Disney подтвердил, что «Черная вдова» выйдет в кинотеатрах, а не на стриминге

Глава Disney Боб Чапек еще раз официально подтвердил намерение компании выпустить фантастический экшн MARVEL ЧЕРНАЯ ВДОВА именно в кинотеатрах, а не на стриминговых площадках. Слухи о том, что компания может отправить релиз туда, ходили весь 2020 год. Чапек акцентировал внимание на том, что, в отличие от других проектов, ЧЕРНАЯ ВДОВА никогда даже не рассматривалась как кандидат для стримингов. У фильма будет кинотеатральный прокат и только потом она отправиться покорять просторы легального интернета.

При этом, Чапек подтвердил еще одну важную вещь − лента остается на своей нынешней дате − 7 мая (6 мая на международных территориях) и уходить с нее пока не собирается. Компания надеется, что к маю ситуацию с коронавирусом будет взята под частичный контроль, а важные для кассовых сборов площадки Лос-Анджелеса и Нью-Йорка уже откроются.

Напомним, что предыдущие крупные проекты Disney отправлял на стриминг Disney+. В частности, проекты МУЛАН и ДУША американские зрители смогли увидеть только там. А вот для следующего большого проекта − мультфильма РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН − компания попробует другой вариант: релиз появится и в кинотеатрах, и в онлайне за $29,99.

Чапек также отметил, что релизы МУЛАН и ДУШИ стали локомотивами подписки Disney+, принеся примерно 95 млн новых пользователей. Корпорация надеется, что к концу 2021 года у стримингового сервиса будет около 230 млн абонентов.

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12.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline