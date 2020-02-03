BAFTA раздала призы

Британская киноакадемия провела торжественную церемонию вручения своих профессиональных наград − BAFTA. Это мероприятие традиционно проходит между церемониями присуждения двух других важных кинематографических наград − «Золотого глобуса» и «Оскара». Лидером по числу номинаций на BAFTA в этом году был фильм ДЖОКЕР. Он претендовал на 11 призов, но в результате получил всего три (за лучшую музыку, кастинг и Хоакин Феникс за главную мужскую роль).

Настоящим триумфатором церемонии стала военная драма 1917. Она названа лучшим фильмом года, лучшим британским фильмом года, ей вручены премии BAFTA за лучшую операторскую работу, работу художника-постановщика, спецэффекты и работу со звуком. Постановщик фильма Сэм Мендес назван лучшим режиссером года.

Рене Зеллвегер победила в номинации «Лучшая женская роль»: ее наградили за работу в фильме ДЖУДИ. Первю в своей карьере BAFTA получил Брэд Питт − как лучший исполнитель мужской роли второго плана в фильме ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ. Награда за лучшую женскую роль второго плана у Лоры Дерн, сыгравшей в фильме БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ.

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03.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: BAFTA