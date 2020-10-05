Ассоциация владельцев кинотеатров написала открытое письмо к руководителям регионов

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) опубликовало обращение к руководителям регионов, в котором обратила внимание на несправедливое отношение властей к кинотеатрам, в также предостерегла от попыток повторно заморозить работу этого вида бизнеса. Обращение под название «Кинотеатры – не маршрутка!» было опубликовано на сайте Ассоциации и в социальных сетях.

БК приводит его текст полностью.

В последние дни все чаще и чаще возникают разговоры об угрозе «второй волны» распространения новой коронавирусной инфекции в России. Средства массовой информации, отрабатывая повестку, вновь наперебой друг с другом соревнуются в поиске самых опасных мест для заражения, и с завидным постоянством к таким «опасным» местам приписывают кинотеатры.

Такая целенаправленная агитация против кинотеатров, очевидно порождена либо некомпетентностью тех, кто заявляет об этом, либо, что еще хуже, связана со стремлением создать видимость действий региональных чиновников, обязанных принимать хоть какие-то меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Но если абстрагироваться от эмоций и оперировать лишь фактами, то достаточно сложно обосновать, чем кинотеатры опаснее, например, магазинов или общественного транспорта. Несмотря на то, что сегодня кинотеатры возобновили работу в большинстве стран мира, нет ни одного исследования, которое бы доказывало высокий риск заражения именно в кинотеатре при соблюдении всех противоэпидемиологических мер.

Если принять во внимание, что кинотеатры по всей стране были закрыты в конце марта 2020 года, а кривые статистики продолжали расти, как минимум, до середины мая, то получается, что закрытие кинотеатров никаким образом не снизило темпы заболеваемости в стране!

Очевидно, что проблема была не в кинотеатрах - разве могут условия в кинотеатре сравниться с потоками людей в магазинах или в общественном транспорте? Кинотеатр – это не маршрутка!

На самом деле сегодня кинотеатры одно из самых безопасных общественных мест массового посещения и скопления людей:

современные кинозалы – это 15-20 кубометров пространства на одного зрителя при полной загрузке кинозала, а с учетом, что средняя загрузка открытых осенью кинозалов составляла не более 20%, то этот объем пространства на одного зрителя просто увеличивается кратно;

в современном кинотеатре предусмотрен как минимум трехкратный обмен воздуха в течение часа и выключен режим рекуперации;

кинотеатры практически единственное общественное пространство, где после каждого зрителя (после каждого сеанса) проводится дезинфекция кинозала;

в кинозалах кинотеатров соблюдается социальная дистанция (за исключением членов одной семьи и лиц, проживающих вместе), а зрители даже не сидят лицом друг к другу, так как всё их внимание направлено на киноэкран.

И при всем этом кинотеатры соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров, Стандарты безопасной деятельности кинотеатров, и все, даже порой избыточные, требования региональных властей и региональных подразделений Роспотребнадзора.

Назовите хоть одно общественное пространство, где применяются аналогичные меры?

Но мы хотим сказать про кинотеатры еще.

Мы не будем говорить о том, что благодаря почти полугодовому закрытию, убытки российских кинотеатров уже составят не менее 50 млрд рублей к концу года – это ничтожная сумма в масштабах страны или крупного региона;

Мы не будем говорить о кинотеатрах Ставропольского или Краснодарского края, Мурманской, Кемеровской, Волгоградской областей и других регионов, в которых деятельность по публичной демонстрации фильмов до сих пор находится под запретом;

Мы не будем говорить о том, что российские кинотеатры, годами исправно платившие налоги, в результате остались практических без каких-либо мер государственной поддержки – лишь малая часть кинотеатров смогла воспользоваться зарплатными субсидиями и кредитами. А те кинотеатры, которые воспользовались кредитными программами на выплату зарплат, фактически оказались в ловушке – наступает срок погашения кредитов, приближается месяц мониторинга среднесписочной численности. Согласитесь, что для предприятий, которые полгода стояли закрытыми, это выглядит достаточно цинично;

Мы не будем говорить о 35 тысячах сотрудников кинотеатров по всей стране, которые остались без работы, которые не знают даже в каком статусе они встретят Новый год – на бирже труда или в режиме простоя – в конечном итоге, что такое 35 тысяч людей и членов их семей для нашей огромной страны?

Мы не будем говорить о том, что благодаря многолетней многомиллиардной финансовой поддержке российского кинопроизводства, в самый сложный момент, кинотеатры и наши зрители остались практически без крупных значимых российских фильмов в прокате – ведь отчеты по кассовым сборам российских фильмов важнее поддержки отрасли;

Мы только хотим обратить внимание на то, что не все измеряется деньгами, что не только экономические последствия должны приниматься в расчет, когда принимаются решения закрыть кинотеатры!

Всемирная организация здравоохранения в преамбуле своего устава отмечает, что здоровье – это не только физическое благополучие людей, но и душевное, и социальное благополучие. Нельзя не принимать во внимание, что кинотеатры для граждан страны — это способ отвлечься от негативного настроения, вызванного вынужденными карантинными мерами, отвлечься от замкнутого домашнего пространства, это возможность испытывать положительные эмоции, так необходимые сегодня всем.

Мы обращаемся к руководителям субъектов Российской федерации! Мы понимаем, что закрытие кинотеатров – это эффектное решение, наглядно демонстрирующее видимость борьбы с распространением инфекции, не нанося экономике вашего региона особого ущерба. Но результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут.

В конечном итоге, помните, что, закрывая кинотеатры вы не снижаете угрозу распространения инфекции – она не в кинотеатрах, но вы способствуете росту психических расстройств, домашнего насилия и депрессии своих граждан, и последствия таких решений будут иметь колоссальные негативные последствия для вашего региона, для всей страны.

05.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: АВК