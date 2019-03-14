Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Балканский рубеж» стартует с 15 млн рублей

Лента обходит «Трезвого водителя»

Лидером кассовых сборов в российском кинопрокате в четверг стала новинка − отечественная военная драма БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (Fox). Лента собрала почти 15 млн рублей, а значит, что по итогам выходных она сможет рассчитывать на 130-150 млн рублей. Такой результат будет схож со стартовыми показателями АВГУСТА. ВОСЬМОГО. Не на много отстал от РУБЕЖА еще один новый российский фильм − комедия ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (WDSSPR). В столице эта новинка и вовсе выбилась в лидеры. Лента завершила первый день с результатом в 13,7 млн рублей. Уикенд принесет фильму не меньше 110 млн рублей, что будет чуть лучше, чем у недавних ЛЮБОВНИЦ.

В заочном споре двух новых мультфильмов победил студийный релиз ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (СРР). Анимационный проект Paramount заработал 7,7 млн рублей и теперь к концу выходных его касса может вырасти до 100 млн. КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (VLG) собрал почти 5 млн рублей, что даст ему не менее 70 млн рублей за уикенд.

В топ-10 также попали еще две новинки: триллер В ОБЪЯТЬЯХ ЛЖИ (VLG) и хороор ДРУГОЙ (EXP). Первый стартовал с 2,2 млн, и к концу выходных эта сумма может увеличиться до 15-18 млн рублей. Второй получил только 1,3 млн, а значит весь уикенд вряд ли принесет ему больше 6 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Генеральный директор сети «Киноград»: Лесной городок (8 залов на 600 мест), Московская область, Московский (7 залов на 520 мест), Румянцево (3 зала на 182 места), Москва, Ишимбай (3 зала на 250 мест), Башкортостан

У нас вышли БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, ДРУГОЙ, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ. На первом месте по итогам вчерашнего дня – БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, с небольшим отставанием от него идет ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, дальше идут ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ. Кстати, очень неплохо на удивление сработал ДРУГОЙ. При малом количестве сеансов наработка очень хорошая. По остальным новинкам я ожидал большего. Рассчитывал, что значительно лучше пойдет БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, тем более при таком количестве сеансов. Если мультфильмы не раскачаются в выходные, будет очень плохой уикенд. Вчера мультфильмы особо не работали, поскольку у нас в регионе каникул не ожидается, плюс будний день.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

У нас вчера были следующие старты: ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ, В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. Лидирует БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, потом идет ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, а потом – КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3, который не сдает своих позиций. Остальное пока очень слабенько идет. Каникулы у нас начинаются вообще с 25 марта, но дети уже с завтрашнего дня начнут отдыхать, поэтому я думаю, что как раз в субботу ситуацию кардинально изменится. Я не удивлюсь, если ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН вообще взлетит на первое место, потому что мультфильмы спрашивают, их ждут, но поскольку были последние учебные дни, контрольные, в кино школьники не идут. Мы ждем, что в понедельник начнется пик посещаемости, будут массовые приходы. В целом народ должен зашевелиться завтра.

НАТАЛЬЯ ТЕПЛИНСКАЯ

Директор к/т «Максимир» (6 залов на 836 мест), Воронеж

Стартовали БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ и ДРУГОЙ. В целом отработали неплохо. Про анимацию чего-то конкретного сказать не могу, потому что будний день – не показатель. Хотя судя по тому, что я вчера увидела, потенциал есть. Коллективные посещения мы наблюдаем с сегодняшнего дня. БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ лидирует по сборам, за ним идет пока ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ. Но картина пока необъективна, на выходных все может поменяться. Пока все идет в рамках ожиданий. Мы не ждали, что РУБЕЖ повторит результаты ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ или Т-34. ДРУГОЙ отработал не очень хорошо. Вообще хорроры у нас просели в последнее время, стали менее посещаемыми. КАПИТАН МАРВЕЛ работает уже значительно хуже, но людей в будние дни сейчас в принципе меньше, чем раньше. Основной наплыв идет в выходные. 

ЮЛИЯ ПЯТНИЦКАЯ

Заместитель директора по кинопрокату к/т «ЕвроЗона» (5 залов на 498 мест), Улан-Удэ

В нашем кинотеатре вчера стартовали ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ и В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. Мультфильмы, конечно, порадовали, поскольку в преддверии каникул к нам приходят школы, даже вчера уже были коллективные заявки. ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ тоже неплохо стартовал. А вот БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ пока непонятно, мы ожидали от него большего. Отзывы о фильме хорошие, говорят, что фильм захватывающий и зрелищный. Так что мы ожидаем, что он еще разойдется в выходные. У российских новинок наработка на сеанс примерно одинаковая, но за счет того, что у РУБЕЖА гораздо больше сеансов, соответственно, сумма сборов больше. В целом вчерашний день прошел неплохо за счет коллективных заявок и высокого интереса публики к ВОЛШЕБНОМУ ПАРКУ ДЖУН. До сих пор пользуется популярностью КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3. КАПИТАН МАРВЕЛ даже на третьей неделе проката идет неплохо, по сборам на сеанс есть прирост по сравнению с понедельником, вторником и средой.

