Касса четверга: «Стекло» стартует с 57 млн рублей

На третьей неделе года в российском прокате сменился лидер. На место военой драмы Т-34 (CP) уверенно зашел триллер СТЕКЛО (WDSSPR). Фильм собрал на территории России 57 млн рублей, что на 42% больше по сравнению с первым днем СПЛИТА. Касса проекта за весь уикенд может достигнуть 350 млн рублей.

Еще одна голливудская новинка − костюмная драма ДВЕ КОРОЛЕВЫ (UPI) – начала свою жизнь в российском прокате с 3,9 млн рублей. Почти 45% от этой суммы обеспечили кинотеатры Москвы и Санкт-Петербурга. К концу уикенда лента может претендовать на 28 млн рублей. Это меньше, чем будет у еще одной крупной новинки уикенда − мультфильма АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (VLG). И хотя в четверг он расположился в чарте ниже релиза UPI, заработав только 2,3 млн рублей, к концу воскресенья в копилке этого проекта может оказаться до 50 млн рублей. Предыдущая анимационная часть франшизы стартовала примерно на том же уровне (52 млн рублей с учетом СНГ).

ОПРОС БУКЕРОВ

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Генеральный директор сети «Киноград»: Лесной городок (8 залов на 600 мест), Московская область, Московский (7 залов на 520 мест), Румянцево (3 зала на 182 места), Москва, Ишимбай (3 зала на 250 мест), Башкортостан

У нас стартовали СТЕКЛО, ДВЕ КОРОЛЕВЫ, АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. СТЕКЛО стартовало в целом хорошо. Фильм лидирует по общему валу, но у него и сеансов больше, чем у других картин. На втором месте уверенно идет Т-34. Причем почти весь день отечественная лента лидировала, но под вечер, естественно, на СТЕКЛО стало больше приходить народа, поэтому он вырвался вперед. Так что я не уверен, что в выходные СТЕКЛО будет побеждать. Все остальное в прокате лежит мертвым грузом. ПЫШКА – по нулям, первый раз вижу, чтобы за четыре сеанса никто не пришел. ДВЕ КОРОЛЕВЫ отработали очень плохо, но хоть что-то. АСТЕРИКС, думаю, раскрутится в выходные, у меня уже есть бронь и предпродажи на него, так что претензий нет. Неплохо еще вчера отработал ПУТЬ ДОМОЙ, должен в выходные поработать. В целом мы видим большой спад по сравнению с прошлой неделей – процентов на 20. Плюс еще среда у нас была мощной, это скидочный день, возможно, в среду все уже насмотрелись и в четверг просто не пошли.

ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО

Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка

У нас начались СТЕКЛО, ПЫШКА, АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. Про АСТЕРИКСА еще рано говорить, он, скорее всего, начнет работать только в выходные. ПЫШКА – весьма плачевно. СТЕКЛО – пока тоже непонятно: где-то идет более-менее, где-то – похуже. На некоторых площадках лидируют Т-34 и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ – как по общему валу, так и по наработке. Надеюсь, что в выходные новинки раскачаются. Все остальное уже не работает. Еще много детского контента, но он тоже вне выходных не работает. Я бы не сказал, что заметен серьезный спад. Т-34 собирает стабильно по ползала на каждом сеансе, и это нас поддерживает. Хотя новинки стартовали слабо.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

В наших кинотеатрах вышли СТЕКЛО, АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ, ПЫШКА. АСТЕРИКС отработал не очень, скорее всего, из-за того, что будний день, так что в данном случае ждем выходных. ПЫШКА тоже очень вяло прошла. СТЕКЛО хорошо отработало, на всех сеансах был народ. Но лидирует пока еще Т-34, даже двумя сеансами фильм собрал больше народа, чем СТЕКЛО. На выходные бронь у СТЕКЛА и Т-34 пока одинаковая, сложно сказать, кто вырвется вперед. Т-34 до сих пор спрашивают постоянно, поэтому мы эту картину продлеваем. На этой неделе мы ощутили спад посещаемости. Если на прошлой еще зрители приходили, в четверг и пятницу было хорошо, выходные хорошо прошли, а с понедельника спад заметный. Видимо, на прошлой неделе люди еще отдыхали, плюс школьники не учились, поэтому многие с детьми приходили. А сейчас все – утренние сеансы простаивают.

ГАЛИНА РЕШИТЬКО

Менеджер по кинопрокату к/т «Спартак» (3 зала на 251 место), Симферополь

У нас вчера стартовали СТЕКЛО, ДВЕ КОРОЛЕВЫ и АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. Результаты не очень, во-первых, четверг, во-вторых, у нас еще погодка испортилась. По общему валу лидирует СТЕКЛО, потому что сеансов у фильма больше. Но по наработке Т-34 далеко впереди. Народ до сих пор идет на эту российскую картину, я просто поражаюсь. Плюс школы еще идут, вчера у меня было много школьников на Т-34. ДВЕ КОРОЛЕВЫ отработали очень слабо, АСТЕРИКС тоже, но он может в выходные еще что-то показать. ПУТЬ ДОМОЙ – семейная аудитория, которая тоже в четверг не ходит. В целом наблюдается серьезный спад после праздников. Сейчас хочется поверить в БАБУШКУ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. Надеюсь, что на следующей неделе зритель к нам подтянется.

ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН

Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов

В нашем кинотеатре стартовали СТЕКЛО и АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. В лидерах по-прежнему Т-34. На новинки зритель пошел, но пока вяло. У АСТЕРИКСА вчера был провал, но посмотрим, что будет по итогам выходных. СТЕКЛО вчера поработало, но это были эпизодические посещения, заполняемость очень низкая. На выходных я на СТЕКЛО особо не рассчитываю, думаю, у Т-34 будет побольше. Плюс мы сейчас со школами работаем, поэтому Т-34 нас по-прежнему вытягивает. В целом, мне кажется, народ уже находился в кино на праздники и пока отдыхает от этого. Ждем притока зрителей уже позже.

Предварительные сборы за четверг 17.01.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 66.76 руб.



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