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АВК выступила против массового проката в кинотеатрах «фильмов из онлайна»

Работа такими проектами должна происходить на особых условиях

Ассоциация владельцев кинотеатров России (АВК) изложила свою позицию по вопросу кинотеатрального проката фильмов, выходящих на онлайн-видеоплатформах, а также насчет процессов, влияющих на  изменения сроков кинотеатрального окна. Заявление стало реакцией на все чаще появляющееся предложение со стороны дистрибьюторов на прокат фильмов из онлайна, а также, по всей видимости, новостей о заключении соглашения между студией Universal и самой большой киносетью мира AMC, менящего привычные правила игры на рынке.

АВК заявила, что «вводить в заблуждение кинозрителей, предлагая им для широкого показа в кинотеатрах под видом фильмов, созданных для кинотеатров, киноверсии телесериалов или телефильмы, произведенные для показа на онлайн-видеоплатформах» недопустимо. В Ассоциации уверены, что кинотеатры предназначены для фильмов, действительно снятых для больших киноэкранов, а также для коллективного восприятия и просмотра. 

В АВК особо подчеркнули считает, что фильмы должны выходить в широкий кинотеатральный прокат эксклюзивно, не менее чем за 90 дней до выхода на других платформах. «Данное положение должно быть зафиксировано в лицензионных договорах о кинотеатральном прокате, а в случае несоблюдения таких обязательств со стороны правообладателя должно происходить автоматическое изменение финансовых условий проката такого фильма в пользу кинотеатров, − говорится в заявлении Ассоциации.

При этом, АВК допускает, что некоторые проекты, уже вышедшие на онлайн-видеоплатформах, либо выходящие одновременно на онлайн-видеоплатформах, могут быть показаны в кинотеатрах. Однако такие показы должны проходить в рамках специальных или экспериментальных показов, фестивальных показов, событийных мероприятий − эвентов и т.д.на особых для кинотеатров экономических условиях.

Напомним, что 30 июля в прокат выходит фильм ФЕЯ, который является проектом онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», к тому же вышедшим в виртуальный прокат еще в конце апреля. При этом прокатчик ФЕИ предлагает фильм кинотеатрам на особых условиях − площадки смогут оставить себе все сборы, полученные в ходе проката картины.    

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30.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: АВК

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