НИКИТА ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Директор к/т «Айсберг» (4 зала на 641 место), Воткинск

Вышли ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ и В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН вчера вообще не собрал, по пять человек было на сеансе, то есть очень низкий поток был. БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ на вечерних сеансах довольно-таки хорошо отработал на вечерних сеансах для четверга, отзывы о фильме хорошие. У ТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ заполняемость была порядка 15 человек. У В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ один сеанс отменили, собирал только один. КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ стартовал лучше, хотя сеансов у них меньше, чем у ДЖУН. В целом я ожидал большего. Думал, что на ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН люди придут, потому что была массивная реклама. Но наверное пойдут в выходные. Сегодня мы уже видим начало групповых заявок, это внушает оптимизм.

Предварительные сборы за четверг 21.03.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
21.03.2019		 Изменение Общая
касса на
21.03.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1 FOX 1 - 1561 14 898 716
$231 778		 - 14 898 716
$231 778		 145 000 000
$2 255 756
2 WDSSPR 1 - 948 13 700 000
$213 130		 - 13 700 000
$213 130		 110 000 000
$1 711 263
3 WDSSPR 3 - 1556 8 800 000
$136 901		 -63,0% 991 500 000
$15 059 235		 77 000 000
$1 197 884
4 CPP 1 - 1725 7 700 000
$119 788		 - 7 700 000
$119 788		 95 000 000
$1 477 909
5 VLG 1 - 1310 4 916 035
$76 478		 - 4 916 035
$76 478		 70 000 000
$1 088 986
6
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
How to Train Your Dragon: the Hidden World
 UPI 5 - 800 2 560 823
$39 839		 -59,4% 1 568 980 271
$23 822 962		 48 000 000
$746 733
7 VLG 1 - 411 2 231 210
$34 711		 - 2 231 210
$34 711		 17 000 000
$264 468
8 WDSSPR 2 - 830 2 000 000
$31 114		 -65,5% 60 000 000
$914 774		 15 000 000
$233 354
9 CPF 9 - 192 1 456 426
$22 658		 -32,4% 527 113 205
$7 946 830		 15 000 000
$233 354
10
ДРУГОЙ
Hole in the Ground
 EXP 1 - 379 1 284 999
$19 991		 - 1 289 817
$20 066		 5 500 000
$85 563
11 CAO 4 - 145 1 000 000
$15 557		 -44,4% 110 700 550
$1 680 081		 -
12 FOX 2 - 887 780 000
$12 134		 -74,3% 49 625 929
$756 608		 -
13 WDSSPR 4 - 245 650 000
$10 112		 -79,0% 285 300 000
$4 329 944		 -
14 UPI 1 - 159 645 476
$10 042		 - 645 476
$10 042		 -
15
ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ
Dragged Across Concrete
 PRD 1 - 129 622 810
$9 689		 - 622 810
$9 689		 -
16 WDSSPR 6 - 184 520 000
$8 090		 -65,3% 516 400 000
$7 862 363		 -
17 AOF 2 - 78 475 088
$7 391		 -37,9% 9 019 254
$137 510		 -
18 SMKT 2 - 18 462 930
$7 202		 -49,2% 7 790 434
$118 775		 -
  ИТОГО TOP-18:   64 704 513
$1 006 604		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.28 руб.

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Касса четверга: «Капитан Марвел» удерживает позиции (Сборы четверга 14.03.2019)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CPF - Капелла Фильм
CPP - Централ Партнершип Paramount
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
PRD - Парадиз
SMKT - Самокат
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

22.03.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

21.03 - 24.03
БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ
FOX
225 000 000
1700
$3 500 311
ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (ПАРК ЧУДЕС)
CPP
110 000 000
1500
$1 711 263
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
WDSSPR
100 000 000
1000
$1 555 694
КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ
VLG
70 000 000
900
$1 088 986
КАПИТАН МАРВЕЛ
WDSSPR
55 000 000
1000
$855 632
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
UPI
35 000 000
1000
$544 493
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
CPF
15 000 000
250
$233 354
РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ
FOX
14 000 000
887
$217 797
ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ
WDSSPR
14 000 000
708
$217 797
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