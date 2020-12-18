Конкурс Берлинского кинофестиваля в 2021 году пройдет в онлайне

Организаторы Берлинского кинофестиваля официально подтвердили, что киносмотр в 2021 году будет состоять из двух этапов: онлайн-событие в марте и публичное мероприятие в июне. Решение ожидаемое, особенно на фоне сообщений о росте заболеваемости коронавирусом в Германии.

Точные даты проведения фестивальных онлайн-показов пока не названы. Зато названы даты для отраслевых событий, которы должны пройти в онлайне параллельно с фестивалем − European Film Market, Berlinale Co-Production Market, Berlinale Talents и World Cinema Fund. Их проведут в период с 1 по 5 марта. В июне состоится летнее мероприятие с многочисленными кинопоказами для широкой публики: как в обычных кинотеатрах, так и под открытым небом. Организаторы утверждают, что такое разделение позволит сохранить два столпа их мероприятия: кинорынок и фестиваль.

71-й Берлинский фестиваль первоначально был запланирован на 11-21 февраля 2021 года, но по мере того, как пандемия прогрессировала, становилось все более маловероятным, что организаторы смогут придерживаться этих дат.

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18.12.2020 Автор: Артур Чачелов