«Аванпост» продали крупнейшему онлайн-кинотеатру Китая

Российский фантастический фильм АВАНПОСТ с Петром Федоровым и Алексеем Чадовым выйдет в Китае на крупнейшем национальном VOD-сервисе iQIYI, который ежемесячно посещают свыше 500 млн пользователей, включая более 50 млн платных подписчиков. Соответствующее соглашение с представителем крупнейшего в мире дистрибуционного рынка подписала компания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), реализующая международные права на фильм.

iQIYI основан китайским интернет-гигантом Baidu и является, помимо прочего, онлайн-показчиком контента Netflix Original в Поднебесной. Собственно и сам сервис часто называют китайским аналогом Netflix, в активе которого, помимо лицензированного контента, значится более 80 популярных оригинальных проектов собственного производства.

Таким образом, российский постапокалиптический триллер будет представлен на всех самых значимых международных территориях. Ранее было объявлено, что АВАНПОСТ также выйдет в США (дистрибьютор − Shout Factory) и в Японии (New Select), где он 12 июня откроет национальный кинопрокат после карантина. На сегодняшний день права на АВАНПОСТ проданы в более чем 90 стран, включая Южную Корею, Францию, Германию, Италию, Испанию, Скандинавию, страны бывшей Югославии, Польшу, Турцию и Бразилию.

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08.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: PREMIER