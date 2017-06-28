На кинофестивале стран БРИКС наградили «28 панфиловцев»

В Китае завершился второй кинофестиваль стран БРИКС. Он проходил в период с 23 по 27 июня. В программе киносмотра принимали участие 30 лент из государств содружества. Российское кино здесь представляли фильмы 28 ПАНФИЛОВЦЕВ и МОНАХ И БЕС.

Жюри фестиваля наградило постановщиков 28 ПАНФИЛОВЦЕВ Кима Дружинина и Андрея Шальопу призом за режиссуру, сообщают РИА Новости. Член жюри конкурса, российский оператор и режиссер Сергей Мокрицкий отметил, что эта лента «очень полюбилась китайским зрителям». Напомним, что фильм о подвиге панфиловцев, защитивших Москву от вражеских танков зимой 1941 года, изначально создавался на средства от краудфандинга. В сборе денег приняли участие около 35 тысяч человек, пожертвовавших более 34,7 миллионов рублей. Примерно одну треть бюджета добавили министерства культуры двух стран — России и Казахстана. Общий бюджет проекта составил 150 миллионов рублей.

28.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости