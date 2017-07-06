Аннетт Бенинг возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Американская актриса Аннетт Бенинг согласилась стать председателем жюри 74-го Венецианского международного кинофестиваля. Об этом рассказал художественный руководитель киносмотра Альберто Барбера. От отметил, что женщина возглавит жюри фестиваля впервые за последние 11 лет. В прошлый раз это случалось в 2006 году, когда в жюри председательствовала Катрин Денев.

Аннетт Бенинг – четырехкратный номинант премии «Оскар» и обладатель двух «Золотых глобусов». Актриса известна по ролям в фильмах ВАЛЬМОН, КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ, ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ и другим. Имена остальных членов жюри не обнародованы: его полный состав пока формируется.

В последние годы Венецианский кинофестиваль стал важной площадкой для премьер многих амбициозных американских кинокартин. Свой долгий путь к «Оскару» на нем начинали ГРАВИТАЦИЯ, БЕРДМЭН, В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ, ЛА-ЛА ЛЕНД и другие. В этом году фестиваль пройдет в период с 30 августа по 9 сентября. Список участников киносмотра будет анонсирован 27 июля.

06.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety