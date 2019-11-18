Российские компании подвели итоги работы на American Film Market

На завершившемся крупнейшем в мире Американском кинорынке (AFM) ведущие московские кинокомпании договорились о дистрибуции своей продукции в более чем 50 стран мира. Кино, сериалы и анимация, представленные в США под единым брендом Created in Moscow в рамках специальной программы Московского экспортного центра, покажут в странах Европы, Северной и Латинской Америки, в Китае, Японии и Корее и даже в Африке.

«Американский кинорынок показал, что наше кино во всем мире интересно не только как фестивальный продукт, но и как коммерческий проект, который может собирать неплохую кассу, – говорит руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. − За время работы AFM московские кинокомпании провели около 300 встреч с представителями крупнейших дистрибьюторов и кинорынков. Это главные кинодержавы в мире – более 50 встреч с представителями Китая и США, около 40 – с немецкими дистрибьюторами, по 20 с закупщиками из Франции, Испании и Латинской Америки. Таким образом, география продвижения продукции киностудий из Москвы становится по-настоящему глобальной».

«Российский экспорт аудиовизуальных и связанных с ними услуг по итогам 2018 года вырос к 2017 году на 5,2% и составил в итоге 210,7 млн. долл. США. Москва уделяет большое внимание поддержке экспорта креативных индустрий в целом и в частности – направлению кино и анимации», – отметил генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев.

Московские компании приняли участие в крупнейшем кинорынке в рамках специализированной программы Московского экспортного центра (подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы). 17 производственных и прокатных компаний показали в США более 50 проектов. Компании, представлявшие Москву на Американском кинорынке, были отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры Москвы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов.

Российская анимация установила рекорд по сделкам на AFM: анимационные компании из Москвы получили больше всего предложений по дистрибуции среди всех компаний на стенде Created in Moscow. Студия «Колобанга» по итогам AFM договорилась о выходе полнометражного мультфильма КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ ИНТЕРНЕТ! в кинопрокат и на ТВ в США, странах Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Колумбия и др.) и Италии. О своей готовности к дистрибуции и копродакшену флагманского проекта студии – анимационного фильма NETSKY. ВСЕЛЕННАЯ СЕТИ, заявили компании из США, Великобритании, Китая, Канады и Италии. Студия «Колобанга» и крупнейший китайский фонд 3D-анимации и графики Blender Foundation China создадут российский центр по разработке и продвижению трехмерной анимации на платформе Blender. Новый фонд объединит российское сообщество специалистов по трехмерной графике, разработчиков и цифровых художников, работающих на платформе Blender, и станет одним из ключевых центров 3D-анимации в мире. Деятельность фонда также будет направлена на то, чтобы сделать инструменты 3D-моделирования более доступными и привлечь в производство современной российской трехмерной анимации больше молодых программистов и художников-мультипликаторов.

На AFM были проданы последние незакрытые территории – Япония и Тайвань – по проекту компании «Лицензионные бренды» – полнометражному фильму БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. На последнем этапе согласования находится сделка с Францией. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ уже вышел в прокат на большинстве проданных территорий: зрители 48 стран мира посмотрят российскую анимацию в кинотеатрах в 2019 и первом квартале 2020 года. AFM нашел американского дистрибьютора и для анимационной ленты ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, права на которую ранее были приобретены в 25 странах. Анимационный фильм ПИНОККИО также покажут в странах бывшей Югославии и Южной Африке – в дополнение к десяти ранее закрытым территориям.

Art Pictures Studio успешно презентовала три картины будущего года: ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука, ЛЕД 2 Жоры Крыжовникова и СПУТНИК Егора Абраменко. По проекту ВТОРЖЕНИЕ в ближайшее время будет закрыта сделка на территорию Северной Америки, Австралии и Великобритании. В Северной Америке и Великобритании у фильма будет ограниченный кинопрокат. На AFM также закрыты продажи по фильму Федора Бондарчука в страны Ближнего Востока и Республику Корея. В финальной стадии находятся переговоры по продаже прав в Китае, где студия получила два крупных предложения. Остальные территории будут закрыты до конца года.

«Централ Партнершип» провела на AFM более 150 встреч с закупщиками из более чем 30 стран мира. Основными проектами компании на рынке стали драма ЧЕРНОБЫЛЬ. БЕЗДНА производства компаний «Нон-Стоп Продакшн» и DK Entertainment (режиссер Данила Козловский), рассказывающая о последствиях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, экшн ОГОНЬ, производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии канала «Россия 1», романтическая приключенческая картина СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (совместный проект «Централ Партнершип», группы компаний ГПМ КИТ, Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и «Кинослово») и триллер ДЕВЯТАЯ компании «Нон-Стоп Продакшн».

В рамках кинорынка у компании также состоялся премьерный показ фантастического экшен-триллера от Premier Studios АВАНПОСТ.

Компания KD Studios представила на AFM полнометражные проекты ЭБИГЕЙЛ, ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ, НЕВЕДОМОЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ и ГЕНЕЗИС. По первому проекту закрыты основные территории. После завершения сделок, которое студия ожидает в ближайшие несколько месяцев, проект выйдет в кинопрокат в более чем 25 странах. «По проекту ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ идет активный пре-сейл, на стадии подписания находятся 5 контрактов. Компания планирует достичь цифры 35+ кинотеатральных релизов проекта в том числе за счет прокатов для русскоговорящей аудитории за рубежом, – комментирует продюсер KD Studios Александр Денисюк. − По представленному на рынке проекту НЕВЕДОМОЕ компания получила несколько предложений по копродакшну. Мы довольны своими результатами. В этом году нам было комфортно работать в пространстве Created in Moscow, организованном Московским экспортным центром. МЭЦ обеспечил все необходимые условия для успешной работы с зарубежными партнерами».

All Media обсуждает дистрибуцию проектов ГЕРОЙ Карена Оганесяна с закупщиками из Франции, Италии и США; СПАСТИ ЛЕНИНГРАД Алексея Козлова – с байерами из Италии; а права на историческую драму ТОБОЛ Игоря Зайцева уже проданы в Великобританию. «Хотя все жаловались, что рынок в этом году сильно уменьшился в объемах, на наших стендах было жарко», – комментирует руководитель международного отдела All Media Жанна Шахшаева.

Права на показ военного фильма РЖЕВ Игоря Копылова, который на AFM представляла компания Mars Media, проданы в Германию и Северную Америку, Францию, Японию и Республику Корея.

Компания Russian World Vision провела на AFM переговоры с более чем 70 компаниями из США, Канады, Латинской Америки, Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии. Российскими проектами студии интересовались как крупные кинодистрибьюторы, так и телеканалы и интернет-площадки. На кинорынке RWV впервые представили картину СТОРОЖ режиссера Юрия Быкова, которая заинтересовала закупщиков из Латинской Америки, Франции, Германии, Китая и других стран. На фильм БОЛЕВОЙ ПОРОГ режиссера Андрея Симонова, права на который уже закрыты на территорию Латинской Америки, франкоговорящих и италоговорящих территориях, компания получила предложение от Китая. Картины РОДИНА Сарика Андреасяна, АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Карена Захарова и ДОРОГОЙ ПАПА Михаила Расходникова заинтересовали европейских кинодистрибьюторов и закупщиков фильмов для авиалиний.

Представители RFG Distribution отметили интерес зарубежных байеров из Италии, Словакии, Китая и Кореи к военным лентам и российско-казахской продукции.

На AFM также нашли дистрибьюторов проекты Premier Studios, «Среда», Mint Films International, Vega Film, «Арк Пикчерс», «Революция фильм» и «Планета Информ».

«Крупнейшие международные байеры отметили прогресс российской индустрии. Если о высоком качестве российского контента за рубежом знают уже давно, то в этом году иностранные коллеги увидели серьёзные сдвиги и с точки зрения его грамотного международного продвижения. Действительно, все больше участников рынка начинают работу с экспортом. На протяжении всех шести главных международных ТВ- и кинорынков мы наблюдаем увеличение количества экспортеров и контрактов. За год упоминаемость российского кино в иностранных СМИ выросла более, чем в 1,5 раза!», – комментирует Евгения Маркова, директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент», оператора объединенного стенда Created in Moscow на AFM.

American Film Market – крупнейший мировой кинорынок. Ежегодно в Санта-Монике (Лос-Анджелес, США) собираются более восьми тысяч передовых представителей киноиндустрии из более чем 80 стран. Форум, созданный Союзом независимого кино и телевидения, состоит из кинопоказов, вечеринок и конференций. В числе участников кинорынка − закупщики фильмов, киноагенты, режиссеры, дистрибьютеры, директоры фестивалей, спонсоры и владельцы кинокомпаний со всего мира.

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. С 2016 года в Москве действует программа по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в Москве», которая открывает столичным компаниям доступ на международные рынки. Правительство Москвы финансирует до 100% затрат на участие в российских и зарубежных выставках, а также организовывает для московских компаний деловые встречи в формате MatchMaking с закупщиками, инвесторами и международными компаниями.

Компания «Экспоконтент» – официальный представитель в России, Украине и СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPCOM, MIPJUNIOR, MIPTV, MIPFormats, MIPDoc, MIPCancun, MIPChina, Азиатского кино- и ТВ рынка ATF в Сингапуре. В 2014-2015 гг. – оператор объединенного стенда RUSSIAN CINEMA, организованного Фондом кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 2018 г. по настоящее время – оператор объединенного стенда MADE IN RUSSIA, организованного при поддержке Российского Экспортного центра. С 2007 года компания оказывает консультационные услуги по международным продажам и продвижению российского контента на зарубежные рынки.

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18.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент