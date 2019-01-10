Касса четверга: «Стекло» стартует с 57 млн рублей

На третьей неделе года в российском прокате сменился лидер. На место военой драмы Т-34 (CP) уверенно зашел триллер СТЕКЛО (WDSSPR). Фильм собрал на территории России 57 млн рублей, что на 42% больше по сравнению с первым днем СПЛИТА. Касса проекта за весь уикенд может достигнуть 350 млн рублей.
Еще одна голливудская новинка − костюмная драма ДВЕ КОРОЛЕВЫ (UPI) – начала свою жизнь в российском прокате с 3,9 млн рублей. Почти 45% от этой суммы обеспечили кинотеатры Москвы и Санкт-Петербурга. К концу уикенда лента может претендовать на 28 млн рублей. Это меньше, чем будет у еще одной крупной новинки уикенда − мультфильма АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (VLG). И хотя в четверг он расположился в чарте ниже релиза UPI, заработав только 2,3 млн рублей, к концу воскресенья в копилке этого проекта может оказаться до 50 млн рублей. Предыдущая анимационная часть франшизы стартовала примерно на том же уровне (52 млн рублей с учетом СНГ).
ОПРОС БУКЕРОВ
ДМИТРИЙ ПАВЛОВ
Генеральный директор сети «Киноград»: Лесной городок (8 залов на 600 мест), Московская область, Московский (7 залов на 520 мест), Румянцево (3 зала на 182 места), Москва, Ишимбай (3 зала на 250 мест), Башкортостан
У нас стартовали СТЕКЛО, ДВЕ КОРОЛЕВЫ, АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. СТЕКЛО стартовало в целом хорошо. Фильм лидирует по общему валу, но у него и сеансов больше, чем у других картин. На втором месте уверенно идет Т-34. Причем почти весь день отечественная лента лидировала, но под вечер, естественно, на СТЕКЛО стало больше приходить народа, поэтому он вырвался вперед. Так что я не уверен, что в выходные СТЕКЛО будет побеждать. Все остальное в прокате лежит мертвым грузом. ПЫШКА – по нулям, первый раз вижу, чтобы за четыре сеанса никто не пришел. ДВЕ КОРОЛЕВЫ отработали очень плохо, но хоть что-то. АСТЕРИКС, думаю, раскрутится в выходные, у меня уже есть бронь и предпродажи на него, так что претензий нет. Неплохо еще вчера отработал ПУТЬ ДОМОЙ, должен в выходные поработать. В целом мы видим большой спад по сравнению с прошлой неделей – процентов на 20. Плюс еще среда у нас была мощной, это скидочный день, возможно, в среду все уже насмотрелись и в четверг просто не пошли.
ЕВГЕНИЙ БУСЛЕЙКО
Директор компании по созданию и управлению кинотеатрами «Новое измерение»: к/т «Олимп» (2 зала на 272 места), Кириши, к/т «КиноТихвин» (1 зал на 155 мест), Тихвин, к/т «Кинопарк» (2 зала), Ломоносов, к/т «Проспект» (2 зала), Белая калитва, к/т «Проспект» (2 зала), Лиски, к/т «Проспект» (2 зала), Донецк, к/т «Проспект» (1 зал), Бутурлиновка
У нас начались СТЕКЛО, ПЫШКА, АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. Про АСТЕРИКСА еще рано говорить, он, скорее всего, начнет работать только в выходные. ПЫШКА – весьма плачевно. СТЕКЛО – пока тоже непонятно: где-то идет более-менее, где-то – похуже. На некоторых площадках лидируют Т-34 и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ – как по общему валу, так и по наработке. Надеюсь, что в выходные новинки раскачаются. Все остальное уже не работает. Еще много детского контента, но он тоже вне выходных не работает. Я бы не сказал, что заметен серьезный спад. Т-34 собирает стабильно по ползала на каждом сеансе, и это нас поддерживает. Хотя новинки стартовали слабо.
ИРИНА КОКОВИНА
Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда
В наших кинотеатрах вышли СТЕКЛО, АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ, ПЫШКА. АСТЕРИКС отработал не очень, скорее всего, из-за того, что будний день, так что в данном случае ждем выходных. ПЫШКА тоже очень вяло прошла. СТЕКЛО хорошо отработало, на всех сеансах был народ. Но лидирует пока еще Т-34, даже двумя сеансами фильм собрал больше народа, чем СТЕКЛО. На выходные бронь у СТЕКЛА и Т-34 пока одинаковая, сложно сказать, кто вырвется вперед. Т-34 до сих пор спрашивают постоянно, поэтому мы эту картину продлеваем. На этой неделе мы ощутили спад посещаемости. Если на прошлой еще зрители приходили, в четверг и пятницу было хорошо, выходные хорошо прошли, а с понедельника спад заметный. Видимо, на прошлой неделе люди еще отдыхали, плюс школьники не учились, поэтому многие с детьми приходили. А сейчас все – утренние сеансы простаивают.
