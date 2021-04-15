Касса четверга: «Гнев человеческий» смёл конкурентов

Лидером кассовых сборов четверга снова стала новинка − с результатом больше 47 млн рублей на первое место вышел боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Новый фильм Гая Ричи в первый день своего проката собрал больше, чем было у предыдущего проекта режиссера − ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. По итогам всего уикенда новинка может получить до 280 млн рублей.
6,6 млн рублей на свой счет записала перевыпущенная вторая часть трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ (UPI). Это почти в два раза меньше, чем неделю назад было у проекта ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА (UPI). Таким образом, по итогам выходных у второго фильма может оказаться чуть больше 30 млн рублей.
Другие новинки проката пока сильно отстают. Хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR) получил 2,4 млн рублей и к концу выходных может рассчитывать на 18 млн рублей. До 15 млн могут получить другие новые проекты − фантастический триллер ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (NKI) и драма ВЕЛИКИЙ (EXP).
Предварительные сборы за четверг 22.04.2021 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
22.04.2021
|Изменение
|Общая
касса на
22.04.2021
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Wrath of Man
|VLG
|1
|-
|1368
|47 379 584
$616 761
|-
|47 379 584
$616 761
|280 000 000
$3 644 884
|2
|CP
|2
|-
|2067
|9 000 000
$117 157
|-64,1%
|216 400 000
$2 859 408
|33 000 000
$429 576
|3
|
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ БАШНИ. ПЕРЕВЫПУСК
The Lord of the Rings: The Two Towers
|UPI
|1
|-
|586
|6 604 627
$85 975
|-
|6 604 627
$85 975
|70 000 000
$911 221
|4
|
МОРТАЛ КОМБАТ
Mortal Kombat
|UPI
|3
|-
|1604
|5 503 228
$71 638
|-77,4%
|785 516 778
$10 100 511
|35 000 000
$455 611
|5
|
НЕЧЕСТИВЫЕ
Unholy
|SPPR
|1
|-
|639
|2 400 000
$31 242
|-
|2 400 000
$31 242
|18 000 000
$234 314
|6
|WDS
|4
|-
|432
|1 674 674
$21 800
|-57,8%
|268 085 029
$3 544 223
|15 000 000
$195 262
|7
|
ОТЕЦ
The Father
|RUR
|2
|-
|237
|1 509 977
$19 656
|-23,4%
|25 617 110
$338 492
|12 500 000
$162 718
|8
|
ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР
Voyagers
|NKI
|1
|-
|1073
|1 496 220
$19 477
|-
|1 496 220
$19 477
|14 000 000
$182 244
|9
|
ВЕЛИКИЙ
Minamata
|EXP
|1
|-
|516
|1 253 711
$16 320
|-
|2 086 078
$27 155
|15 000 000
$195 262
|10
|
100% ВОЛК
100% Wolf
|NKI
|3
|-
|1168
|746 930
$9 723
|-48,3%
|79 895 521
$1 027 331
|13 500 000
$175 735
|11
|
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
|UPI
|2
|-
|466
|698 561
$9 093
|-93,4%
|64 238 917
$848 823
|-
|12
|
ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
Way Down
|MG
|2
|-
|284
|498 375
$6 488
|-79,5%
|25 340 378
$334 836
|-
|13
|CRP
|1
|-
|393
|485 356
$6 318
|-
|485 356
$6 318
|-
|14
|SMKT
|2
|-
|13
|436 405
$5 681
|-
|5 211 211
$68 858
|-
|15
|
ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ
Funeral Home
|EXP
|2
|-
|436
|420 352
$5 472
|-76,9%
|15 045 369
$198 802
|-
|16
|
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
Godzilla vs. Kong
|UPI
|5
|-
|392
|362 545
$4 719
|-84,4%
|875 743 933
$11 500 249
|-
|ИТОГО TOP-16:
|80 470 545
$1 047 521
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.82 руб.
Смотрите также:
Касса четверга: «Чернобыль» и «Мортал Комбат» до конца боролись за первое место (Сборы четверга 15.04.2021)
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
23.04.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова