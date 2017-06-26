Нурлан Жунусов: «Мы верим, что честность будет самым важным принципом работы»

Вопрос ведения полноценной статистики кассовых сборов Казахстана назрел давно, но лишь немногие игроки этого рынка выступают за его прозрачность. Среди тех, кто за честность и открытость – генеральный директор сети кинотеатров CINEMAX Нурлан Жунусов, с которым мы поговорили о ситуации, сложившейся вокруг статистики бокс-офиса в Казахстане, о кинопрокатном бизнесе в этой стране, а также о предпочтениях казахстанских зрителей.

Нурлан, мы не понаслышке знаем, что дела со статистикой проката в Казахстане обстоят непросто – для печатных номеров БК мы собираем определенный объем данных и в процессе неоднократно сталкиваемся с непониманием, как и зачем предоставлять нам информацию. Как вы, будучи непосредственным игроком кинопрокатного рынка Казахстана, оцениваете ситуацию изнутри?

Статистика по Казахстану в БК – это отлично! Понятно, что процесс только начался и данные пока будут неполными. Я с нетерпением жду тот день, когда мы увидим сто процентов сборов, и вы сможете сделать хороший анализ бокс-офиса и динамики. Действительно, сейчас наш рынок непрозрачен, доступ практически к любой информации закрыт. Мы, например, просим кинопрокатчиков и студии давать нам информацию по нашей позиции на рынке и почти всегда получаем отрицательный ответ. Нам нечего скрывать, мы на регулярной основе публикуем в деловых изданиях Forbes и «Капитал» данные о сборах, о нашей выручке, о количестве проданных билетов и так далее. Также мы делаем прогнозы и, что еще интересней, потом публикуем данные о достижении плановых показателей. А теперь ответьте на вопрос: почему так не делают все участники рынка? Что они скрывают? Невозможно развиваться без ориентиров. Мы движемся «по звездам» – ни тебе компаса, ни GPS. Ориентироваться и анализировать сборы помогают данные и публикации «Бюллетеня кинопрокатчика». Я на постоянной основе читаю ваши посты в Facebook, смотрю данные по сборам в России и СНГ, аналитику на сайте. Конечно, у каждого рынка есть свои отличительные моменты, но в общих чертах наши рынки похожи, менталитет у людей примерно одинаковый – сказывается общая культура в рамках СССР. Для меня аналитика по России – некий флюгер, и я часто вижу очень схожие данные по долям сборов, топам лидеров недели или месяца и так далее. Аналитика «Бюллетеня кинопрокатчика» позволяет смотреть соотношение сборов между фильмами, понимать, хорошо мы отработали или плохо, делать прогнозы и выводы.

По словам генерального директора российского офиса comScore Романа Исаева, еще до открытия кинотеатра CINEMAX Dostyk Multiplex вами уже было выражено желание выгружать данные в автоматическом режиме. Почему вам это кажется принципиальным?

В 2014 году, когда мы выходили на рынок кинопоказа с нашим первым проектом, десятизальным кинотеатром CINEMAX Dostyk Multiplex, в Казахстане действующим условием распределения выручки между кинопрокатчиками или студиями и кинотеатрами было 60 на 40 в пользу первых. Данные «непартнерские» условия губили кинобизнес и не позволяли кинотеатрам развиваться. Даже самые грубые расчеты показывают, что Казахстан должен был бы собирать 12 процентов от бокс-офиса России, но сейчас эта цифра в районе 5-6 процентов. Кроме того, в 2014-м весь кинорынок Казахстана, мягко говоря, был в тени. Некоторые кинопрокатные компании боролись за прозрачность кассовых сборов, требуя от кинотеатров честного исполнения условий договора, вплоть до полной блокировки предоставления контента. Но по большей части кинопрокатчики и студии смотрели на проблему сквозь пальцы. Нужно отметить, что в Казахстане нет ЕАИС и государство никак не поддерживает открытость рынка, не требует прозрачности. Мы осознанно подошли к этим проблемам и предложили рынку новые правила. CINEMAX как кинотеатр гарантирует, что сто процентов кассовых сборов будут прозрачны. Честность у нас на первом плане. Взамен мы попросили у кинопрокатных компаний распределения выручки 50 на 50. Кроме того, мы гарантировали, что будем помогать контенту студий с рекламной поддержкой и продвижением. Да, мы были «белой вороной», над нами смеялись. Но вот уже почти три года мы состоим в партнерских отношениях с теми кинопрокатными компаниями, которые нас услышали, и показываем лучшие результаты сборов по проектам студий в Казахстане. Поэтому нам comScore был необходим как инструмент онлайн-отчетности и возможности мониторинга сборов. Конечно, не все нас услышали и не все нам поверили. Мы до сих пор находимся в процессе переговоров с одной из студий. Очень трудно изменить и развернуть целый рынок, который жил по старым правилам более двадцати лет, но мы верим в наши силы и в то, что честность будет самым важным принципом работы. В ноябре прошлого года мы открыли наш второй проект в городе Шымкент – семизальный CINEMAX Shymkent Multiplex. И, конечно же, он с первых дней работы подключен к системе comScore. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность команде comScore за то, что они всегда идут на контакт и мы оперативно решаем все вопросы. Роман, вы и ваша команда помогаете нам на этом непростом пути!

По вашим наблюдениям, как идет процесс подключения других кинотеатров в Казахстане к comScore? Какое у них отношение к этой системе?

Многие не хотят подключаться, выступают против… Выводы делайте сами. Отношение к системе у многих кинотеатров и киносетей такое: все можно обойти. Их выбор – быть на слабой, теневой стороне, на стороне корректировки отчетности, конфликтов с кинопрокатчиками и студиями. Но каждый делает выбор сам. Я знаю, что к системе подключены киносеть Chaplin Cinemas и, возможно, еще пара кинотеатров. Прокатчик Sulpak Cinema сильно радеет за прозрачность кассовых сборов и за подключение к comScore, в этом мы их всегда поддерживаем и благодарны компании за прогрессивный взгляд, а также правильное видение будущего.

Сейчас, как вы сказали, государство не требует прозрачности от рынка кинопроката. Изменится ли эта ситуация в будущем? Возможно ли, что в Казахстане появится регулятор, аналогичный российский системе ЕАИС, созданной усилиями государства?

Сейчас рассматривается законопроект о кинематографии, в котором прописан пункт о системе отчетности, но я уверен, что он так и останется на бумаге. Мы со своей стороны направили министру культуры и рабочей группе, разрабатывающей законопроект, письма о том, что готовы участвовать в разработке программы онлайн-отчетности кинотеатров и даже быть ее оператором. Прошло несколкьо мемяцев… Тишина.

Рассматриваются ли еще какие-то меры по развитию кинопроката и национального кинематографа Казахстана на законодательном уровне?

Уже год идет обсуждение, высказывается много идей и мнений. К чему придут – пока непонятно. Тут еще накладывается ситуация с приватизацией государственного предприятия «Казахфильм», которое полностью содержится за счет госбюджета. Государство больше усилий направляет не на поддержку национального кинематографа, а на финансирование необходимых фильмов по заказу министерства культуры.

В целом каковы на сегодняшний день предпочтения казахстанской кинотеатральной публики? Какие жанры наиболее популярны?

Наиболее популярный жанр – экшн (к которому относится бόльшая доля кассового студийного кино), далее идут комедии, мультфильмы (семейный контент), а за ними уже следуют драма, хоррор и так далее. Вот вам топ-5 самых кассовых фильмов 2017 года за первые четыре месяца в нашем десятизальнике CINEMAX Dostyk Multiplex: БОСС-МОЛОКОСОС, ФОРСАЖ 8, ЛОГАН, ЗВЕРОПОЙ и КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА. То есть доля иностранных фильмов высока. Это обусловлено в первую очередь качеством проектов и теми ресурсами, которые вкладываются в их создание и продвижение. Но стоит также отметить, что постоянная работа некоторых участников рынка над прозрачностью кассовых сборов отчасти привела к росту бокс-офиса локального кино, и, видя отдачу от проектов, многие в Казахстане сейчас активно инвестируют и снимают национальные проекты.

Насколько фильмы локального производства востребованы зрителем?

Что касается сборов наших кинотеатров, то национальные проекты отлично собирают в Шымкенте. В период с декабря по февраль 2016-2017 годов пальму первенства по сборам там одержали национальные проекты БИЗНЕС ПО-КАЗАХСКИ, ГЛАМУР ДЛЯ ДУР, В ПОИСКАХ МАМЫ (киргизский проект с участием казахского актера). Казахстанское кино популярно, но его мало. В год выходит порядка 10–15 картин, которые собирают около 5-6 миллионов долларов по стране, то есть 2–5 процентов от всего бокс-офиса Казахстана. В прокат мы берем не все проекты. Например, за два с половиной года работы мы почти не прокатывали продукты того же «Казахфильма». Некоторые нас за это не любят, но мы критично подходим к отбору фильмов, которые показываем зрителю. Зачастую их качество оставляет желать лучшего, однако мы видим прогресс и рост уровня отечественного кино.

Как в Казахстане относятся к российскому кино?

К российскому кино относятся хорошо. Но мы видим разницу между тем, какую кассу российские фильмы собирают в России и у нас. Хорошо идут все жанры, и так же, как и по национальному и голливудскому кино, сборы определяют качество фильма и интерес к нему публики.

Каким вы видите будущее кинопроката в Казахстане? Каких усовершенствований, на ваш взгляд, не хватает?

Всем участникам рынка важно осознать: профессионализм, честность, партнерские отношения – вот основы и фундамент любого хорошего и правильного будущего. То, что сейчас заложено в фундаменте кинопрокатного бизнеса, нужно менять, и мы меняем. Помогайте! Без изменений не будет прогресса. Цикл прост: студии создают отличный контент – кинопрокатчики контент отлично продвигают – кинотеатры контент отлично расписывают – бокс-офис показывает отличные результаты – кинотеатры, кинопрокатчики и студия рады отличной выручке. Теперь добавьте в этот цикл непрофессионализм, отсутствие прозрачности, давление со стороны студий или кинопрокатчиков (не будем скрывать, что они часто давят на кинотеатры), неуважение – и все, цикл сломан. Вопрос всегда стоит в выборе. Со своей стороны мы демонстрируем профессионализм и уважение к партнерам, что приводит к хорошим результатам. CINEMAX третий год подряд растет в сборах на 20–25 процентов. Причем уже в 2014-м мы были в топ-3 по стране. И кинотеатры нашей сети показывают одни из самых высоких сборов в Казахстане не потому что они особенные. Нет, просто мы действительно вкладываемся каждый день в наше дело. Уже сейчас приступили к трансформации бизнеса и работаем над тем, чтобы стать компанией международного уровня. Мы не просто видим свое будущее, мы строим его каждый день. И это интервью – один из кирпичиков того будущего, которое мы строим. Благодарим вас, «Бюллетень кинопрокатчика», за вашу работу и за то, что освещаете наш рынок! Успехов вам!

26.06.2017 Автор: Анна Багрова