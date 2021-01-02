Новости


Universal перенесла релиз «Босса-молокососа 2»

Студия посчитала, что в марте кино не соберет должных денег

Киностудия Universal приняла решение о смене даты выпуска мультфильма DreamWorks Animation БОСС-МОЛОКОСОС 2 в 2021 году. Проект должен был выйти в американский прокат 26 марта, однако теперь его релиз состоится 17 сентября. Студийные боссы и аналитики посчитали, что в марте из-за продолжающихся у кинопрокатной индустрии проблем мультфильм не соберет должных денег.  

Стоявший на дате 17 сентября другой мультфильм DreamWorks Animation BAD GUYS переезжает на 2022 год. Однако точная дата его выпуска не называется.

Первый фильм франшизы БОСС-МОЛОКОСОС от DreamWorks Animation вышел в прокат в 2017 году через компанию 20th Century Fox и стал неожиданным мировым хитом. Лента собрала в прокате более $500 млн. Российский Universal из-за праздников пока не заявил для сиквела никаких новых дат, однако, видимо, это произойдет в ближайшее время. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram 

02.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

Новости по теме:

Warner Bros. меняет партнера по кинодистрибуции в России

Universal инвестирует в новые проекты Amblin Partners Стивена Спилберга

Universal подписала соглашение о коротком цифровом окне в США с еще одной киносетью

Фильм «Не время умирать» ушел на апрель 2021 года

Universal и сеть AMC договорились о сокращении кинотеатрального окна релизов в США


Самое читаемое

Рекордсмен проката не получил ни одной номинации на премию Академии кинематографических искусств

«Золотой орел» проигнорировал «Холопа»

Подробнее
Зрителей ждут продолжения любимых сериалов и премьеры новых проектов

START рассказал о новинках января

Подробнее
Локации, декорации, трюки

Где и как снимали фильм «Огонь»

Подробнее
Большой список новых сериалов, фильмов, анимации и спецпроектов

«КиноПоиск HD» рассказал о новинках января

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 