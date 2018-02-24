Берлинский кинофестиваль назвал победителей

Фильм Алексея Германа-младшего ДОВЛАТОВ получил несколько призов Берлинского кинофестиваля. Церемония вручения наград прошла вечером, 24 февраля. Елена Окопная, работавшая над фильмом в качестве художника по костюмам, была награждена «Серебряным медведем» за выдающиеся достижения в области киноискусства. Кроме того, ранее в тот же день лента получила приз независимого жюри и приз газеты Berliner Morgenpost, который вручается на основе голосования ее читателей.

Главный приз Берлинале-2018 – «Золотого Медведя» – выиграл провокационный фильм румынского режиссера Адины Пинтилии НЕ ПРИКАСАЙСЯ! (Touch Me Not). Сама режиссер также получила приз за лучший дебют. «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил Уэс Андерсон за фильм ОСТРОВ СОБАК. Гран-при жюри, получила польский режиссер Малгожата Шумовска за фильм РОЖА (Twarz).

Приз им. Альфреда Бауэра за новые перспективы в киноискусстве получил Марсело Мартинесси за проект НАСЛЕДНИЦЫ (Las Herederas). Кроме того, «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль в этом фильме получила Ана Брун. «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль достался Антони Бажону за фильм МОЛИТВА (La Priere). «Серебряный медведь» за лучший сценарий ушел Мануэлю Алкала, Алонсо Руису Палашиосу за мексиканский фильм МУЗЕЙ (Museo).

24.02.2018 Автор: Артур Чачелов