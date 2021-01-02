Universal перенесла релиз «Босса-молокососа 2»

Киностудия Universal приняла решение о смене даты выпуска мультфильма DreamWorks Animation БОСС-МОЛОКОСОС 2 в 2021 году. Проект должен был выйти в американский прокат 26 марта, однако теперь его релиз состоится 17 сентября. Студийные боссы и аналитики посчитали, что в марте из-за продолжающихся у кинопрокатной индустрии проблем мультфильм не соберет должных денег.

Стоявший на дате 17 сентября другой мультфильм DreamWorks Animation BAD GUYS переезжает на 2022 год. Однако точная дата его выпуска не называется.

Первый фильм франшизы БОСС-МОЛОКОСОС от DreamWorks Animation вышел в прокат в 2017 году через компанию 20th Century Fox и стал неожиданным мировым хитом. Лента собрала в прокате более $500 млн. Российский Universal из-за праздников пока не заявил для сиквела никаких новых дат, однако, видимо, это произойдет в ближайшее время.

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02.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR