Российские компании подвели итоги участия в American Film Market 2020

Крупнейший кинорынок Северной Америки прошел в формате онлайн с 9 по 13 ноября. Двадцать пять российских компаний представили на виртуальном рынке более 100 проектов.

Международные байеры проявили высокий интерес к фильмам пакета компании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»). Особенно был отмечен проект ОГОНЬ, по которому сейчас ведутся активные переговоры. Shout! Studios, мультиплатформенная компания (входит в состав Shout! Factory) приобрела все виды прав для Северной Америки на хорроры ВДОВА и ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ производства кинокомпании «Централ Партнершип» и Киностудии QS Films. Ленты выйдут в США в первой половине 2021 года. Помимо Северной Америки, хорроры уже проданы в Германию, Австрию, Швейцарию, Японию, Тайвань, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.

Главным итогом AFM 2020 для компании 1-2-3 Production стала продажа международных прав на показ драмы МАША, созданной совместно с «Марс Медиа», итальянскому дистрибутору TVCO. В компании отметили, что уже приступили к совместной работе по продвижению картины вместе с TVCO и верят в большой международный потенциал картины, уже подкрепленный международными наградами и предпочтениями фестивальных отборщиков.

Art Pictures Distribution представила на американском кинорынке семейный фильм ПАЛЬМА производства компаний «Марс Медиа», «Амедиа продакшн» и OKKO Studios. По картине закрыты сделки на Польшу, Чехию и Словакию. Были получены предложения от территории Китая, Латинской Америки, Тайваня, Кореи, США, Италии, Германии и Франции. Также на AFM была заключена сделка с HY Media по продаже фильма ЛЕД 2 на территорию Китая.

ГК «Планета Информ» провела на рынке более 50 встреч, международным байерам были представлены две ключевые картины – мистический триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ, а также хоррор собственного производства БЫВШАЯ, − которые привлекли большое внимание участников рынка. В компании отметили, что на оба фильма начали поступать предложения, при этом наблюдается интерес как в привычных для этих жанров странах (Юго-Восточная Азия, Корея, Япония, Латинская Америка), так и в странах Европы, что для компании является позитивной новостью, так как интерес к российским хоррорам на европейских рынках присутствует не всегда.

Компания All Media провела около 30 онлайн-встреч с мировыми дистрибyторами. Наибольший интерес проявили закупщики из Азии, США, Латинской Америки. По ряду фильмов были достигнуты договоренности, в частности, пакет фильмов был продан на один из телеканалов Венгрии; фильм СПАСТИ ЛЕНИНГРАД приобрела ведущая компания-дистрибутор из Испании Mediaset.

В дополнение к полнометражному фильму ТОБОЛ, студия Yellow, Black and White представила многосерийную версию исторической эпопеи с одноименным названием. Сериал накануне с большим успехом прошел на Первом канале. В компании отметили значительный интерес в российском контенте со стороны западных партнеров.

Bubble Studios на AFM анонсировала фильм МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР. Основные материалы по проекту планируется показать на Берлинском рынке EFM и там же закрыть все сделки. Но представители компании уже подтвердили интерес всех территорий мира – на AFM прошло более 40 встреч, и были получены предложения с ключевых территорий на основе трейлера. Это Германия, Италия, Испания, Бенилюкс, Скандинавия, США, Великобритания, Китай, Япония, Корея, Латинская Америка, Индия, Тайвань, Вьетнам, Франция, Португалия, Монголия и другие страны.

Mars Media Entertainment провела на кинорынке ряд встреч, отметив интерес ко всем своим фильмам, особенно к сериалу «Золотая Орда». По словам представителей компании, это был «живой рынок» и он оставил позитивные впечатления.

Компания Russian World Vision в рамках AFM 2020 представила зарубежным байерам анимационный фильм ОГОНЕК-ОГНИВО, который заинтересовал дистрибуторов из США, Канады, Латинской Америки, Китая, Франции, Германии, Испании и других стран. Компания также продолжила переговоры по фильму ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, который пользовался вниманием многих азиатских и европейских закупщиков. После скрининга хоррора АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА к картине проявили интерес японские и корейские дистрибуторы, в настоящее время ведутся переговоры. Кроме того, продолжилось обсуждение возможностей по реализации прав на фильмы ФЕЯ, КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, ГУДБАЙ АМЕРИКА, БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, СМОТРИ КАК Я, КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM, СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ и многие другие.

Для Пятого канала, представляющего, в основном, телевизионный контент, это был первый опыт участия в AFM. По словам их представителей, несмотря на то, что рынок специализируется на кино, он прошел очень успешно: были проведены встречи с дистрибуторами Китая, Индии, Вьетнама. Особым интересом пользовался сериальный контент.

Киностудия Proline Film впервые приняла участие в AFM. На рынке был представлен скрининг картины ПАЛЬМИРА режиссера Ивана Болотникова, рассказывающей о дагестанском враче Артуре, спасающем свою дочь, попавшую под влияние радикальных исламистов в Сирии. Также был анонсирован новый проект, запущенный в производство: ПОЛЕТ расскажет о судьбе и взрослении братьев-близнецов, осваивающих сложную и опасную профессию военных летчиков. Режиссер фильма Александр Золотухин – ученик Александра Сокурова, и сам мэтр мирового кинематографа выступает в роли творческого консультанта картины. Также компания предложила американскому рынку каталог артхауса и авторского кино, созданного на киностудии за предыдущие годы. Итогами рынка стал активный интерес со стороны зарубежных VOD-платформ, в настоящее время ведутся дальнейшие переговоры.

