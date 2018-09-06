Касса четверга: «Хищник» стартует с 58,4 млн рублей

Фантастический экшн ХИЩНИК (Fox) уверенно занял первое место по итогам четверга. В активе этой ленты 58,4 млн рублей на территории России. За весь уикенд сумма сборов может составить даже больше 300 млн рублей, что будет существенно лучше по сравнению с ХИЩНИКАМИ 2010 года (88 млн) и прошлогодним ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ (240 млн).

Второе место заняла комедия СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (CRP), на счету которой 5,8 млн рублей. По итогам выходных лента выступит на уровне недавней ДНЮХИ! и соберет 30–32 млн рублей. Примерно столько же по итогам уикенда должна получить и другая российская новинка – ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (CP).

По 1,5 млн рублей собрали в четверг еще две новинки уикенда. Однако, если при таком старте мультфильм БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (NKI) претендует на 23 млн рублей за четыре дня, то экшн БАГРОВАЯ МЯТА (MG) сможет рассчитывать максимум на 10 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (159 к/т)

В нашей сети накануне стартовали ХИЩНИК, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!, БАГРОВАЯ МЯТА, БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ, МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ. После предыдущей мертвой недели, конечно, нас порадовал ХИЩНИК. На старте у него примерно столько же, сколько было у ГОГОЛЯ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ. На порядок меньшие сборы у фильмов СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! и ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, но это хотя бы результат. А все остальное – практически никак. Еще маленько держатся ГОГОЛЬ и ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2. Надеюсь, что этот уикенд будет получше предыдущего. Как обычно, выходные усилятся, хотя семейных проектов по сути нет, но все фильмы по чуть-чуть прибавят. Скорее всего, уикенд будет на четверочку.

ЕЛЕНА МЕДВЕДЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т «Победа» (2 зала на 445 мест), «Современник» (3 зала на 252 места), «ЦУМ-Кино» (4 зала на 530 мест), Орел

Вчера у нас стартовали БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, ХИЩНИК и СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! Лидирует по сборам ХИЩНИК, на него хорошо пошли. Причем 3D-сеансы заработали в полтора раза больше обычных. Такое бывает не всегда. На МЕГЕ 3D больше пользовались спросом. Обычно соотношение либо пополам, либо у 2D даже побольше, все-таки зависит от фильма. СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! стартовало плохо, хотя лично мне казалось, что результаты будут хорошими, фильм-то получился неплохой. Остальные новинки прошли очень плохо. Мультфильм должен работать в выходные, конечно. Но сейчас сборы у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ПИНГВИНОВ, которая идет вторую неделю, больше, чем у БОЛЬШОГО КОШАЧЬЕГО ПОБЕГА. В целом вчерашний день был намного лучше четверга на прошлой неделе. Надеемся, что раскачаемся на выходных, очень ждем уже зрителей.

МАРИНА ХАБАРОВА

Генеральный директор к/т «Радуга Кино» (5 залов на 970 мест), Москва

Стартовали ХИЩНИК, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!, БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ, МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ. ХИЩНИК, конечно, лидирует. Наверное, после предыдущей недели, когда совсем не было людей, вчерашний день показался нам хорошим, люди пошли. Хотя, конечно, хотелось бы большего – и это тоже нормально. В любом случае ХИЩНИК нас вчера поддержал. Стоит отметить ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, люди идут на это российское кино, и отзывы достаточно положительные. Дневной сеанс отработал неплохо, вечерний – лучше. Мы даже еще один вечерний сеанс доставляли. Видимо, есть аудитория, которая следит за такими новинками, вряд ли это были случайные люди. СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! стартовал примерно так же – в среднем было 7-8 человек на сеансе. БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ пока совсем не показал себя. Думаю, этот уикенд не будет лучше предыдущего. Если вчера еще были люди в кинотеатре, то сегодня их опять нет. Погода теплая, последние теплые дни, так что скорее всего, прирост будет во второй половине дня воскресенья, в субботу людей будет не так много.

ПОЛИНА АЗАРЕНКО

Директор по репертуарному планированию к/т «Рай Парк» (5 залов на 237 мест), Брянск

ХИЩНИК стартовал лучше всех по цифрам, но отзывы у него не очень хорошие. В Сети уже негативный «сарафан» идет. А вот ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ зрителям понравились, сборы у фильма, конечно, ниже, но неплохие. У ХИЩНИКА соотношение посещаемости в 3D и 2D примерно одинаковое, хотя двухмерных сеансов у нас было больше. Также мы взяли БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ в 2D, но за день у него было всего 16 человек. У СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! тоже совсем мало людей пока. Думаю, в выходные эти проекты разойдутся, потому что ХИЩНИК и ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ были анонсированы, а у последнего с учетом предпоказа был какой-то условный «сарафан». Еще стартовала БАГРОВАЯ МЯТА, привлекшая вчера всего одного человека, тут тоже по результатам выходных нужно будет судить. В целом четверг был слабый, чуть лучше, чем на прошлой неделе, но не сильно. На выходных будем рассчитывать на ХИЩНИКА и ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ – у нас это флагманы.

ВАЛЕНТИНА ЖИЛИНА

Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара

У нас стартовали ХИЩНИК, ДЕВИЦА, БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ и БЕЛЬКАНТО. Для буднего дня в целом результат был слабоватый, лидировал, конечно, ХИЩНИК. У нас такая специфика кинотеатра, что лучше идут артхаусные фильмы, поэтому, как ни странно, ДЕВИЦА вчера собрала почти как ХИЩНИК. У ХИЩНИКА больше пользуется спросом 3D, хотя это можно сказать не обо всех фильмах, видимо, все-таки зависит от наполнения. Зритель сам знает, чему отдавать предпочтение. Например, МСТИТЕЛИ, МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ, где есть зрелищность, больше зарабатывали в 3D. БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ вчера был проигнорирован зрителями, семейные посещения мы все-таки ждем на выходных. Ждем, что будет работать ХИЩНИК, на него все-таки надеемся. Хорошо еще работает ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

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Предварительные сборы за четверг 13.09.2018 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 69.57 руб.



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