В России появилась премия для национального кино

В Казани учредили Межрегиональную премию в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка). Награда за достижения в области национального кино будет вручаться на конкурсной основе молодым авторам по нескольким номинациям по результатам тайного голосования экспертов и зрительских рейтингов. Автором и инициатором премии выступила дирекция по поддержке кинопроектов и организации киномероприятий «Время кино». Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Премия организована с целью выявления молодых талантов в регионах России, их мотивации и финансовой поддержки за реализованные проекты, а также для продвижения национального кино, расширения его географии и увеличения аудитории. Оценка заслуг молодых кинематографистов будет осуществляться по трем критериям: успешный прокат в своем регионе и за его пределами, успешное фестивальное продвижение (в том числе на международной арене) и высокий рейтинг интернет-активности.

Призовой фонд премии – 1 300 000 рублей. Денежные призы определены в номинациях: «Лучший игровой полнометражный фильм на национальном языке», «Лучший документальный фильм на национальном языке», «Лучший короткометражный фильм на национальном языке», «Лучший анимационный фильм на национальном языке» и «Зрительские симпатии».

Вручение премии будет проводиться в два этапа: 27 декабря − накануне Дня международного кино (по итогам зрительских рейтингов) и 27 августа − в День российского кино (по итогам экспертного голосования).

На соискание премии рассматриваются отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 января 2018 года по 1 ноября 2019 года. Лауреатов премии определяет экспертный совет во главе с киноведом Кириллом Разлоговым. По результатам премии будет создан каталог участников и победителей, на сайте при согласовании с правообладателями будут выложены фильмы для показа в разных регионах России.

«Это первая премия такого рода, специально для регионалов. Подать заявку могут молодые авторы до 35 лет и претендовать на победу с денежным призом. Также для авторов без возрастных ограничений, участников кинопроцесса и актеров мы учредили «Золотую тарелку» по другим номинациям, – рассказала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова. – Мы планируем увеличить призовой фонд с помощью спонсоров и партнеров, работа в этом направлении уже ведется. Также на премию может претендовать проект, созданный при участии нескольких стран (копродукция), в случае, если заявка поступит от российской стороны. Приглашаем к участию всех желающих».

Сайт премии на стадии разработки, однако прием заявок на нем уже доступен.

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06.08.2019 Автор: Артур Чачелов