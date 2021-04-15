Касса четверга: «Гнев человеческий» смёл конкурентов

Лидером кассовых сборов четверга снова стала новинка − с результатом больше 47 млн рублей на первое место вышел боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Новый фильм Гая Ричи в первый день своего проката собрал больше, чем было у предыдущего проекта режиссера − ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. По итогам всего уикенда новинка может получить до 280 млн рублей.

6,6 млн рублей на свой счет записала перевыпущенная вторая часть трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ (UPI). Это почти в два раза меньше, чем неделю назад было у проекта ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА (UPI). Таким образом, по итогам выходных у второго фильма может оказаться чуть больше 30 млн рублей.

Другие новинки проката пока сильно отстают. Хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR) получил 2,4 млн рублей и к концу выходных может рассчитывать на 18 млн рублей. До 15 млн могут получить другие новые проекты − фантастический триллер ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (NKI) и драма ВЕЛИКИЙ (EXP).

Предварительные сборы за четверг 22.04.2021 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.82 руб.



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