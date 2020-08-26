AFM предоставит байерам бесплатный доступ к онлайн-платформе

American Film Market (AFM) объявил сегодня о том, что все аккредитованные на него байеры смогут получить доступ для участия в работе платформы AFM 2020 Online бесплатно. Учетные записи байеров предоставят доступ к онлайн-показам, всем страницам участников, прямым эфирам конференций и платформе MyAFM на все пять дней мероприятия. Компании-покупатели, которые ранее не были аккредитованы AFM, должны подать заявку на аккредитацию до 23 октября. Регистрация открыта на AmericanFilmMarket.com.

В этом году AFM состоится в период с 9–13 ноября в онлайн-формат. Организаторы уверены, что с его помощью удастся охватить гораздо большую аудиторию заинтересованных лиц, чем обычно.

Также они напоминают, что уже открыта регистрация участников. Онлайн-платформа AFM 2020 представит участникам возможность работы в двух различных пространствах: Industry Offices, где будут представлены торговые, производственные и дистрибьюторские компании и международные организации, и LocationEXPO®, цель которого помочь продюсерам представить конкретные проекты и найти партнеров для их воплощения в жизнь. Стоимость участия в выставке для продавцов контента составляет $495 (включает в себя особый набор функций и услуг в дополнение к специальной странице участника), а для гостей − $195.

Более подробная информация о сессиях, сетевых функциях и событиях будет представлена ​​в ближайшее время.

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26.08.2020 Автор: Артур Чачелов