрь башни. И я ехал на танке практически до самой дачи. И далее в своей жизни я понял, что ради преодоления трудного пути, иногда кажущегося непреодолимым вообще − тебе просто нужно найти танк, который проломит все преграды и довезет тебя до пункта назначения. Но никаких танков не было вокруг, и мне самому пришлось стать танком, чтобы помочь преодолеть весь путь тому мальчугану который до сих пор сидит уставший на обочине где-то глубоко внутри меня.

В 2016-ом году вы улетели в киношколу в Лос-Анджелесе. Почему решили строить карьеру именно в США? Или Вас изначально привлекал американский кинематограф?

Я считаю, что снимая фильмы в США, ты гораздо быстрее сможешь дистрибутировать свои фильмы на несколько стран, или на весь мир. Ведь американские фильмы легче продвигать на мировом уровне. Также, что немаловажно, в Голливуде гораздо проще дебютировать! Я не смог снять свой первый фильм в России, потому что на специалистов высокого уровня у меня не было ни выходов, ни бюджета. А в Лос-Анджелесе я быстро собрал профессиональную команду и уложился в имеющийся бюджет.

Каким образом вы планируете отличаться от конкурентов?

Я, в первую очередь, буду делать ставку на интересную историю и хороших актеров, а не буду весь бюджет тратить на оплату одного дорогого известного актёра, и оставлять мизерную часть средств на всю оставшуюся съёмочную группу.

Расскажите историю возникновения картины ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД. Что вас как продюсера привлекло именно в этом жанре?

Знаете, когда ты едешь по трассе 66, и видишь эту необычайную смертельную красоту, то сразу хочется снимать кино. Именно это со мной и произошло. Я не смог устоять перед величием этих мистических локаций и снял на трассе 66 уже два полнометражных фильма: ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД и АНГЕЛ СМЕРТИ.

На какую аудиторию направлен ваш фильм ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД?

Это больше молодежная история, ведь там столько интересного происходит во взаимоотношениях героев, что ни один молодой парень, или молодая девушка, не пропустит возможность посмотреть мой фильм. Плюс, непредсказуемость сюжета до самой последней минуты фильма будет держать интерес и тайну разгадки.

Почему вы решили выпускать фильм в прокат собственными силами, без привлечения сторонних дистрибьюторских компаний?

Потому что я создаю свою собственную мировую дистрибутивную сеть. Я решил раз и на всегда покончить с упрашиваниями кинопрокатчиков взять мой фильм. И теперь − сам себе кинопрокатчик. Согласен, на первых проектах мне придется очень сложно, и кассовые сборы будут ниже, но в долгосрочной перспективе я только выиграю от этого. Я шел в мир кино целых 28 лет, и готов еще столько же потратить на создание кинокомпании с кинопроизводственными базами на всех континентах и дистрибутерской сетью во всех уголках планеты. Здесь важна конечная цель.

Какие у вас ожидания от проката?

Нет никаких ожиданий. Я уже безмерно счастлив, что мне удалось сделать кинопрокат для моего первого фильма.

Какие фильмы-референсы Вашего релиза?

Тут много референсов. Это и фильмы про путешествия во времени и фильмы про дорожные приключения. Каждый из зрителей может после просмотра придумать свой референс. Но в то же время, ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД − это нечто новое и необычное!

Как вы оцениваете перспективы вашей компании TANK Pictures в ближайшие годы?

Оценивать будет зритель. А я буду продолжать продюсировать свои следующие проекты. И искать талантливых режиссеров и продюсеров, открывать интересных новых актеров, чтобы снимать все больше и больше фильмов под эгидой TANK Pictures.

До старта вашего фильма ровно месяц. Какие действия по его продвижению будут у Вас и вашей команды?

Все мои усилия и усилия моей команды нацелены на роспись фильма по кинотеатрам и привлечение зрителей на сеансы. Работа кипит. Нет времени даже на сон. ПРОЕКТ: ВРЕМЯ НАЗАД в прокате с 15 апреля!

16.03.2021 Автор: Виктория Суворова