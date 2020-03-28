Новый ВРИО департамента кинематографии рассказал о своих задачах

Ольга Любимова назначила Дениса Агаронова временно исполняющим обязанности директора Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации. БК попросил нового главу профильного департамента рассказать о своих основных задачах на новой должности.

«Ключевые задачи в сфере кинематографии закреплены в стратегических документах − национальном проекте, Стратегии развития культурной политики, публичной декларации Минкультуры России и других, − отметил Денис Агаронов. − Если говорить про первоочередные задачи, то это: обеспечение бесперебойного функционирования системы государственной поддержки кинематографии и подведомственных Министерству культуры государственных предприятий; развитие электронных сервисов при проведении конкурсов на получение государственной поддержки в сфере кинематографии и совершенствование правовых механизмов, направленных на развитие российского кино. Кроме того, сейчас на киноиндустрию влияет распространение коронавируса нового типа, и в ближайшей перспективе необходимо провести оценку возникающих издержек».

С 2018 года Денис Агаронов принимал участие в работе Проектного офиса Правительства Российской Федерации в должности заместителя директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС. До этого работал преимущественно в государственных организациях и компаниях включая «Внешэкономбанк», Государственной комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. Работал в Министерстве экономического развития РФ. Длительное время он занимался проблемами авторского и смежных прав, возглавляя отдел контроля за использованием результатов интеллектуальной деятельности в сфере массовых коммуникаций Россвязьохранкультуры. Однако напрямую с кинематографом его деятельность связана не была.

«В Департаменте кинематографии Минкультуры России работают высокопрофессиональные сотрудники, − говорит Агаронов. − Для обеспечения стабильной и плановой работы руководитель подразделения, прежде всего, должен обладать достаточным опытом управления, а также понимать специфику работы Правительства РФ. Этот управленческий навык позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы профессиональной экспертизы и в целом обеспечить стабильную и эффективную работу Департамента».

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28.03.2020 Автор: Никита Никитин