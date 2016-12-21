Французский суд признал «Жизнь Адель» «фильмом для взрослых»

Спустя три года после появления на экранах скандальный фильм ЖИЗНЬ АДЕЛЬ, победивший на Каннском кинофестивале 2013 года, был признан не соответствующим своему прокатному рейтингу. К такому выводу пришел аппеляционный суд в Париже, удовлетворивший иск организации католиков-старообрядцев Promouvoir, который та подавала к Министерству культуры Франции. Суд потребовал от ведомства отозвать у картины прокатное удостоверение с категорией возрастного ограничения 12+. В решении судьи говорится, что фильм не соотвествует своему рейтингу и содержит «множество сексуальных сцен, представленных в реалистичной манере, грубо», что может «ранить чувства подростков».

Французский Минкульт намерен обжаловать это решение в аппеляционной инстанции уровнем выше, однако пока признанный фактически порнографическим фильм потерял право демонтсрации на кино- и телеэкранах. Однако если Государственный совет не поддержит ведомство, оно сможет выдать фильму новую прокатку с более высоким возрастным цензом. Такой прецедент уже был в начале 2000-х, когда Promouvoir через суд добилась запрета картины BAISE-MOI (в России выходила на лицензионных носителях под названием ТРАХНИ МЕНЯ).

Гильдия авторов, режиссеров и продюсеров Франции поспешила осудить решение суда по ЖИЗНИ АДЕЛЬ. Она выпустила заявление, где отметила что не согласна с тем, что «культура и свобода оказываются под игом моралистов», и возмущена, что суд поддержал «постыдные аргументы обскурантистской организации».

В России ЖИЗНЬ АДЕЛЬ изначально выходила со взрослым рейтингом 18+.

21.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсанть