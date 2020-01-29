Скандальный российский фильм попал в конкурс Берлинского кинофестиваля

Берлинский кинофестиваль объявил участников основной конкурсной программы юбилейного 70-го смотра. В нее вошли новые работы именитых мировых режиссеров, а также проект Ильи Хржановского ДАУ. НАТАША. При этом, это не единственное представительство данного проекта на фестивале. Эпизод ДАУ. ДЕГЕНЕРАЦИЯ попал в спецпрограмму Berlin Special. Интересно, что помимо фильма Хржановского, также включает российский проект УРОКИ ФАРСИ Вадима Перельмана.

В основном конкурсе заявлены 18 проектов:

БЕРДИН, АЛЕКСАНДЕРПЛАТЦ, режиссер Бурхан Курбани

ДАУ. НАТАША, режиссер Илья Хржановский

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УБЕЖАЛА, режиссер Хон Сан-су

УДАЛИ ИСТОРИЮ, режиссеры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн

ПЕРВАЯ КОРОВА режиссер Келли Райхардт

ПЛОХИЕ СКАЗКИ, режиссеры Дамиано Д’Инноченцо и Фабио Роберто Д’Инноченцо

ЧУЖАК, режиссер Наталия Мета

СОЛЬ СЛЕЗ, режиссер Филипп Гаррель

НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА, режиссер Элиза Хиттман

ОБЛУЧЕННЫЕ, режиссер Рити Панх

ДНИ, режиссер Цай Минлян

НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ, режиссер Салли Поттер

СЕСТРЕНКА, режиссеры Стефани Шуа и Вероника Реймонд

ЗЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ, режиссер Мохаммад Расулоф

СИБИРЬ, режиссер Абель Феррара

УНДИНА, режиссер Кристиан Петцольд

ВСЕ МЕРТВЕЦЫ, режиссеры Марко Дутра и Каэтано Готардо

Я ХОТЕЛ СПРЯТАТЬСЯ, режиссер Джорджо Диритти с Элио Джермано.

Берлинский кинофестиваль откроется 20 февраля фильмом Филиппа Фалардо МОЙ ГОД СЭЛЛИНДЖЕРА. Напомним, что провокационный эпизод ДАУ. НАТАША был в числе четырех фильмов альманаха, не получивших прокатное удостоверение от Минкультуры России.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

29.01.2020 Автор: Артур Чачелов