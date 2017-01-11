«Ла-Ла Ленд» получил 11 номинаций премии BAFTA

Мюзикл ЛА-ЛА ЛЕНД лидирует по числу номинаций на самую престижную британскую кинематографическую премию BAFTA. Список претендентов на ее получение был опубликован 10 января. Музыкальная лента представлена сразу в 11 номинациях, включая основные: лучший фильм, лучший режиссер (Дэмьен Шазелл), лучший оригинальный сценарий, лучшая женская роль (Эмма Стоун), лучшая мужская роль (Райан Гослинг). За право называться лучшим фильмом года картина будет соревноваться с фильмами Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК, МАНЧЕСТЕР У МОРЯ, ЛУННЫЙ СВЕТ и ПРИБЫТИЕ. Кстати, последний также в числе лидеров по количеству номинаций: их у фильма Дени Вильнева сразу девять, включая лучшую режиссеру, лучшую женскую роль (Эми Адамс) и лучший адаптированный сценарий

Девять номинаций BAFTA получил и новый фильм Тома Форда ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Джейк Джилленхол) и лучшую мужскую роль второго плана (Аарон Тейлор-Джонсон). Шесть номинаций у драмы МАНЧЕСТЕР У МОРЯ, по пять у проектов ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ, ЛЕВ, ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ и Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК. Целых три номинации у блокбастера ДОКТОР СТРЭНДЖ.

Церемония вручения премии BAFTA – 2017 пройдет 12 февраля в Королевском Альберт-Холле. Ведущим вечера будет Стивен Фрай.

11.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily