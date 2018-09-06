Касса четверга: «Хищник» стартует с 58,4 млн рублей

Фантастический экшн ХИЩНИК (Fox) уверенно занял первое место по итогам четверга. В активе этой ленты 58,4 млн рублей на территории России. За весь уикенд сумма сборов может составить даже больше 300 млн рублей, что будет существенно лучше по сравнению с ХИЩНИКАМИ 2010 года (88 млн) и прошлогодним ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ (240 млн).
Второе место заняла комедия СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! (CRP), на счету которой 5,8 млн рублей. По итогам выходных лента выступит на уровне недавней ДНЮХИ! и соберет 30–32 млн рублей. Примерно столько же по итогам уикенда должна получить и другая российская новинка – ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (CP).
По 1,5 млн рублей собрали в четверг еще две новинки уикенда. Однако, если при таком старте мультфильм БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (NKI) претендует на 23 млн рублей за четыре дня, то экшн БАГРОВАЯ МЯТА (MG) сможет рассчитывать максимум на 10 млн рублей.
ОПРОС БУКЕРОВ
АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО
Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (159 к/т)
В нашей сети накануне стартовали ХИЩНИК, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!, БАГРОВАЯ МЯТА, БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ, МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ. После предыдущей мертвой недели, конечно, нас порадовал ХИЩНИК. На старте у него примерно столько же, сколько было у ГОГОЛЯ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ. На порядок меньшие сборы у фильмов СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! и ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, но это хотя бы результат. А все остальное – практически никак. Еще маленько держатся ГОГОЛЬ и ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2. Надеюсь, что этот уикенд будет получше предыдущего. Как обычно, выходные усилятся, хотя семейных проектов по сути нет, но все фильмы по чуть-чуть прибавят. Скорее всего, уикенд будет на четверочку.
ЕЛЕНА МЕДВЕДЕВА
Директор по репертуарному планированию к/т «Победа» (2 зала на 445 мест), «Современник» (3 зала на 252 места), «ЦУМ-Кино» (4 зала на 530 мест), Орел
Вчера у нас стартовали БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, ХИЩНИК и СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! Лидирует по сборам ХИЩНИК, на него хорошо пошли. Причем 3D-сеансы заработали в полтора раза больше обычных. Такое бывает не всегда. На МЕГЕ 3D больше пользовались спросом. Обычно соотношение либо пополам, либо у 2D даже побольше, все-таки зависит от фильма. СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! стартовало плохо, хотя лично мне казалось, что результаты будут хорошими, фильм-то получился неплохой. Остальные новинки прошли очень плохо. Мультфильм должен работать в выходные, конечно. Но сейчас сборы у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ПИНГВИНОВ, которая идет вторую неделю, больше, чем у БОЛЬШОГО КОШАЧЬЕГО ПОБЕГА. В целом вчерашний день был намного лучше четверга на прошлой неделе. Надеемся, что раскачаемся на выходных, очень ждем уже зрителей.
МАРИНА ХАБАРОВА
Генеральный директор к/т «Радуга Кино» (5 залов на 970 мест), Москва
Стартовали ХИЩНИК, ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!, БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ, МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ. ХИЩНИК, конечно, лидирует. Наверное, после предыдущей недели, когда совсем не было людей, вчерашний день показался нам хорошим, люди пошли. Хотя, конечно, хотелось бы большего – и это тоже нормально. В любом случае ХИЩНИК нас вчера поддержал. Стоит отметить ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ, люди идут на это российское кино, и отзывы достаточно положительные. Дневной сеанс отработал неплохо, вечерний – лучше. Мы даже еще один вечерний сеанс доставляли. Видимо, есть аудитория, которая следит за такими новинками, вряд ли это были случайные люди. СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! стартовал примерно так же – в среднем было 7-8 человек на сеансе. БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ пока совсем не показал себя. Думаю, этот уикенд не будет лучше предыдущего. Если вчера еще были люди в кинотеатре, то сегодня их опять нет. Погода теплая, последние теплые дни, так что скорее всего, прирост будет во второй половине дня воскресенья, в субботу людей будет не так много.
