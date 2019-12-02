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Леонард Блаватник вложит 700 млн рублей в российское кино

Инвестиции пойдут трем проектам компании «Марс Медиа»

Миллиардер Леонард Блаватник, занимающий 59-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, вложит 700 млн рублей в российское кино. Об этом сообщают «Ведомости». Блаватник профинансирует три проекта компании «Марс Медиа» продюсера Рубена Дишдишяна. Договор об этом бизнесмены уже подписали.

Миллиардер будет вкладывать средства в проекты через принадлежащую ему компанию «АМЕДИА Продакшн». Она примет участие в создании драмы ПАЛЬМА, сиквела ГРОМКОЙ СВЯЗИ и фантастического проекта МИРА. Стороны участвуют в этих роектах на паритетных началах.

Ранее Дишдишян и Блаватник уже сотрудничали при создании фильма Т-34, а также сериалов «Гостиницы «Россия», «Золотая орда» и «Комиссарша».  Кроме того, ранее появлялась информация, что миллиардер стал сопродюсером новой многобюджетной экранизации МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ, к которой также имеет отношение компания «Марс Медиа».

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02.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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