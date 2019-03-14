Касса четверга: «Балканский рубеж» стартует с 15 млн рублей

Лидером кассовых сборов в российском кинопрокате в четверг стала новинка − отечественная военная драма БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (Fox). Лента собрала почти 15 млн рублей, а значит, что по итогам выходных она сможет рассчитывать на 130-150 млн рублей. Такой результат будет схож со стартовыми показателями АВГУСТА. ВОСЬМОГО. Не на много отстал от РУБЕЖА еще один новый российский фильм − комедия ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (WDSSPR). В столице эта новинка и вовсе выбилась в лидеры. Лента завершила первый день с результатом в 13,7 млн рублей. Уикенд принесет фильму не меньше 110 млн рублей, что будет чуть лучше, чем у недавних ЛЮБОВНИЦ.

В заочном споре двух новых мультфильмов победил студийный релиз ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН (СРР). Анимационный проект Paramount заработал 7,7 млн рублей и теперь к концу выходных его касса может вырасти до 100 млн. КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (VLG) собрал почти 5 млн рублей, что даст ему не менее 70 млн рублей за уикенд.

В топ-10 также попали еще две новинки: триллер В ОБЪЯТЬЯХ ЛЖИ (VLG) и хороор ДРУГОЙ (EXP). Первый стартовал с 2,2 млн, и к концу выходных эта сумма может увеличиться до 15-18 млн рублей. Второй получил только 1,3 млн, а значит весь уикенд вряд ли принесет ему больше 6 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Генеральный директор сети «Киноград»: Лесной городок (8 залов на 600 мест), Московская область, Московский (7 залов на 520 мест), Румянцево (3 зала на 182 места), Москва, Ишимбай (3 зала на 250 мест), Башкортостан

У нас вышли БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, ДРУГОЙ, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ. На первом месте по итогам вчерашнего дня – БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, с небольшим отставанием от него идет ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, дальше идут ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН и КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ. Кстати, очень неплохо на удивление сработал ДРУГОЙ. При малом количестве сеансов наработка очень хорошая. По остальным новинкам я ожидал большего. Рассчитывал, что значительно лучше пойдет БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, тем более при таком количестве сеансов. Если мультфильмы не раскачаются в выходные, будет очень плохой уикенд. Вчера мультфильмы особо не работали, поскольку у нас в регионе каникул не ожидается, плюс будний день.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

У нас вчера были следующие старты: ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ, В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. Лидирует БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, потом идет ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, а потом – КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3, который не сдает своих позиций. Остальное пока очень слабенько идет. Каникулы у нас начинаются вообще с 25 марта, но дети уже с завтрашнего дня начнут отдыхать, поэтому я думаю, что как раз в субботу ситуацию кардинально изменится. Я не удивлюсь, если ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН вообще взлетит на первое место, потому что мультфильмы спрашивают, их ждут, но поскольку были последние учебные дни, контрольные, в кино школьники не идут. Мы ждем, что в понедельник начнется пик посещаемости, будут массовые приходы. В целом народ должен зашевелиться завтра.

НАТАЛЬЯ ТЕПЛИНСКАЯ

Директор к/т «Максимир» (6 залов на 836 мест), Воронеж

Стартовали БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ и ДРУГОЙ. В целом отработали неплохо. Про анимацию чего-то конкретного сказать не могу, потому что будний день – не показатель. Хотя судя по тому, что я вчера увидела, потенциал есть. Коллективные посещения мы наблюдаем с сегодняшнего дня. БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ лидирует по сборам, за ним идет пока ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ. Но картина пока необъективна, на выходных все может поменяться. Пока все идет в рамках ожиданий. Мы не ждали, что РУБЕЖ повторит результаты ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ или Т-34. ДРУГОЙ отработал не очень хорошо. Вообще хорроры у нас просели в последнее время, стали менее посещаемыми. КАПИТАН МАРВЕЛ работает уже значительно хуже, но людей в будние дни сейчас в принципе меньше, чем раньше. Основной наплыв идет в выходные.

ЮЛИЯ ПЯТНИЦКАЯ

Заместитель директора по кинопрокату к/т «ЕвроЗона» (5 залов на 498 мест), Улан-Удэ

В нашем кинотеатре вчера стартовали ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ и В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. Мультфильмы, конечно, порадовали, поскольку в преддверии каникул к нам приходят школы, даже вчера уже были коллективные заявки. ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ тоже неплохо стартовал. А вот БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ пока непонятно, мы ожидали от него большего. Отзывы о фильме хорошие, говорят, что фильм захватывающий и зрелищный. Так что мы ожидаем, что он еще разойдется в выходные. У российских новинок наработка на сеанс примерно одинаковая, но за счет того, что у РУБЕЖА гораздо больше сеансов, соответственно, сумма сборов больше. В целом вчерашний день прошел неплохо за счет коллективных заявок и высокого интереса публики к ВОЛШЕБНОМУ ПАРКУ ДЖУН. До сих пор пользуется популярностью КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3. КАПИТАН МАРВЕЛ даже на третьей неделе проката идет неплохо, по сборам на сеанс есть прирост по сравнению с понедельником, вторником и средой.

НИКИТА ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Директор к/т «Айсберг» (4 зала на 641 место), Воткинск

Вышли ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ, ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ и В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН вчера вообще не собрал, по пять человек было на сеансе, то есть очень низкий поток был. БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ на вечерних сеансах довольно-таки хорошо отработал на вечерних сеансах для четверга, отзывы о фильме хорошие. У ТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ заполняемость была порядка 15 человек. У В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ один сеанс отменили, собирал только один. КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ стартовал лучше, хотя сеансов у них меньше, чем у ДЖУН. В целом я ожидал большего. Думал, что на ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН люди придут, потому что была массивная реклама. Но наверное пойдут в выходные. Сегодня мы уже видим начало групповых заявок, это внушает оптимизм.

Предварительные сборы за четверг 21.03.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.28 руб.



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