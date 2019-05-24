Amedia TV и CBS Studios International объявили о новом долгосрочном соглашении, в рамках которого российская компания получит эксклюзивные права на все новые сериалы телеканала Showtime и сервиса CBS All Access, а также большое число премьерных сериалов CBS. Об этом сообщает пресс-служба Amedia TV.

Эксклюзивное соглашение включает в себя огромную библиотеку текущих и всех будущих проектов Showtime. Подписчикам телеканалов Amedia TV и платформы Amediateka будут доступны такие громкие недавние новинки, как «Побег из тюрьмы Даннемора» с Патрисией Аркетт (за свою игру она получила премию «Золотой глобус») и Бенисио Дель Торо, «Шучу» с Джимом Керри от выдающегося французского визионера Мишеля Гондри и жгуче остроумная финансовая комедия «Черный понедельник» Сета Рогена. Еще одна значительная премьера — драма «Самый громкий голос в комнате», ради роли в которой оскаровский лауреат Рассел Кроу изменился до неузнаваемости. Также в каталоге появятся комедия «Ничего не происходит», драма «Коллективный разум» и детектив «Странный ангел».

В рамках новой многолетней сделки российские зрители получат эксклюзивный доступ к таким громким проектам, снятым для платформы CBS All Access, как перезапуск «Сумеречной зоны» от оскаровского лауреата Джордана Пила, «Расскажи мне сказку» от культового хоррормейкера Кевина Уильямсона и драмеди «В темноте», спродюсированном Беном Стиллером. Кроме того, в рамках соглашения Amedia TV получит права на будущие проекты — экранизацию классики Стивена Кинга «Противостояние», «Почему женщины убивают» и многие другие.

Помимо новинок студии в каталог сделки войдут такие проверенные временем хиты, как «Миллиарды», «Рэй Донован», «Любовники», «Дэдвуд», «Блудливая Калифорния», «Декстер» и «Обитель лжи».

«Ключевая ценность Amediateka − это лучшие сериалы планеты, международный эксклюзивный премиальный контент, − говорит Лен Блаватник, совладелец группы компаний Amedia. − Amediateka показывает своим подписчикам все самое крутое, что появляется в мире сериалов. И мы рады этой сделке и возможности показать нашим зрителям великолепные тайтлы студий Showtime и CBS».

«Это соглашение является примером того, насколько разнообразный и обширный контент студия CBS может предоставить международным премиальным вещательным компаниям, − подчеркивает Армандо Нуньез, президент и исполнительный директор Международной команды дистрибуции CBS. Amedia TV ранее прекрасно справлялась с показом картин CBS и Showtime, и мы с нетерпением ждем того момента, когда AmediaTV получит расширенный доступ к нашему контенту благодаря этой сделке».

Компания Amedia TV вышла на российский медиарынок в 2013 году и на сегодняшний день является лидером российского рынка премиального телевидения и SVOD. Компания сотрудничает с ведущими российскими и мировыми студиями и имеет многолетние эксклюзивные сделки с HBO, Showtime, Starz, Fox, Sky, Sony Pictures Television и другими. Пакет Amedia Premium, куда входят телеканалы Amedia Premium и Amedia HIT, представлен в сетях федеральных операторов платного ТВ; базовые телеканалы A1 и A2 охватывают 7 миллионов домохозяйств; онлайн-сервис Amediateka доступен на всех основных платформах – web, mobile, Smart TV, Apple TV и приставках операторов платного ТВ.

Студия CBS Studios International является лидирующим поставщиком услуг в сфере программирования на международной телевизионной арене, выдавая свыше 200 лицензий для зарубежных рынков на более чем 60 языках для различных медийных платформ. Подразделение занимается дистрибуцией контента, принадлежащего CBS Television Network, The CW, CBS All Access, а также материалами CBS Television Distribution, Showtime Networks, CBS News, CBS Films и библиотекой, содержащей свыше 70 000 часов вещания. Студия CBS Studios International располагает 13 офисами по всему миру, включая штаб-квартиру в Лос-Анджелесе и головной офис региона EMEA в Амстердаме. CBS Studios International является подразделением CBS Corporation.

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24.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Amedia TV