Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Стекло» стартует с 57 млн рублей

Другие новинки также стартовали с хорошими показателями

На третьей неделе года в российском прокате сменился лидер. На место военой драмы Т-34 (CP) уверенно зашел триллер СТЕКЛО (WDSSPR). Фильм собрал на территории России 57 млн рублей, что на 42% больше по сравнению с первым днем СПЛИТА. Касса проекта за весь уикенд может достигнуть 350 млн рублей.

Еще одна голливудская новинка − костюмная драма ДВЕ КОРОЛЕВЫ (UPI) – начала свою жизнь в российском прокате с 3,9 млн рублей. Почти 45% от этой суммы обеспечили кинотеатры Москвы и Санкт-Петербурга. К концу уикенда лента может претендовать на 28 млн рублей. Это меньше, чем будет у еще одной крупной новинки уикенда − мультфильма АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (VLG). И хотя в четверг он расположился в чарте ниже релиза UPI, заработав только 2,3 млн рублей, к концу воскресенья в копилке этого проекта может оказаться до 50 млн рублей. Предыдущая анимационная часть франшизы стартовала примерно на том же уровне (52 млн рублей с учетом СНГ).

ОПРОС БУКЕРОВ

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Генеральный директор сети «Киноград»: Лесной городок (8 залов на 600 мест), Московская область, Московский (7 залов на 520 мест), Румянцево (3 зала на 182 места), Москва, Ишимбай (3 зала на 250 мест), Башкортостан

У нас стартовали СТЕКЛО, ДВЕ КОРОЛЕВЫ, АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. СТЕКЛО стартовало в целом хорошо. Фильм лидирует по общему валу, но у него и сеансов больше, чем у других картин. На втором месте уверенно идет Т-34. Причем почти весь день отечественная лента лидировала, но под вечер, естественно, на СТЕКЛО стало больше приходить народа, поэтому он вырвался вперед. Так что я не уверен, что в выходные СТЕКЛО будет побеждать. Все остальное в прокате лежит мертвым грузом. ПЫШКА – по нулям, первый раз вижу, чтобы за четыре сеанса никто не пришел. ДВЕ КОРОЛЕВЫ отработали очень плохо, но хоть что-то. АСТЕРИКС, думаю, раскрутится в выходные, у меня уже есть бронь и предпродажи на него, так что претензий нет. Неплохо еще вчера отработал ПУТЬ ДОМОЙ, должен в выходные поработать. В целом мы видим большой спад по сравнению с прошлой неделей – процентов на 20. Плюс еще среда у нас была мощной, это скидочный день, возможно, в среду все уже насмотрелись и в четверг просто не пошли.

ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО

Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка

У нас начались СТЕКЛО, ПЫШКА, АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. Про АСТЕРИКСА еще рано говорить, он, скорее всего, начнет работать только в выходные. ПЫШКА – весьма плачевно. СТЕКЛО – пока тоже непонятно: где-то идет более-менее, где-то – похуже. На некоторых площадках лидируют Т-34 и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ – как по общему валу, так и по наработке. Надеюсь, что в выходные новинки раскачаются. Все остальное уже не работает. Еще много детского контента, но он тоже вне выходных не работает. Я бы не сказал, что заметен серьезный спад. Т-34 собирает стабильно по ползала на каждом сеансе, и это нас поддерживает. Хотя новинки стартовали слабо.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

В наших кинотеатрах вышли СТЕКЛО, АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ, ПЫШКА. АСТЕРИКС отработал не очень, скорее всего, из-за того, что будний день, так что в данном случае ждем выходных. ПЫШКА тоже очень вяло прошла. СТЕКЛО хорошо отработало, на всех сеансах был народ. Но лидирует пока еще Т-34, даже двумя сеансами фильм собрал больше народа, чем СТЕКЛО. На выходные бронь у СТЕКЛА и Т-34 пока одинаковая, сложно сказать, кто вырвется вперед. Т-34 до сих пор спрашивают постоянно, поэтому мы эту картину продлеваем. На этой неделе мы ощутили спад посещаемости. Если на прошлой еще зрители приходили, в четверг и пятницу было хорошо, выходные хорошо прошли, а с понедельника спад заметный. Видимо, на прошлой неделе люди еще отдыхали, плюс школьники не учились, поэтому многие с детьми приходили. А сейчас все – утренние сеансы простаивают.

