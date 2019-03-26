Вадим Сотсков: «Для талантов необходимость платить за образование – серьезная преграда»

В конце 2018 года министерство труда сообщило об утверждении трех новых профстандартов для мультипликаторов, 31 января 2019-го их принял и Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям. Теперь учебные заведения смогут готовить художников-аниматоров, специалистов по визуализации анимационного кино и специалистов по подготовке к производству анимационного кино. Мы поговорили с генеральным директором студии «КиноАтис» Вадимом Сотсковым о том, каким было анимационное образование до принятия стандартов, о дефиците кадров в индустрии и перспективах на будущее.

Как обстоят дела с образованием в сфере анимации в России?

Наша студия начала работу около пятнадцати лет назад. Тогда с точки зрения специалистов рынок представлял собой пустыню. С тех пор произошли мощнейшие положительные сдвиги. С другой стороны, система образования пока не удовлетворяет всех потребностей рынка, ей есть куда расти. Когда запускается новый проект, появляется кадровый голод, который устраняется мучительно. Не хватает специалистов среднего звена, производственников. Но справедливости ради надо сказать, что существует ВГИК, такой локомотив системы образования в кино. Он выпускает в том числе художников-постановщиков и режиссеров анимационного кино. Образование отлаженное, системное. Чтобы попасть во ВГИК на художника-постановщика, нужно соответствовать определенным жестким требованиям. У нас работает много выпускников ВГИКа, мы стараемся брать и студентов, чтобы они начинали вести трудовую деятельность еще до того, как закончат институт. Конечно, хороших художников всегда не хватает. Но, по крайней мере, с подготовкой в этой области проблем нет.

Какие еще учебные заведения выпускают аниматоров?

Очень хороших режиссеров и аниматоров давно готовит Школа-студия ШАР. Еще есть RealTime School, она тоже существует уже достаточно долго. Мы с ней сотрудничаем: несколько наших работников там училось. Сейчас появилась Scream School, там тоже готовят неплохо, дают базовые знания по программному обеспечению. У нас есть студия в городе Саров и нам удобно обучать сотрудников в онлайн-школе Animationclub. Минус таких частных систем обучения в том, что они платные.

Обучаете ли вы специалистов на базе своей студии?

Был такой момент лет десять назад, когда мы и другие студии делали курсы. Мы отбирали лучших выпускников нынешнего театрального художественно-технического колледжа на улице Радио. Они учились рисованной анимации, хотя это и не наш профиль. Однако по дипломным работам мы могли понять, кто из этих людей занимается своим делом, а кто – нет. Мы выработали систему полугодовой подготовки, а также предлагали ученикам делать простые вещи на производстве. Но обучение на студии – дело неблагодарное. Мы фактически затрачиваем свои ресурсы, отвлекаем людей с производства. А специалисты, которые заканчивают наши курсы, оказываются очень востребованными и в ряде случаев уходят от нас почти сразу. Из-за этого мы в какой-то момент прекратили набор.

Где вы находите сценаристов, специалистов по спецэффектам, актеров озвучания?

Сценарий – всегда самое тяжелое, и нехватка хороших сценаристов для анимации ощущается даже более остро, чем недостаток аниматоров. Это глобальная мировая проблема – хороших авторов и не нуждающихся в доработке текстов мало и в Америке. Но отличие между нашими и американскими специалистами в том, что в США учат работать со сценарием как с блочной структурой. Авторы легко все переставляют, перемещают, идут на контакт. А наших сценаристов тяжело сдвигать с той точки, к которой они сами пришли. У сценаристов в основном классическое образование. Огромная школа и кузница сценарных кадров – это КВН. Бывшие кавээнщики могут совершенно изумительно прописать диалоги, оживить фильм, но с драматургией у них все равно не так гладко. В итоге в финальных титрах у нас обычно довольно большой список авторов – есть основные сценаристы и те, кто что-то дописывал. Специалисты по спецэффектам в анимации совпадают с теми, что работают в кино, и образовательных учреждений для них тоже мало. С актерами озвучания проблем нет. У нас достаточное количество артистов дубляжа. Они работают очень профессионально. У актеров-звезд, которые не занимаются дубляжом, озвучание не всегда проходит легко, но у них узнаваемые голоса, и они притягивают к фильму не только зрителей, но и журналистов.

Как обстоят дела с образованием в сфере анимации и количеством квалифицированных кадров за рубежом? Имеет ли смысл нашим специалистам получать образование за границей, чтобы работать в России?

Судя по тому, что с нашей студии человек пять-шесть уехали за рубеж, наверное, там тоже есть дефицит. До падения рубля зарплаты у нас были на уровне Восточной Европы или даже выше, сейчас ситуация менее позитивная. Образование стоит дорого, и вложения нужно как-то возвращать, если у вас нет родителей, способных оплатить обучение просто так. У нас была сотрудница, которая отучилась в Англии, приехала сюда, поработала у нас и уехала обратно. Во Франции есть очень хорошая школа Gobelins, но стоимость французского образования сложно отбить даже в самой стране.

Привлекаете ли вы к созданию проектов иностранных специалистов, например, когда не хватает рук?

Да, мы работаем как со студиями, так и нанимаем отдельных фрилансеров. Но мне кажется, в этом плане интереснее копродукция. Сейчас выходит ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА – первый российский анимационный полный метр, сделанный в копродукции с другими странами. Конечно, в совместном производстве много сложностей и подводных камней, но в целом для нас бюджет все равно уменьшается, поскольку часть работ выполняют и контролируют зарубежные коллеги. С 5-го по 7 марта в Бордо пройдет Cartoon Movie, по сути – питчинг, мы заявляем там свой новый проект совместно с французами и бельгийцами. А адаптацию наших фильмов для мировых рынков мы делаем в Лос-Анджелесе. На картине БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ нам помогал американский режиссер Майк Диса. Для мировой версии мы сделали семь-восемь дополнительных минут, перемонтировали фильм, опытные авторы адаптировали тексты. Мы приглашали звезд – Эшли Симпсон, Алисию Сильверстоун, работали с певицей Кари Киммел, которая в основном сотрудничает с Disney.

В конце 2018 года стало известно о принятии трех первых анимационных профстандартов. Как обучали специалистов до принятия документа?

Во ВГИКе стандарты по специальностям «художник-постановщик» и «режиссер анимационного кино» перекочевали с советских времен. В этих специальностях глобально ничего не меняется, трансформируются лишь инструменты. Если раньше пользовались только красками и карандашами, то сейчас в том числе учат рисовать и на компьютере. Но по сути подходы те же: нужно готовить креативных людей, которые могут что-то придумать, нарисовать. А вот что касается смежных специальностей… Ну вот, например, раньше в анимации был такой человек, как оператор. Сейчас технология сильно изменилась, но люди, которые фактически будут такими операторами, все равно нужны. Появился такой специалист, как компоузер. Для их обучения на государственном уровне нужен новый профстандарт.

Какие изменения произойдут сейчас?

Когда нет профстандарта, бесплатное государственное образование дать невозможно. Это не очень хорошо для отрасли, потому что для талантливых людей необходимость платить за образование может стать серьезной преградой, и они не попадут на рынок. Сейчас тот же ВГИК, который делает отличный сбор и дает бесплатные места, сможет открыть набор по новым специальностям, могут быть перепрофилированы и другие творческие учебные заведения. Но есть такая особенность, что наше образование отличается или, по крайней мере, отличалось тем, что давало людям широкий спектр знаний, которые могут пригодиться – композицию, цветовое решение. С другой стороны, нужно давать и инструментарий, который может меняться очень быстро. Мы не знаем, что будет через три – пять лет. Тут, конечно, вуз должен тоже быстро реагировать.

Каковы средние зарплаты у специалистов в анимационной индустрии? Не секрет, что создатели авторской анимации получают очень мало. Захотят ли молодые люди учиться новым специальностям, узнав о размере заработной платы?

Зарплаты у аниматоров, конечно, ниже, чем, например, у айтишников, но ведь и работа куда интереснее. Что касается авторской анимации, то, безусловно, создатели авторских мультфильмов живут на государственные гранты. Даже не знаю, где можно найти дополнительные средства. Но авторская анимация – это в какой-то мере стиль жизни. Создателей таких фильмов охотно приглашают к себе российские и зарубежные фестивали, которые могут оплатить перелет, гостиницу – для кого-то это важно. Разумеется, авторская анимация тоже значима, поскольку именно такие специалисты могут найти какие-то нестандартные ходы, придумать что-то новое.

Каким путем, на ваш взгляд, ситуация с недостатком квалифицированных специалистов будет развиваться дальше?

Наша отрасль растет, повышается качество мультфильмов. Соответственно, у студий растут требования и запросы на специалистов. Люди получают образование, чтобы найти работу – работа у нас есть. Теперь вузам нужно расширить линейку специальностей и повысить качество образования до уровня, который будет соответствовать требованиям индустрии. Теоретически все должно самонастраиваться. Настроится или нет – увидим.

26.03.2019 Автор: Анна Багрова