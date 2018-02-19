BAFTA выбрала «Три билборда»

В воскресенье в Лондоне прошла 71-я церемония вручения главной кинонаграды Великобритании – премии BAFTA. Триумфатором этого года стал фильм ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ. Фильм был заявлен в девяти номинациях и одержал победу в пяти из них. Лента названа лучшим фильмом года, лучшим британским фильмом года, призами отмечены Фрэнсис МакДорманд за «Лучшую женскую роль» и Сэм Рокуэлл за «Лучшую мужскую роль второго плана». Кроме того, картина получила приз за лучший оригинальный сценарий.

Лидером по числу номинаций была ФОРМА ВОДЫ Гильермо дель Торо. Однако в результате проект получил только три премии BAFTA. Он победил в номинациях «Лучший режиссер», «Лучшая работа художника-постановищка» и «Лучший композитор».

Лучшим актером признан Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. Лучшим оператором стал Роджер Дикинс за работу над фильмом БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049. Лучшим мультфильмом стала ТАЙНА КОКО компании Pixar.

Лучшим фильмом на иностранном языке довольно неожиданно стала корейская эротическая драма СЛУЖАНКА. Российская НЕЛЮБОВЬ, попавшая в номинанты по этой категории, осталась без приза.

19.02.2018 Автор: Артур Чачелов