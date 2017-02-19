Берлинский кинофестиваль назвал победителей

В Берлине завершился очередной международный кинофестиваль. Вечером в субботу жюри под председательством Пола Верховена раздало призы победителям. Самая почетная награда – «Золотой медведь» – на этот раз досталась фильму из Венгрии О ТЕЛЕ И ДУШЕ режиссера Ильдико Эньеди. Гран-при получила лента ФЕЛИСИТЕ Алена Гомиса, а лучшим режиссером назван финн Аки Каурисмяки за фильм ОБРАТНАЯ СТОРОНА НАДЕЖДЫ. Кстати, Каурисмяки уже успел заявить, что это последняя картина в его карьере, и он уходит из кино. А вот дуэту Себестян Лелио и Гонсало Маза никаких громких заявлений не потребовалось: жюри отдало им «Серебряного медведя» за лучший сценарий за фильм ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА.

Судя по отзывам критиков, несмотря на сильный конкурс, полный ярких политических высказываний, решение жюри в этом году устроило всех. Так, лучшим актером назвали Георга Фридриха, исполнившего главную роль в немецкой ленте ЯРКИЕ НОЧИ. Лучшей актрисой стала кореянка Ким Мин-хи за роль в фильме В ОДИНОЧЕСТВЕ НА НОЧНОМ ПЛЯЖЕ. Статуэтку за выдающийся вклад в искусство получила монтажер Дана Бунеску за работу над картиной АНА, МОЯ ЛЮБОВЬ. а премию Альфреда Бауэра за открытие новых путей в киноискусстве получила польский режиссер Агнешка Холланд за фильм СЛЕД.

19.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс