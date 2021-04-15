Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Гнев человеческий» смёл конкурентов

Лента стартовала лучше предыдущего хита Гая Ричи

Лидером кассовых сборов четверга снова стала новинка − с результатом больше 47 млн рублей на первое место вышел боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Новый фильм Гая Ричи в первый день своего проката собрал больше, чем было у предыдущего проекта режиссера  − ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. По итогам всего уикенда новинка может получить до 280 млн рублей.

6,6 млн рублей на свой счет записала перевыпущенная вторая часть трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ (UPI). Это почти в два раза меньше, чем неделю назад было у проекта ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА (UPI). Таким образом, по итогам выходных у второго фильма может оказаться чуть больше 30 млн рублей.

Другие новинки проката пока сильно отстают. Хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR) получил 2,4 млн рублей и к концу выходных может рассчитывать на 18 млн рублей. До 15 млн могут получить другие новые проекты − фантастический триллер ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (NKI) и драма ВЕЛИКИЙ (EXP).

Предварительные сборы за четверг 22.04.2021 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
22.04.2021		 Изменение Общая
касса на
22.04.2021		 Эсти
мейты за
уикенд
1 VLG 1 - 1368 47 379 584
$616 761		 - 47 379 584
$616 761		 280 000 000
$3 644 884
2 CP 2 - 2067 9 000 000
$117 157		 -64,1% 216 400 000
$2 859 408		 33 000 000
$429 576
3 UPI 1 - 586 6 604 627
$85 975		 - 6 604 627
$85 975		 70 000 000
$911 221
4 UPI 3 - 1604 5 503 228
$71 638		 -77,4% 785 516 778
$10 100 511		 35 000 000
$455 611
5 SPPR 1 - 639 2 400 000
$31 242		 - 2 400 000
$31 242		 18 000 000
$234 314
6 WDS 4 - 432 1 674 674
$21 800		 -57,8% 268 085 029
$3 544 223		 15 000 000
$195 262
7
ОТЕЦ
The Father
 RUR 2 - 237 1 509 977
$19 656		 -23,4% 25 617 110
$338 492		 12 500 000
$162 718
8 NKI 1 - 1073 1 496 220
$19 477		 - 1 496 220
$19 477		 14 000 000
$182 244
9 EXP 1 - 516 1 253 711
$16 320		 - 2 086 078
$27 155		 15 000 000
$195 262
10
100% ВОЛК
100% Wolf
 NKI 3 - 1168 746 930
$9 723		 -48,3% 79 895 521
$1 027 331		 13 500 000
$175 735
11 UPI 2 - 466 698 561
$9 093		 -93,4% 64 238 917
$848 823		 -
12 MG 2 - 284 498 375
$6 488		 -79,5% 25 340 378
$334 836		 -
13 CRP 1 - 393 485 356
$6 318		 - 485 356
$6 318		 -
14 SMKT 2 - 13 436 405
$5 681		 - 5 211 211
$68 858		 -
15 EXP 2 - 436 420 352
$5 472		 -76,9% 15 045 369
$198 802		 -
16 UPI 5 - 392 362 545
$4 719		 -84,4% 875 743 933
$11 500 249		 -
  ИТОГО TOP-16:   80 470 545
$1 047 521		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.82 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Чернобыль» и «Мортал Комбат» до конца боролись за первое место (Сборы четверга 15.04.2021)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDS - WDS

23.04.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова

ПРОГНОЗ

22.04 - 25.04
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
VLG
250 000 000
1500
$3 254 361
ЧЕРНОБЫЛЬ
CP
85 000 000
1600
$1 106 483
МОРТАЛ КОМБАТ
UPI
48 000 000
1600
$624 837
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК
UPI
38 000 000
800
$494 663
ВЕЛИКИЙ
EXP
20 000 000
700
$260 349
НЕЧЕСТИВЫЕ
SPPR
17 000 000
560
$221 297
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
WDS
13 000 000
1500
$169 227
100% ВОЛК
NKI
13 000 000
1500
$169 227
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