ПОЛИНА АЗАРЕНКО
Директор по репертуарному планированию к/т «Рай Парк» (5 залов на 237 мест), Брянск
ХИЩНИК стартовал лучше всех по цифрам, но отзывы у него не очень хорошие. В Сети уже негативный «сарафан» идет. А вот ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ зрителям понравились, сборы у фильма, конечно, ниже, но неплохие. У ХИЩНИКА соотношение посещаемости в 3D и 2D примерно одинаковое, хотя двухмерных сеансов у нас было больше. Также мы взяли БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ в 2D, но за день у него было всего 16 человек. У СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! тоже совсем мало людей пока. Думаю, в выходные эти проекты разойдутся, потому что ХИЩНИК и ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ были анонсированы, а у последнего с учетом предпоказа был какой-то условный «сарафан». Еще стартовала БАГРОВАЯ МЯТА, привлекшая вчера всего одного человека, тут тоже по результатам выходных нужно будет судить. В целом четверг был слабый, чуть лучше, чем на прошлой неделе, но не сильно. На выходных будем рассчитывать на ХИЩНИКА и ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ – у нас это флагманы.
ВАЛЕНТИНА ЖИЛИНА
Методист к/т «Художественный» (3 зала на 450 мест), Самара
У нас стартовали ХИЩНИК, ДЕВИЦА, БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ и БЕЛЬКАНТО. Для буднего дня в целом результат был слабоватый, лидировал, конечно, ХИЩНИК. У нас такая специфика кинотеатра, что лучше идут артхаусные фильмы, поэтому, как ни странно, ДЕВИЦА вчера собрала почти как ХИЩНИК. У ХИЩНИКА больше пользуется спросом 3D, хотя это можно сказать не обо всех фильмах, видимо, все-таки зависит от наполнения. Зритель сам знает, чему отдавать предпочтение. Например, МСТИТЕЛИ, МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ, где есть зрелищность, больше зарабатывали в 3D. БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ вчера был проигнорирован зрителями, семейные посещения мы все-таки ждем на выходных. Ждем, что будет работать ХИЩНИК, на него все-таки надеемся. Хорошо еще работает ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
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Предварительные сборы за четверг 13.09.2018 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т
|Касса
четверга
13.09.2018
|Изменение
|Общая
касса на
13.09.2018
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ХИЩНИК
Predator
|FOX
|1
|-
|1170
|58 437 637
$839 983
|-
|58 437 637
$839 983
|300 000 000
$4 312 204
|2
|CRP
|1
|-
|1255
|5 805 000
$83 441
|-
|5 805 000
$83 441
|32 000 000
$459 968
|3
|
ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2
Equalizer 2
|WDSSPR
|2
|-
|877
|5 600 000
$80 494
|-66,3%
|137 300 000
$2 005 551
|34 000 000
$488 716
|4
|CP
|1
|-
|636
|5 200 000
$74 745
|-
|5 200 000
$74 745
|28 000 000
$402 472
|5
|CRP
|3
|-
|1383
|4 448 000
$63 936
|-66,0%
|397 989 999
$5 839 912
|28 000 000
$402 472
|6
|
ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ
The Darkest Minds
|FOX
|2
|-
|916
|2 014 218
$28 952
|-70,1%
|62 989 832
$920 097
|13 500 000
$194 049
|7
|
БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ
Cats & Peachtopia
|NKI
|1
|-
|826
|1 502 400
$21 596
|-
|1 502 400
$21 596
|22 000 000
$316 228
|8
|
АЛЬФА
Alpha
|WDSSPR
|4
|-
|492
|1 500 000
$21 561
|-64,0%
|521 700 000
$7 715 173
|14 000 000
$201 236
|9
|
БАГРОВАЯ МЯТА
Peppermint
|MG
|1
|-
|400
|1 436 585
$20 649
|-
|1 436 585
$20 649
|9 500 000
$136 553
|10
|WDSSPR
|2
|-
|686
|1 200 000
$17 249
|-36,3%
|22 500 000
$328 659
|9 500 000
$136 553
|11
|NKI
|2
|-
|421
|804 712
$11 567
|-64,4%
|20 514 989
$299 664
|4 500 000
$64 683
|12
|
КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА
Destination Wedding
|EXP
|3
|-
|220
|658 048
$9 459
|-64,5%
|59 785 998
$877 271
|-
|13
|
МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ
The Meg
|CAO
|6
|-
|207
|550 000
$7 906
|-72,5%
|861 877 190
$13 551 528
|-
|14
|
МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕБЕ
Le monde est à toi
|VLG
|1
|-
|278
|488 240
$7 018
|-
|488 240
$7 018
|-
|15
|
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ
Hotel Transylvania 3
|WDSSPR
|10
|-
|220
|230 000
$3 306
|-47,0%
|1 106 200 000
$17 813 205
|-
|ИТОГО TOP-15:
|89 874 840
$1 291 862
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 69.57 руб.
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