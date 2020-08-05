Компания «1-2-3 Production» попала в список компаний-лидеров Фонда кино

Кинокомпания «1-2-3 Production» (Premier Studios), входящая в холдинг «Газпром-медиа», стала десятым лидером отечественного кинопроизводства в списке, определенном Фондом кино. Об этом стало известно из сообщений с деталями будущей очной защиты проектов компаний-лидеров перед экспертным советом. Она запланироана на 11 августа. Ранее о включении компании в список официально не сообщалось.

В 2020 году список компаний-лидеров и так заметно поменялся: из него были исключены «Нон-Стоп Продакшн» Сергея Мелькумова и Александра Роднянского, ТПО «Рок» Алексея Учителя и «ПРОФИТ» Игоря Толстунова. На их место пришли «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна (благодаря успехам Т-34 и ГРОМКОЙ СВЯЗИ) и компания «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко (благодаря успехам ПРИТЯЖЕНИЯ и ЛЬДА).

Судя по всему, «1-2-3 Production» попала в список лидеров в основном благодаря кассовым успехам полнометражной трилогии ГОГОЛЬ и полнометражной дилогии ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ, а также кассовым и фестивальным успехам ВЕРНОСТИ. На своем первом лидерском питчинге Фонда кино 11 августа компания представит только один проект − приключенческую драму БАНСУ о поисках в 1943 году советского пилота, пропавшего на Аляске.

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05.08.2020 Автор: Артур Чачелов