В рамках американского кинорынка компания «Один Медиа» провела встречи с представителями телеканалов и цифровых платформ из Европы, США, Канады и Латинской Америки. Наблюдается огромный интерес к проектам «Великий Северный путь», «Урарту. Забытое царство», документальным циклам «Армагеддон» и «Вредный мир», а также военному сериалу «Джульбарс». За неделю достигнуты предварительные договоренности о продаже контента на территории Италии, Испании, Скандинавии, а также агрегаторам цифровых платформ Huawei, Pluto TV, iTunes и Hulu.

«Совтелеэкспорт», дистрибутор контента ВГТРК, провел встречи с компаниями из США, Франции, Китая, Филиппин, Польши, Канады, Ирландии и Италии. В настоящее время идут переговоры по лицензированию пакета документальных фильмов на территории Италии, а также пакета сериалов («Рожденная звездой», «Королева красоты» и др.) на территорию Польши. Обсуждается продажа прав на сериал «Кровавая барыня» крупному видеосервису.

Компания Mirsand по итогам рынка реализовала права на фильм ОН − ДРАКОН компании Encripta на территорию Латинской Америки. Также были проведены переговоры со всеми основными игроками международного рынка в отношении фильма, находящегося в производстве, − ФАУ 2: ПОБЕГ ИЗ АДА. Как отметили в компании, партнеры из Японии, Латинской Америки, Великобритании, Германии и Франции готовы закрывать сделку на основании предоставленного сценария и репутации компании, совсем недавно еще реализовывавшей премьерные права на фильм ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Также компания находится в активных переговорах по фильму ХОЧУ В ИГРУ: в конце ноября партнерам из Азии и Центральной Европы будут предоставлены просмотровые материалы.

Компания Riverlet Films показала дистрибуторам фильмы ГИПНОЗ Валерия Тодоровского и ЦОЙ Алексея Учителя, и сейчас ведутся переговоры с байерами по нескольким территориям; также получены запросы от многих кинофестивалей. Большой интерес вызвала картина ПАЛЬМИРА, которую снимает Андрей Кравчук и продюсирует Алексей Учитель. По словам представителей компании, впервые были показаны промо материалы со съемок, и обратная связь от участников рынка позволяет думать, что у фильма будет очень успешная международная дистрибуция.

Rock Films представила проект KITOBOY, получивший Гран-при программы «Дни Венеции» 77-го Венецианского кинофестиваля, а также картины БИТВА и МАТИЛЬДА. По итогам AFM есть заинтересованность от японских, испанских и других дистрибуторов по этим проектам.

RFG Distribution на кинорынке презентовала драму БУРАН, заинтересованность в которой проявили Америка, Франция, Испания, Словакия, Польша, Пакистан, Индия, Япония и Китай. Скрининг проекта будет доступен до марта 2021 года, и в компании уверены, что есть все шансы заключить новые соглашения.

«Спутник Восток Продакшн» представили фильм ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ и сериал в жанре мюзикла «До самого солнца». Компания провела переговоры с рядом американских компаний, которые были заинтересованы как в полнометражных фильмах, так и в сериалах, в настоящее время обсуждаются условия возможных сделок.

«Итоги AFM и крупные сделки игроков индустрии в очередной раз показали востребованность самых разных жанров российского контента на всех континентах, − говорит генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − Приятно, что не только новые проекты в разработке и новинки 2020 года вызывают интерес международных дистрибуторов, но и релизы предыдущих лет, что говорит об их невероятной актуальности и высоком качестве. Также мы видим большой интерес к нашему контенту со стороны американских компаний, приобретающих права для Северной Америки, где, пожалуй, самая взыскательная аудитория в мире. Кроме того, хочется поздравить с дебютом некоторые компании, которые впервые участвовали в AFM, и этот первый опыт уже принес продуктивные переговоры и перспективы сотрудничества».

Для российских производителей анимации рынок AFM также прошел успешно. Компания «Союзмультфильм» провела около 10 встреч с дистрибуторами из США, Германии, Франции. Активизировались переговоры по картинам АДЬЮТАНТ СУВОРОВА (релиз в России запланирован на весну 2021) и ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ. Также международных байеров заинтересовал проект ФОРМУЛА ВОДЫ.

Главной сделкой на этом рынке контента для Wizart стало заключение договора на территориях США и Канады. Также в ходе AFM 2020 студия провела встречи с несколькими крупными компаниями и агентами по продаже контента. Интерес к мультфильмам студии проявили дистрибуторы из Турции, Китая, Сингапура, Шри-Ланки, Индонезии, Португалии и Италии. Компания Wizart Animation подписала договор с глобальным независимым американским дистрибутором Vertical Entertainment о полнометражных блокбастерах СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ и ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ. Релиз мультфильмов состоится 18 декабря 2020 и 29 января 2021 соответственно.

Компания RG Bros Studio презентовала международным закупщикам мультсериал «Пчелография». В рамках AFM были проведены переговоры с компанией This One TV по возможностям дистрибуции контента.

Prad Media представила международным байерам мультсериал «Лучик и Букашечка», фильмы «Лесорубы» и «Система X». В рамках онлайн-рынка были проведены встречи с дистрибуторами, сейчас продолжаются переговоры с представителями Скандинавии, Турции и Японии.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

19.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскино