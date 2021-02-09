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Российский фильм попал в программу «Форум» Берлинского кинофестиваля

Это лента «Дочь рыбака» ‎Юлдус Бахтиозиной

Берлинский кинофестиваль обнародовал название фильмов, которые были отобраны для участия в престижной программе «Форум». В списке 17 проектов, а среди них − один российский. Это сатирическая сказочная фантасмагория ‎Юлдус Бахтиозиной ДОЧЬ РЫБАКА (межд. название − Tzarevna Scaling).  

По сюжету картины, продавщица рыбного ларька Полина Щукина в отчаянии от исчезновения младшего брата. Девушка мучается бессонницей, из-за которой уже с трудом откликается на реальность. Однажды она принимает подарок от странной покупательницы и начинает делать все, о чем просит ее реклама. А та обещает полное избавление от тревог и моментальное превращение в настоящую сказочную царевну. Нужно лишь выйти из комнаты – и за дверью начнется сказка. 

В этом году Берлинский кинофестиваль состоится в период с 1 по 5 марта как онлайн-событие. В основном, для международной аудитории. Параллельно с ним в онлайне пройдет традиционный European Film Market. Офлайн-фестиваль планируют провести с 9 по 20 июня. Тогда же планируются многочисленные красные дорожки, гала-премьеры и звездные фотосессии. 

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09.02.2021 Автор: Артур Чачелов

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