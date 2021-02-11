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В основном конкурсе Берлинского кинофестиваля не будет фильмов из России

Смотр стартует 1 марта

Организаторы Берлинского кинофестиваля опубликовали список из 15 картин, которые вошли в основной конкурс смотра этого года. Российского кино среди них нет. Наибольшее число участников − из Германии. Кроме того, представлены работы, сделанные кинематографистами Венгрии, Франции, Мексики, Кореи, Японии Ирана, Румынии и других.

Среди отобранных работ 2 дебютных фильма и 2 документальных. Все 15 фильмов будут представлены на фестивале в рамках мировых премьер. 

В этом году Россия будет представлена на Берлинале в престижной программе Forum. В нее вошла сатирическая лента ДОЧЬ РЫБАКА режиссера Юлдус Бахтиозиной.

Берлинский кинофестиваль в 2021 году пройдет в два этапа: основноdyst мероприятия проведут в режиме онлайн в период с 1 по 5 марта, а затем летом с 9 по 20 июня состоится очная часть смотра − с гала премьерами и красными дорожками в нескольких локациях Германии.

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11.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт кинофестиваля

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