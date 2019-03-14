Касса четверга: «Балканский рубеж» стартует с 15 млн рублей

Лидером кассовых сборов в российском кинопрокате в четверг стала новинка − отечественная военная драма БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (Fox). Лента собрала почти 15 млн рублей, а значит, что по итогам выходных она сможет рассчитывать на 130-150 млн рублей. Такой результат будет схож со стартовыми показателями АВГУСТА. ВОСЬМОГО. Не на много отстал от РУБЕЖА еще один новый российский фильм − комедия ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (WDSSPR). В столице эта новинка и вовсе выбилась в лидеры. Лента завершила первый день с результатом в 13,7 млн рублей. Уикенд принесет фильму не меньше 110 млн рублей, что будет чуть лучше, чем у недавних ЛЮБОВНИЦ.
В заочном споре двух новых мультфильмов победил студийный релиз ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (СРР). Анимационный проект Paramount заработал 7,7 млн рублей и теперь к концу выходных его касса может вырасти до 100 млн. КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (VLG) собрал почти 5 млн рублей, что даст ему не менее 70 млн рублей за уикенд.
В топ-10 также попали еще две новинки: триллер В ОБЪЯТЬЯХ ЛЖИ (VLG) и хороор ДРУГОЙ (EXP). Первый стартовал с 2,2 млн, и к концу выходных эта сумма может увеличиться до 15-18 млн рублей. Второй получил только 1,3 млн, а значит весь уикенд вряд ли принесет ему больше 6 млн рублей.
ОПРОС БУКЕРОВ
ДМИТРИЙ ПАВЛОВ
Генеральный директор сети «Киноград»: Лесной городок (8 залов на 600 мест), Московская область, Московский (7 залов на 520 мест), Румянцево (3 зала на 182 места), Москва, Ишимбай (3 зала на 250 мест), Башкортостан
У нас вышли БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, ДРУГОЙ, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ. На первом месте по итогам вчерашнего дня – БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, с небольшим отставанием от него идет ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, дальше идут ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ. Кстати, очень неплохо на удивление сработал ДРУГОЙ. При малом количестве сеансов наработка очень хорошая. По остальным новинкам я ожидал большего. Рассчитывал, что значительно лучше пойдет БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, тем более при таком количестве сеансов. Если мультфильмы не раскачаются в выходные, будет очень плохой уикенд. Вчера мультфильмы особо не работали, поскольку у нас в регионе каникул не ожидается, плюс будний день.
ДАРЬЯ СОЛОПОВА
Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково
У нас вчера были следующие старты: ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ, В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. Лидирует БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, потом идет ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, а потом – КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3, который не сдает своих позиций. Остальное пока очень слабенько идет. Каникулы у нас начинаются вообще с 25 марта, но дети уже с завтрашнего дня начнут отдыхать, поэтому я думаю, что как раз в субботу ситуацию кардинально изменится. Я не удивлюсь, если ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН вообще взлетит на первое место, потому что мультфильмы спрашивают, их ждут, но поскольку были последние учебные дни, контрольные, в кино школьники не идут. Мы ждем, что в понедельник начнется пик посещаемости, будут массовые приходы. В целом народ должен зашевелиться завтра.
НАТАЛЬЯ ТЕПЛИНСКАЯ
Директор к/т «Максимир» (6 залов на 836 мест), Воронеж
Стартовали БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ и ДРУГОЙ. В целом отработали неплохо. Про анимацию чего-то конкретного сказать не могу, потому что будний день – не показатель. Хотя судя по тому, что я вчера увидела, потенциал есть. Коллективные посещения мы наблюдаем с сегодняшнего дня. БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ лидирует по сборам, за ним идет пока ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ. Но картина пока необъективна, на выходных все может поменяться. Пока все идет в рамках ожиданий. Мы не ждали, что РУБЕЖ повторит результаты ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ или Т-34. ДРУГОЙ отработал не очень хорошо. Вообще хорроры у нас просели в последнее время, стали менее посещаемыми. КАПИТАН МАРВЕЛ работает уже значительно хуже, но людей в будние дни сейчас в принципе меньше, чем раньше. Основной наплыв идет в выходные.
ЮЛИЯ ПЯТНИЦКАЯ
Заместитель директора по кинопрокату к/т «ЕвроЗона» (5 залов на 498 мест), Улан-Удэ
В нашем кинотеатре вчера стартовали ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ и В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. Мультфильмы, конечно, порадовали, поскольку в преддверии каникул к нам приходят школы, даже вчера уже были коллективные заявки. ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ тоже неплохо стартовал. А вот БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ пока непонятно, мы ожидали от него большего. Отзывы о фильме хорошие, говорят, что фильм захватывающий и зрелищный. Так что мы ожидаем, что он еще разойдется в выходные. У российских новинок наработка на сеанс примерно одинаковая, но за счет того, что у РУБЕЖА гораздо больше сеансов, соответственно, сумма сборов больше. В целом вчерашний день прошел неплохо за счет коллективных заявок и высокого интереса публики к ВОЛШЕБНОМУ ПАРКУ ДЖУН. До сих пор пользуется популярностью КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3. КАПИТАН МАРВЕЛ даже на третьей неделе проката идет неплохо, по сборам на сеанс есть прирост по сравнению с понедельником, вторником и средой.
НИКИТА ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Директор к/т «Айсберг» (4 зала на 641 место), Воткинск
Вышли ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ и В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН вчера вообще не собрал, по пять человек было на сеансе, то есть очень низкий поток был. БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ на вечерних сеансах довольно-таки хорошо отработал на вечерних сеансах для четверга, отзывы о фильме хорошие. У ТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ заполняемость была порядка 15 человек. У В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ один сеанс отменили, собирал только один. КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ стартовал лучше, хотя сеансов у них меньше, чем у ДЖУН. В целом я ожидал большего. Думал, что на ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН люди придут, потому что была массивная реклама. Но наверное пойдут в выходные. Сегодня мы уже видим начало групповых заявок, это внушает оптимизм.
Предварительные сборы за четверг 21.03.2019 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
21.03.2019
|Изменение
|Общая
касса на
21.03.2019
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|FOX
|1
|-
|1561
|14 898 716
$231 778
|-
|14 898 716
$231 778
|145 000 000
$2 255 756
|2
|WDSSPR
|1
|-
|948
|13 700 000
$213 130
|-
|13 700 000
$213 130
|110 000 000
$1 711 263
|3
|
КАПИТАН МАРВЕЛ
Captain Marvel
|WDSSPR
|3
|-
|1556
|8 800 000
$136 901
|-63,0%
|991 500 000
$15 059 235
|77 000 000
$1 197 884
|4
|
ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (ПАРК ЧУДЕС)
Wonder Park
|CPP
|1
|-
|1725
|7 700 000
$119 788
|-
|7 700 000
$119 788
|95 000 000
$1 477 909
|5
|
КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ
The Queen's Corgi
|VLG
|1
|-
|1310
|4 916 035
$76 478
|-
|4 916 035
$76 478
|70 000 000
$1 088 986
|6
|
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3
How to Train Your Dragon: the Hidden World
|UPI
|5
|-
|800
|2 560 823
$39 839
|-59,4%
|1 568 980 271
$23 822 962
|48 000 000
$746 733
|7
|
В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ
Greta
|VLG
|1
|-
|411
|2 231 210
$34 711
|-
|2 231 210
$34 711
|17 000 000
$264 468
|8
|WDSSPR
|2
|-
|830
|2 000 000
$31 114
|-65,5%
|60 000 000
$914 774
|15 000 000
$233 354
|9
|
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
Green Book
|CPF
|9
|-
|192
|1 456 426
$22 658
|-32,4%
|527 113 205
$7 946 830
|15 000 000
$233 354
|10
|
ДРУГОЙ
Hole in the Ground
|EXP
|1
|-
|379
|1 284 999
$19 991
|-
|1 289 817
$20 066
|5 500 000
$85 563
|11
|
НАРКОКУРЬЕР
The Mule
|CAO
|4
|-
|145
|1 000 000
$15 557
|-44,4%
|110 700 550
$1 680 081
|-
|12
|
РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ
The Kid Who Would Be King
|FOX
|2
|-
|887
|780 000
$12 134
|-74,3%
|49 625 929
$756 608
|-
|13
|WDSSPR
|4
|-
|245
|650 000
$10 112
|-79,0%
|285 300 000
$4 329 944
|-
|14
|
СТЕРТАЯ ЛИЧНОСТЬ
Boy Erased
|UPI
|1
|-
|159
|645 476
$10 042
|-
|645 476
$10 042
|-
|15
|
ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ
Dragged Across Concrete
|PRD
|1
|-
|129
|622 810
$9 689
|-
|622 810
$9 689
|-
|16
|WDSSPR
|6
|-
|184
|520 000
$8 090
|-65,3%
|516 400 000
$7 862 363
|-
|17
|
СЕРЕДИНА 90-Х
Mid90s
|AOF
|2
|-
|78
|475 088
$7 391
|-37,9%
|9 019 254
$137 510
|-
|18
|SMKT
|2
|-
|18
|462 930
$7 202
|-49,2%
|7 790 434
$118 775
|-
|ИТОГО TOP-18:
|64 704 513
$1 006 604
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.28 руб.
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