Объявлен состав жюри Берлинского кинофестиваля

70-й Берлинский международный фестиваль объявил состав жюри. Информация о нем появилась на сайте киносмотра. В состав жюри включены кинодеятели и кинокритики из разных стран мира. Как стало известно ранее, председателем станет британский актер, режиссер и продюсер Джереми Айронс
Судить основной конкурс одного из самых престижных кинофестивалей Европы будут актриса Беренис Бежо (Аргентина / Франция), актер Лука Маринелли (Италия), режиссер Аннмари Джасир (Палестина), режиссер Кеннет Лонерган (США), продюсер Беттина Брокемпер (Германия) и кинокритик и режиссер Клебер Мендонса Филью (Бразилия).
Берлинский кинофестиваль пройдет в период с 20 февраля по 1 марта.
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04.02.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Сайт фестиваля
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