ГАЛИНА РЕШИТЬКО
Менеджер по кинопрокату к/т «Спартак» (3 зала на 251 место), Симферополь
У нас вчера стартовали СТЕКЛО, ДВЕ КОРОЛЕВЫ и АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. Результаты не очень, во-первых, четверг, во-вторых, у нас еще погодка испортилась. По общему валу лидирует СТЕКЛО, потому что сеансов у фильма больше. Но по наработке Т-34 далеко впереди. Народ до сих пор идет на эту российскую картину, я просто поражаюсь. Плюс школы еще идут, вчера у меня было много школьников на Т-34. ДВЕ КОРОЛЕВЫ отработали очень слабо, АСТЕРИКС тоже, но он может в выходные еще что-то показать. ПУТЬ ДОМОЙ – семейная аудитория, которая тоже в четверг не ходит. В целом наблюдается серьезный спад после праздников. Сейчас хочется поверить в БАБУШКУ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. Надеюсь, что на следующей неделе зритель к нам подтянется.
ВЛАДИСЛАВ ИВУШКИН
Исполнительный директор к/т «Марс» (2 зала на 178 мест), Касимов
В нашем кинотеатре стартовали СТЕКЛО и АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ. В лидерах по-прежнему Т-34. На новинки зритель пошел, но пока вяло. У АСТЕРИКСА вчера был провал, но посмотрим, что будет по итогам выходных. СТЕКЛО вчера поработало, но это были эпизодические посещения, заполняемость очень низкая. На выходных я на СТЕКЛО особо не рассчитываю, думаю, у Т-34 будет побольше. Плюс мы сейчас со школами работаем, поэтому Т-34 нас по-прежнему вытягивает. В целом, мне кажется, народ уже находился в кино на праздники и пока отдыхает от этого. Ждем притока зрителей уже позже.
Предварительные сборы за четверг 17.01.2019 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
17.01.2019
|Изменение
|Общая
касса на
17.01.2019
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
СТЕКЛО
Glass
|WDSSPR
|1
|-
|1155
|57 000 000
$853 805
|-
|57 000 000
$853 805
|350 000 000
$5 242 660
|2
|CP
|3
|-
|1643
|20 900 000
$313 062
|-51,6%
|1 891 800 000
$27 231 899
|155 000 000
$2 321 750
|3
|CRP
|5
|-
|790
|6 000 000
$89 874
|-64,7%
|1 684 732 382
$25 104 044
|37 000 000
$554 224
|4
|
ДВЕ КОРОЛЕВЫ
Mary Queen of Scots
|UPI
|1
|-
|533
|3 929 313
$58 857
|-
|3 929 313
$58 857
|28 000 000
$419 413
|5
|
КРИД-2
Creed 2
|CAO
|2
|-
|852
|3 300 000
$49 431
|-77,2%
|99 525 394
$1 483 682
|17 000 000
$254 643
|6
|
АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ
Astérix: Le secret de la potion magique
|VLG
|1
|-
|1315
|2 294 750
$34 373
|-
|2 294 750
$34 373
|45 000 000
$674 056
|7
|
НАЧНИ СНАЧАЛА
Second Act
|MG
|2
|-
|514
|2 132 757
$31 947
|-67,1%
|59 999 282
$894 444
|15 000 000
$224 685
|8
|
ПУТЬ ДОМОЙ
A Dog's Way Home
|WDSSPR
|2
|-
|627
|2 100 000
$31 456
|-72,0%
|80 400 000
$1 198 569
|20 000 000
$299 581
|9
|
АКВАМЕН
Aquaman
|CAO
|6
|-
|220
|1 200 000
$17 975
|-70,0%
|1 281 937 272
$19 300 471
|9 000 000
$134 811
|10
|
ГРИНЧ
The Grinch
|UPI
|6
|-
|711
|1 036 554
$15 527
|-83,7%
|951 400 006
$14 323 999
|9 000 000
$134 811
|11
|
ПЫШКА
Dumplin
|PRD
|1
|-
|384
|825 024
$12 358
|-
|825 024
$12 358
|-
|12
|
ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО
Look Away
|EXP
|2
|-
|426
|734 259
$10 998
|-77,8%
|25 920 166
$386 407
|-
|13
|NKI
|4
|-
|1490
|521 482
$7 811
|-87,5%
|563 413 883
$8 178 457
|-
|14
|
МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Mary Poppins Returns
|WDSSPR
|3
|-
|595
|430 000
$6 441
|-88,7%
|211 000 000
$3 037 282
|-
|15
|
1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ
The Upside
|CPF
|2
|-
|265
|363 957
$5 452
|-83,4%
|17 405 044
$259 467
|-
|16
|BZL / FOX
|4
|-
|324
|357 326
$5 352
|-90,7%
|687 136 300
$9 974 398
|-
|17
|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ
Spider-Man: Into the Spider-Verse
|WDSSPR
|6
|-
|102
|300 000
$4 494
|-66,7%
|343 500 000
$5 171 635
|-
|18
|
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ
Bohemian Rhapsody
|FOX
|12
|-
|58
|296 806
$4 446
|-
|1 011 041 780
$15 412 222
|-
|19
|
НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ!
Our Happy Holiday
|RWV
|1
|-
|124
|287 592
$4 308
|-
|287 592
$4 308
|-
|20
|
БАСКИЯ: ВЗРЫВ РЕАЛЬНОСТИ
Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat
|BTF
|1
|-
|8
|239 941
$3 594
|-
|239 941
$3 594
|-
|ИТОГО TOP-20:
|104 249 761
$1 561 560
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 66.76 руб.
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