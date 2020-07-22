Российский фильм «Аутло», поднимающий темы ЛГБТ, выйдет в прокат осенью

Cкандальный фильм Ксении Ратушной АУТЛО обрел российского прокатчика. Ленту выпустит кинокомпания HHG, известная работой с бельгийской драмой о трансгендерной балерине ДЕВОЧКА и финским проектом о БДСМ СОБАКИ НЕ НОСЯТ ШТАНОВ.

АУТЛО рассказывает историю брутального хулигана (Глеб Калюжный), чьи душа и тело становятся объектом вожделения сразу двух персонажей − юной преступницы Аутло (Елизавета Кашинцева), исповедующей либертинаж, и одноклассника-гея Никиты (Виктор Тарасенко). Параллельно с современной романтической историей в 1985 году разворачивается сюжет о любви генерала Владислава (Виталий Кудрявцев) к трансгендерной танцовщице Нине (Евгений Шварцман).

«Парадоксальным образом получилось, что наш первый релиз отечественного производства объединил в себе темы, поднятые в наших двух зарубежных картинах, − отмечает гендиректор HHG Владислав Пастернак. − Таким образом, мы продолжаем открывать зрителю новые грани человеческой сексуальности, на этот раз − российской».

Несмотря на спорность затронутых тем, картине выдали прокатное удостоверение (№111012119). Однако для российского релиза фильм пришлось подвергнуть некоторым цензурным правкам. В марте АУТЛО стал неожиданным победителем фестиваля дебютов «Дух огня». Там его отметили сразу тремя призами: «Лучший фильм», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка».

«Мы счастливы, что нашим партнером по прокату стал единомышленник − дерзкий, с передовым мышлением, невероятно профессиональный, − говорит режиссер и сценарист картины Ксения Ратушная. − Когда мы делали фильм, мы были уверены, что нам даже не дадут прокатного удостоверения. Как круто, что российский зритель все-таки сможет увидеть наше кино на большом экране».

«В общей сложности на протяжении полутора лет нам отказали 24 прокатных компании. Ни присутствие на фестивалях, ни яркие рецензии кинокритиков ведущих изданий − ничто не помогало найти смелого человека, который не испугается возможных отказов кинотеатров и жалоб зрителей с «сильными духовными скрепами», − рассказывает креативный продюсер фильма Вероника Чибис. − Пока мы не переговорили с Владиславом Пастернаком, человеком, который умеет работать с такими нестандартными кейсами, как наш. Я уверена, что в партнерстве с HHG мы сможем сделать премьеру фильма и его прокат по-настоящему громкими».

Московская премьера картины, произведенной Irony Production совместно с Chibis Production, состоится в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 5 сентября 2020 года. Релиз намечен на конец октября − ноябрь.

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22.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: HHG