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В «Газпром-медиа» появился первый заместитель директора

На должность назначена Светлана Баланова

Светлана Баланова назначена первым заместителем генерального директора «Газпром-медиа». Это новая позиция в управленческой структуре компании, сообщает пресс-служба холдинга. На протяжении 9 предыдущих лет Баланова возглавляла компанию IBS − одну из ведущих IT-сервисных компаний России.

«Я очень рад, что Светлана Баланова присоединилась к нашей команде. Ее знания и компетенции в области высоких технологий и цифровой трансформации будут, несомненно, востребованы с учетом цифрового вектора развития холдинга», − отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.

Светлана Баланова родилась в Москве в 1970 году, в 1992 году окончила с отличием Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. С 1993 по 2011 год с успехом строила карьеру в компании «3М», доросла до генерального директора. С 2012 года по 2020 год − генеральный директор компании IBS. С 2019 года − независимый директор в Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий». С 2014 года Баланова ежегодно входит в список лучших высших руководителей в IT-отрасли в рамках ежегодного рейтинга «Топ-1000 ведущих менеджеров России» Ассоциации менеджеров России (АМР) и ИД «Коммерсантъ».

АО «Газпром-Медиа Холдинг» – ведущий диверсифицированный медиахолдинг России и Восточной Европы, он объединяет активы во всех сегментах медиарынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах.  На сегодня в его состав входят 9 федеральных телеканалов, 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний, компания по производству и дистрибуции тематических телеканалов «Ред Медиа», 29 тематических каналов, в том числе спортивной и разножанровой направленности, ОТТ-платформа PREMIER, активы в сегменте цифровых технологий («Ума.Тех», «Квант»), спутниковый оператор НТВ-ПЛЮС, 10 радиостанций, печатные активы в виде издательств «Семь дней» и «Медиа Пресс». В компании работают 7800 сотрудников.

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27.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа

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