1-2-3 Production выходит на рынок производства документального кино и сериалов

Кинокомпания 1-2-3 Production под руководством продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова выходит на рынок производства документального кино и сериалов и анонсирует запуск в производство сразу девяти документальных проектов: двух фильмов и семи сериалов. Разработкой проектов занимается креативный продюсер студии Анна Гудкова, которая привлекла к работе над несколькими проектами режиссера, сценариста, продюсера, основательницу школы документального кино и театра Марину Разбежкину. Каждый проект так или иначе связан с актуальной повесткой.

«В самый разгар карантина, летом, мне позвонили Евгений Никишов и Валерий Федорович и предложили заняться документальными сериалами, – рассказывает Марина Разбежкина. – Мне показалось это интересным. Ни я, ни ребята – выпускники нашей Школы документального кино и театра – никогда не имели с ними дело, но решили попробовать: было интересно – подходит ли наш способ съемки и работа с реальностью для сериала. Так я стала одним из креативных продюсеров. Со стороны Никишова и Федоровича это был отважный поступок. Они слышали о Школе, что-то видели, но не представляли, насколько наш док – другая планета, где живут герои и фильмы, совершенно не похожие ни на игровые сериалы, ни на традиционную телевизионную документалистику. Респект их смелости и попытке сделать что-то совершенно не тривиальное. Мы обговорили всё, вплоть до возможности «грязной», «плохой» камеры – наши сериалы не будут глянцевыми. Пока у нас полная творческая свобода, и я, как шоураннер четырех проектов, не давлю на ребят, а помогаю им выстраивать сюжеты, подсказываю возможные повороты исходя из материала и обстоятельств жизни героев».

«Документальное кино – это не только чрезвычайно интересная и сложная форма взаимодействия с реальностью, вызывающая споры, заставляющая мыслить и сопереживать, – отмечает Анна Гудкова. – Это еще и способ получить опыт, впустить в свою жизнь героев, чувства и открытия, которые невозможно добыть и встретить никаким другим образом. Ну, и банальное – «жизнь – самый изобретательный сценарист» – никто не отменял. Документальное кино позволяет нам дать голос тем, кто иначе не был бы услышан, почувствовать пульс времени через жесткие, болезненно актуальные истории, осмыслить наше место в нынешнем мире».

Список документальных проектов 1-2-3 Production:

1. «Голубоглазый японец» – полнометражный фильм о Викторе Старухине, уроженце Нижнего Тагила, который переехал в Японию и там стал суперзвездой бейсбола. Автор – Чавдар Георгиев, режиссёр, писатель, продюсер, номинант на «Эмми», лауреат международных фестивалей Европы и США.

2. «Город и музыка» – сериал о судьбах музыкантов, сонграйтеров, продюсеров из разных городов России и стран бывшего СССР: Ростов-на-Дону – Баста и «Каста»; Уфа; Санкт-Петербург и легендарный Ленинградский рок-клуб. Шоураннер – Игорь Садреев, креативный продюсер и сооснователь компании «Амурские волны». Автор: Борис Барабанов, известный российский музыкальный журналист.

3. «Жизнь других» – сериал о представительницах этнических меньшинств, которые решили однажды приехать в Москву, об их жизни вопреки национальным стереотипам. Например, Манижа Сангин, дочь эмигрантки Наджибы из Душанбе, стала известной певицей и поедет от России на «Евровидение 2021». Автор: Наталья Билан.

4. «Мандарины» – сериал о том, как производятся мандарины. Обычный фрукт с полки супермаркета становится символом круговорота жизни и одновременно с этим метафорой бесконечной борьбы за эту самую жизнь. Автор: Зака Абдрахманова.

5. «Марсель» – сериал про 13-летнего мальчика родом из Киргизии и его друзей – 12-летнего таджика Мухамада и 11-летнего узбека Рустама. Их родители после развала СССР переехали в Петербург, оказавшись в чужой стране, которая пока так и не стала для них своей. Автор: Елена Мурганова, режиссер, работала в благотворительном фонде «Антон тут рядом».

6. «Невинно осужденные» – сериал-антология true-crime историй о людях, приговорённых к тюрьме за преступления, которых они не совершали. У каждого из них своя драма. Автор: Ринат Халиков, документалист и оператор-постановщик.

7. «Сиротки» – интимный документальный многосерийный портрет современных российских сирот. Режиссёр Алексей Суховей фиксирует тотальную неадаптированность к реальности вчерашних детей, которых попыталось воспитать государство.

8. «Шелковый путь» – сериал об исчезновении и упадке цирковой культуры. Режиссер сериала «Шелковый путь» Дарья Слюсаренко (ее предыдущий док о цирке «Джой» вошел в программу документального фестиваля в Лейпциге и «Артдокфеста 2020») кочует по всему миру и ищет загадочные следы уходящей в прошлое цивилизации.

9. «Пусть будет девочка» – полнометражный фильм о женщинах, названных традиционными казахскими именами, в которых зашифрованы надежды родителей на то, что у них родится сын, а не дочка. Главные героини фильма – современные женщины из Центральной Азии или ведомые устаревшей женоненавистнической традицией, или же пытающиеся преодолеть пещерные устои общества. Режиссер: Катерина Суворова, казахстанская документалистка, основательница студии «Тихий свет», лауреат приза за лучший документальный фильм Гётеборгского фестиваля 2014. Фильм планируется к выходу в марте 2022 года.

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12.03.2021 Автор: Артур Чачелов