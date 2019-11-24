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Минкультуры вернулось к закону о доле сеансов одного фильма

Он регулирует разнообразие репертуара в кинотеатрах

Министерство культуры подготовило поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», которые касаются регулирования кинотеатрального репертуара. Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативных актов в пятницу, 22 ноября. В нем уточняется определения «кинотеатра» («объект культуры, включающий в себя один или более кинозалов, в которых осуществляется показ фильмов на регулярной основе») и ограничивается предельно допустимое число сеансов одного фильма. 

Так, согласно тексту проекта, «количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня». Для площадок-однозальников есть уточнение: «количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение календарной недели... не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение календарной недели».

В пояснительной записке законопроекта уточняется, что он разработан «в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов».

Рассмотрение и общественные обсуждения законопроекта на портале продлятся до 12 декабря.

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24.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Портал проектов федеральных нормативных актов

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