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Кадровые изменения в «Централ Партнершип»

К команде дистрибьютора присоединился Дмитрий Большаков

«Централ Партнершип» объявила о кадровых изменениях в компании. К команде дистрибьютора присоединился Дмитрий Большаков. Он получил должность Директора по маркетингу зарубежных проектов. Кадровые изменения произошли после ухода из компании Наталии Грымовой.

Большаков работает в киноиндустрии 15 лет, все эти годы занимаясь маркетингом в компании «Двадцатый Век Фокс СНГ». В ЦПШ Дмитрий будет отвечать за стратегию продвижения проектов студий Paramount, Lionsgate и независимых зарубежных проектов.

«Очень рад появлению в нашей команде нового опытного и квалифицированного специалиста, − Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип». − Уверен, что умение работать с большими студийными проектами, многолетний опыт, экспертиза и свежий взгляд помогут Диме справиться с поставленными задачами».

Дмитрий Большаков приступил к свои новым обязанностям 7 июня.

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14.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Централ Партнершип

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