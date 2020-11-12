АВК обратилась в прокуратуру из-за кинотеатров Краснодарского края

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) 9 ноября обратилась к прокурору Краснодарского края с просьбой провести проверку действий губернатора региона в отношении ограничений работы кинотеатров. Об этом сообщается на сайте организации. АВК хочет прояснить обоснованность продления запрета на работу кинотеатров, и проверить на соответствие принятых нормативных правовых актов требованиям Роспотребнадзора по соблюдению этапности снятия ограничений.

«Наблюдая за ситуацией по снятию ограничений в Краснодарском крае, Ассоциация пришла к выводу, что имеются признаки необоснованного запрета на деятельность кинотеатров, − говорится в сообщении АВК, − в то время как в крае открыты спортивные объекты, объекты общественного питания, туристические объекты (в том числе по приему детей), активно ведется бронирование отелей, пансионатов, баз отдыха на новогодние каникулы, проводятся массовые мероприятия, концерты эстрадных артистов, проведены кинофестивали и всероссийская Ночь кино. А кинотеатры при всем этом остаются закрытыми!».

В заявлении говорится, что Ассоциацию не может не беспокоить этот факт, так как простой кинотеатров уже более семи месяцев не только наносит значительный материальный ущерб их деятельности. Кроме того, АВК обращает внимание, что запрет на работу площадок фактически лишает жителей региона возможности отвлечься от повседневных забот, «которые сегодня ложатся тяжким психологическим, эмоциональным, экономическим бременем на жителей».

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12.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ассоциация владельцев кинотеатров