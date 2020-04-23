Михаил Врубель: «Цифры от продажи «Спутника» онлайн-платформам сопоставимы с нашими прогнозами по доходам от проката»

Фантастический триллер СПУТНИК первым из крупных российских фильмов выйдет только онлайн вместо запланированного кинотеатрального проката. Релиз должен был состояться 16 апреля, но из-за закрытия кинотеатров продюсеры приняли решение не переносить его, а выпустить картину 23 апреля на платформах more.tv, Wink и ivi. Предвестник ли это масштабных изменений на рынке, рассказал продюсер картины Михаил Врубель.

ЛЕД 2 и ВТОРЖЕНИЕ входят в топ-3 самых кассовых фильмов первых трех месяцев работы кинопроката в этом году. Именно поэтому выпуск следующего вашего фильма только в онлайне вызвал негативную реакцию у многих кинотеатров. Почему вы приняли решение выпустить СПУТНИК таким образом, а не перенести релиз?

Мы рассматривали возможность перенесения релиза, но это были бы неопределенные даты, потому что я, к примеру, пессимистично смотрю на сроки открытия кинотеатров после карантина. Думаю, это произойдет не раньше июня. Затем возникнут сложности со множеством перенесенных релизов, и неизвестно, когда восстановится поток зрителей. Свою роль в необходимости онлайн-релиза сыграло то, что часть крупных сетей сегодня ведет себя недружелюбно по отношению к продюсерам с точки зрения выплат денег за фильмы, вышедшие еще до всякого коронавируса. Если говорить честно, то на кону стоит в том числе деятельность самих продюсерских компаний, для которых сейчас закрыт поток из кинотеатров, а производство остановлено. Это вопрос жизни наших коллег и сотрудников. Международные продажи в каком-то смысле стали эффективнее, в плане рынков и встреч все перешло в онлайн, но лишь частично. Все продюсеры и партнеры проекта единогласно приняли решение о том, что нам важно, мы готовы и хотим выйти в таком формате. Эта сделка оказалась очень эффективной, экономически она не менее интересна, чем выход в кинотеатрах.

С началом режима изоляции появилась информация, что крупнейшая российская киносеть «Кино Окко» приостановила платежи дистрибьюторам. Действительно ли и другие сети серьезно задерживают выплаты?

Совсем не все киносети приостановили выплаты. Безусловно, эта претензия не относится ко всем кинотеатрам. Многие сети и отдельные площадки выполняют все свои обязательства или выполняют с отсрочками, но все равно делают это, а есть те, кто не выполняет их вообще. При этом долгов очень много. В России сейчас любой кинокомпании нужно иметь положительный cash flow. С точки зрения нашей ответственности перед собственными сотрудниками и их семьями отложенное кинопроизводство и отложенные питчинги Фонда кино вынуждают нас действовать в том числе и таким образом.



В первые недели работы кинотеатров в июне в графике релизов вряд ли будут крупные голливудские премьеры. Не самое ли это время для российского кино?

Думаю, это предмет для большого разговора. Я считаю, что государство должно участвовать в поддержке кинотеатров в момент их открытия и, может быть, предоставлять какие-то гарантии тем продюсерам, которые будут рисковать выпускать свои проекты в самые первые уикенды после простоя, и отдельно поддерживать эти фильмы. Механизмы могут быть абсолютно разными, но, мне кажется, это в любом случае необходимо. Кинотеатрам, безусловно, будет нужна поддержка в момент возврата к работе. Каким образом ее оказать? Это и государственная помощь, возможно, повторные релизы. Опять же, к сожалению, никто в мире не может ответить на вопрос, когда все откроется. Где-то уже есть положительная динамика: Венгрия, в частности, объявила план по выходу из карантина, по открытию в мае если не кинотеатров (они откроются как раз в июне-июле), то всего остального. Надеюсь, у нас будут плюс-минус похожие с Европой даты. Думаю, каждый продюсер будет решать отдельно, какое кино выпускать в это время, в каком количестве, насколько смогут выходить именно большие блокбастеры, отложенные сейчас. Говоря стратегически, сейчас важно, чтобы сохранились и выжили и кинотеатры, и продюсеры. Если не будет либо того, либо другого, то индустрия перестанет существовать – одно без другого не работает.

То есть, по вашим прогнозам, в худшем случае кинотеатры откроются летом. А когда, по-вашему, произойдет приток зрителей?

Я надеюсь на позитивный тренд, который будет заключаться в том, что, насидевшись дома, люди с двойной энергией начнут потреблять разного рода удовольствия от жизни. В том числе (и даже в каком-то смысле – в первую очередь) ходить в кинотеатры. Понятно, что кризис больно ударит по всем без исключения, но все-таки кинотеатры как способ довольно недорогого проведения досуга должны быть одними из первых, куда вернется публика. Трудно определить какие-тосроки восстановления, поскольку у всех будут внутренние опасения по поводу скопления большого числа людей в одном помещении. Когда один тренд перекроет другой, я сказать не могу, так как никто в мире такой ситуации еще не переживал. Тут не на что опереться, чтобы прогнозировать.

Как решение выйти онлайн воспринял ваш давний партнер, прокатчик Sony Pictures?

С безусловным сожалением, но пониманием. Ситуация для них более чем ясна, так как они находятся на фронте борьбы за получение наших же денег от кинотеатральных сетей, видят до рубля всю ситуацию и знают, что для нас это был крайне важный вопрос.

Действительно ли доход от продажи онлайн-прав сопоставим сейчас с кинотеатральным прокатом?

В случае с фильмом СПУТНИК – да. Цифры мы не раскрываем, так как это не только наша коммерческая тайна, но и наших партнеров. Я имею в виду три платформы, которые купили фильм – Wink, more.tv и ivi. Но цифры сопоставимы с нашими прогнозами по доходам от кинотеатрального проката.

Почему именно в случае со СПУТНИКОМ?

Все-таки СПУТНИК – не тот проект, который претендует на миллиардные сборы, такого мы никогда не заявляли. Будучи жанровым кино, он находится в среднем сегменте. У него есть своя аудитория, мы планировали и планируем ее расширить. Но все равно фильм никогда не рассматривался нами на уровне сборов ВТОРЖЕНИЯ, ПРИТЯЖЕНИЯ или второго ЛЬДА.

Если фильм будет показан по подписке, а не по транзакционной модели, получите ли вы доход от увеличившегося после маркетинговых акций трафика онлайн-платформ?

Это получают уже платформы, так как у нас сделка, что называется, в твердый счет. Насколько я понимаю, каждая платформа по своему усмотрению показывает фильм: кто-то делает это по подписке, кто-то – за отдельную плату.

Не кажется ли вам, что в условиях финансового кризиса большинство зрителей посмотрит фильм, скачав его с торрентов?

По оценкам самих платформ, пиратство занимает где-то 25 процентов рынка легальных продаж. Поскольку компания Group-IB, обычно защищающая наши кинотеатральные релизы, также активно будет вести борьбу с пиратством в случае со СПУТНИКОМ, думаю, большинство зрителей увидит фильм легально. Во всяком случае, все будет сделано для того, чтобы пиратская версия не появилась. Очевидно, в нашей стране с каждым годом развивается культура платы за произведенный чужими усилиями и деньгами продукт, это видно по объемам того, что происходит на платформах. Который год подряд идет бурный рост, и это в том числе связано с борьбой с пиратством и с развитием культуры легального смотрения. Я думаю, цена подписок все-таки не является такой критичной. Для оставшегося без работы человека – да, но для большинства людей, у которых просто несколько снизится доход, думаю, это вполне посильная цифра. Это же такой вопрос: если у меня снизилась зарплата, пойду ли я воровать продукты? Кто-то, наверное, пойдет, но, надеюсь, таких будет все-таки меньшинство.

ВТОРЖЕНИЕ вышло на more.tv 2 апреля, а ЛЕД 2 – только 23-го и одновременно со СПУТНИКОМ. Почему выбран такой график?

Это вопрос к платформе. В этом смысле мы полностью доверяем партнерам. Наши договорные отношения выстроены так, что они выбирают даты выхода исходя из своей стратегии. По СПУТНИКУ нам было важно, чтобы фильм появился на дате, максимально близкой к планируемой ранее для выхода в кинотеатрах, а уже по ВТОРЖЕНИЮ и ЛЬДУ они сами определяли время.

Вы говорите, что не рассчитывали на миллиардные сборы. Каково ваше мнение насчет того, что чаще всего об онлайн-релизе СПУТНИКА скептики говорят, что это фильм, который не обязательно смотреть на большом экране?

Я категорически не согласен с этим. Естественно, мы как кинематографисты испытываем страдания именно по поводу того, что фильм выходит онлайн, потому что все мечтали увидеть его в кино. Более того, когда откроются кинотеатры, мы обязательно выпустим его нешироким экраном. Видимо, будет и мини-премьера, так как это все-таки важно для картины. И, конечно, в этом смысле смотреть СПУТНИКА на широком экране было бы правильно, но в нынешней ситуации правильно его СМОТРЕТЬ. А уж на широком или нешироком – второстепенный вопрос.

На ваш взгляд, такое решение – продиктованный исключительными обстоятельствами эксперимент или изменение, давно караулившее кинопрокат?

Это ответ именно на ситуацию с вирусом и карантином.

Просто есть мнение, что после этого кризиса кинотеатры со временем потеряют право первого показа и фильмы будут выходить онлайн одновременно с прокатом. Случится ли так, на ваш взгляд?

Сейчас это тяжело прогнозировать. Я думаю, это настолько новый для всей планеты кризис, что изменения могут быть любыми. Возможно, все побегут восполнять недополученное за эти месяцы общение, пойдут в кинотеатры, рестораны, а может быть, окажется, что люди вообще привыкнут потреблять многие вещи по-другому – в кругу семьи или друзей, но дома. Я надеюсь и хотел бы, чтобы кризис в долгосрочной перспективе не нанес никакого существенного урона кинотеатральному прокату. Более того, я видел прогнозы руководителей западных студий, которые говорят о том, что 2021 год станет рекордным по сборам за всю историю проката. Именно потому, что смещены релизы и зрители будут жаждать смотреть кино. Я очень надеюсь на такой сценарий.

Как вы думаете, подхватят ли инициативу онлайн-релизов продюсеры других фильмов?

Безусловно. Это зависит от того, сколько сейчас продлится локдаун, но я уверен, что мы первые, но не последние.

Это очевидный ход для среднебюджетного кино. Но произойдет ли такое с крупными проектами?

Крупнобюджетные проекты, на мой взгляд, будут ждать открытия кинотеатров и возвращения аудитории. Я, по крайней мере, на их месте делал бы так.

Влияет ли на международные продажи СПУТНИКА то, что фильм не вышел прокат?

Не влияет. У СПУТНИКА очень хорошие цифры по международным продажам везде, в том числе в Штатах. Мне кажется, это одни из лучших результатов за всю историю российского кино, тем более у фильма с таким небольшим бюджетом, особенно в пересчете на доллары. Фильм выйдет в прокат некоторых стран, о чем мы сообщим, когда будут завершены все переговоры, потому что многие из них сейчас находятся в максимально активной стадии. В том числе с точки зрения проката или диджитал-релиза. СПУТНИК был отобран на фестиваль Tribeca, который теперь пройдет как раз вокруг нашего релиза. Члены жюри будут отсматривать онлайн-копии и голосовать за них. По-моему, они предоставляли картинам выбор – быть показанными публично или нет. Но поскольку у нас планируется летом и диджитал, и кинотеатральный прокат в США, мы свою картину точно показываем только для жюри.



Как повлияла пандемия коронавируса в целом на ваши планы по производству фильмов?

Мы остановили сейчас съемки сериала, который делаем совместно с каналом СТС. Наверное, вирус повлияет на часть того, что планировалось снимать летом. Мы, опять же, расскажем об этих проектах чуть позже. Летом мы планировали снимать сложнопостановочную картину, видимо, теперь начнем позднее. Была достигнута договоренность с министром культуры Ольгой Борисовной Любимовой о том, что в этом году питчинги Фонда кино пройдут в дистанционном формате. Это очень важное решение, на мой взгляд, потому что крайне необходимо, чтобы к моменту снятия ограничений у тех, кто рассчитывал на государственное финансирование (а это подавляющее большинство отечественных кинопроизводителей), была возможность как можно скорее запустить препродакшн и производство. Думаю, понятно, что ограничения на съемки снимутся чуть раньше, чем на показ фильмов в кинотеатрах, – просто потому, что в съемках принимает участие значительно меньше людей, их можно протестировать и защитить. Таким образом, все равно все потеряют, но смогут быстрее восстановиться.

В целом этот кризис в первую очередь называют не финансовым, а тестом на порядочность, так как многое сейчас зависит от взаимопомощи игроков. Что вы думаете по этому поводу?

На мой взгляд, на любой кризис можно посмотреть и как на финансовый, и как на тест на порядочность. Я уверен, что такой глубины, неожиданности, всемирности и непредсказуемости последствий кризиса мы еще никогда не переживали. Мир стал невероятно глобальным, взаимообъединенным и взаимозависимым – и вдруг это все очень сильно нарушилось. Слава богу, есть компенсация в виде онлайн-коммуникаций. Но каким станет мир после этого, очень тяжело предсказать. Мы даже не знаем, будем ли мы по-прежнему здороваться за руку или ходить без масок в общественные места. Может быть, это станет необходимой частью нашей культуры. Любой кризис всегда испытывает человеческие качества, но экономическая подоплека никуда не девается. Именно поэтому будет рекордное падение ВВП по всему миру, в чем, собственно, и состоит весь ужас.

Хороший пример взаимовыручки произошел в Германии. Там первый немецкий фильм с господдержкой, нарушивший практику цифровых окон и вышедший онлайн, 15 процентов от стоимости каждой покупки на онлайн-платформах переведет в специальный фонд помощи кинотеатрам. Возможно ли такое в России, на ваш взгляд?

Думаю, нет. В более развитых экономиках любые компании – и крупные кинопроизводящие, и кинотеатральные – обычно имеют запасы, которые позволяют им в случае таких экстренных ситуаций выживать в более комфортном режиме или вообще выживать. В России запас прочности в том числе у производящих компаний, думаю, околонулевой. Поэтому сейчас кинотеатры будут бороться за то, чтобы выживали они и их сотрудники, а продюсеры будут бороться за свои компании. Если это, конечно, не нарушает никаких сделок и обязательств, как, к сожалению, уже произошло по отношению к большому числу продюсеров со стороны некоторых сетей. А после того, как откроются кинотеатры, нужно будет совместно прилагать усилия к тому, чтобы это все правильно заработало.

Что вы думаете по поводу тезиса, будто эту паузу можно и нужно использовать для того, чтобы стратегически переосмыслить свою деятельность? Сделали ли вы какие-то выводы для себя на будущее?

Эта пауза – хорошее время для кинокомпаний активно поработать над сценариями. Мы горячо этим воспользовались, потому что столько времени, сколько есть сейчас на эту работу, в обычной жизни не было. Я думаю, сейчас все начнут пересматривать отношение к запасам, к некоторым накоплениям прочности. Кажется, это уже стало жизненно необходимым. Безусловно, будут выстраиваться менее рискованные модели. Очень многое сейчас будет зависеть от того, какие меры поддержки сформулирует государство, потому что пока они совсем неясны. Вернее, ясны, но их объем катастрофически недостаточен для помощи бизнесу, особенно малому и среднему. Если что-то изменится в этом смысле, события станут развиваться по одному сценарию, если нет – мы будем дальше собирать обломки того, что есть, и пытаться хоть как-то продолжить деятельность. Мне кажется, для такого переосмысления пока не наступило время, так как все будет зависеть от сроков полного закрытия.

23.04.2020 Автор: Рая Башинская