ГАЛИНА РЕШИТЬКО

Менеджер по кинопрокату к/т «Спартак» (3 зала на 251 место), Симферополь

У нас вчера стартовали СТЕКЛО, ДВЕ КОРОЛЕВЫ и АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. Результаты не очень, во-первых, четверг, во-вторых, у нас еще погодка испортилась. По общему валу лидирует СТЕКЛО, потому что сеансов у фильма больше. Но по наработке Т-34 далеко впереди. Народ до сих пор идет на эту российскую картину, я просто поражаюсь. Плюс школы еще идут, вчера у меня было много школьников на Т-34. ДВЕ КОРОЛЕВЫ отработали очень слабо, АСТЕРИКС тоже, но он может в выходные еще что-то показать. ПУТЬ ДОМОЙ – семейная аудитория, которая тоже в четверг не ходит. В целом наблюдается серьезный спад после праздников. Сейчас хочется поверить в БАБУШКУ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. Надеюсь, что на следующей неделе зритель к нам подтянется.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

В нашем кинотеатре стартовали СТЕКЛО и АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. В лидерах по-прежнему Т-34. На новинки зритель пошел, но пока вяло. У АСТЕРИКСА вчера был провал, но посмотрим, что будет по итогам выходных. СТЕКЛО вчера поработало, но это были эпизодические посещения, заполняемость очень низкая. На выходных я на СТЕКЛО особо не рассчитываю, думаю, у Т-34 будет побольше. Плюс мы сейчас со школами работаем, поэтому Т-34 нас по-прежнему вытягивает. В целом, мне кажется, народ уже находился в кино на праздники и пока отдыхает от этого. Ждем притока зрителей уже позже.

Предварительные сборы за четверг 17.01.2019 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т Касса
четверга
17.01.2019		 Изменение Общая
касса на
17.01.2019		 Эсти
мейты за
уикенд
1 WDSSPR 1 - 1155 57 000 000
$853 805		 - 57 000 000
$853 805		 350 000 000
$5 242 660
2 CP 3 - 1643 20 900 000
$313 062		 -51,6% 1 891 800 000
$27 231 899		 155 000 000
$2 321 750
3 CRP 5 - 790 6 000 000
$89 874		 -64,7% 1 684 732 382
$25 104 044		 37 000 000
$554 224
4
ДВЕ КОРОЛЕВЫ
Mary Queen of Scots
 UPI 1 - 533 3 929 313
$58 857		 - 3 929 313
$58 857		 28 000 000
$419 413
5
КРИД-2
Creed 2
 CAO 2 - 852 3 300 000
$49 431		 -77,2% 99 525 394
$1 483 682		 17 000 000
$254 643
6
АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ
Astérix: Le secret de la potion magique
 VLG 1 - 1315 2 294 750
$34 373		 - 2 294 750
$34 373		 45 000 000
$674 056
7 MG 2 - 514 2 132 757
$31 947		 -67,1% 59 999 282
$894 444		 15 000 000
$224 685
8
ПУТЬ ДОМОЙ
A Dog's Way Home
 WDSSPR 2 - 627 2 100 000
$31 456		 -72,0% 80 400 000
$1 198 569		 20 000 000
$299 581
9 CAO 6 - 220 1 200 000
$17 975		 -70,0% 1 281 937 272
$19 300 471		 9 000 000
$134 811
10
ГРИНЧ
The Grinch
 UPI 6 - 711 1 036 554
$15 527		 -83,7% 951 400 006
$14 323 999		 9 000 000
$134 811
11
ПЫШКА
Dumplin
 PRD 1 - 384 825 024
$12 358		 - 825 024
$12 358		 -
12 EXP 2 - 426 734 259
$10 998		 -77,8% 25 920 166
$386 407		 -
13 NKI 4 - 1490 521 482
$7 811		 -87,5% 563 413 883
$8 178 457		 -
14 WDSSPR 3 - 595 430 000
$6 441		 -88,7% 211 000 000
$3 037 282		 -
15 CPF 2 - 265 363 957
$5 452		 -83,4% 17 405 044
$259 467		 -
16 BZL / FOX 4 - 324 357 326
$5 352		 -90,7% 687 136 300
$9 974 398		 -
17 WDSSPR 6 - 102 300 000
$4 494		 -66,7% 343 500 000
$5 171 635		 -
18 FOX 12 - 58 296 806
$4 446		 - 1 011 041 780
$15 412 222		 -
19 RWV 1 - 124 287 592
$4 308		 - 287 592
$4 308		 -
20
БАСКИЯ: ВЗРЫВ РЕАЛЬНОСТИ
Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat
 BTF 1 - 8 239 941
$3 594		 - 239 941
$3 594		 -
  ИТОГО TOP-20:   104 249 761
$1 561 560		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 66.76 руб.

Смотрите также:

Касса четверга: «Т-34» остался в лидерах (Сборы четверга 10.01.2019)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BTF - Beat Films
BZL - Bazelevs
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
FOX - Fox
MG - Megogo Distribution
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
RWV - Russian World Vision
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

18.01.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

17.01 - 20.01
СТЕКЛО
WDSSPR
300 000 000
1500
$4 493 709
Т-34
CP
230 000 000
1600
$3 445 177
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ
CRP
50 000 000
1200
$748 951
АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ
VLG
45 000 000
1000
$674 056
ПУТЬ ДОМОЙ
WDSSPR
35 000 000
627
$524 266
ГРИНЧ
UPI
28 000 000
1000
$419 413
ДВЕ КОРОЛЕВЫ
UPI
26 000 000
700
$389 455
КРИД-2
CAO
24 000 000
794
$359 497
НАЧНИ СНАЧАЛА
MG
18 000 000
560
$269 623
ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА
NKI
14 000 000
1500
$209 706

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 