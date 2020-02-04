Объявлен состав жюри Берлинского кинофестиваля

70-й Берлинский международный фестиваль объявил состав жюри. Информация о нем появилась на сайте киносмотра. В состав жюри включены кинодеятели и кинокритики из разных стран мира. Как стало известно ранее, председателем станет британский актер, режиссер и продюсер Джереми Айронс

Судить основной конкурс одного из самых престижных кинофестивалей Европы будут актриса Беренис Бежо (Аргентина / Франция), актер Лука Маринелли (Италия), режиссер Аннмари Джасир (Палестина), режиссер Кеннет Лонерган (США), продюсер Беттина Брокемпер (Германия) и кинокритик и режиссер Клебер Мендонса Филью (Бразилия).

Берлинский кинофестиваль пройдет в период с 20 февраля по 1 марта.

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04.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт фестиваля