Минувший уикенд стал худшим по сборам в России за последние десять лет

Прошедший уикенд по кассовым сборам на нашем рынке стал худшим за последние 10 лет и худшим со времен, когда БК начал выделять сборов по России отдельно от сборов по всему СНГ (с 2016 года).
Мультфильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР выиграл с 96 млн рублей, и это третий результат среди худших по сборам премьерных релизов-победителей уикендов прошлых лет. Выше него в этом списке слабых стартов − ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (138 млн) и ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (97 млн).
До эпидемии коронавируса текущий год для кинопрокатного рынка России проходил достаточно успешно. В топе худших уикендов не было ни одного из 2020 года. В то же время прошлый и позапрошлый годы представлены в данном антирейтинге тремя строчками каждый.
Топ-10: Худшие уикенды по общим сборам 2016-2020 годов (без учета СНГ)
|№
|Год
|№ уикенда
|Общие сборы уикенда
|Лидер среди новинок
|Дистрибьютор
|Дата старта
|Сборы лучшей новинки за уикенд
|1.
|2020
|12
|243 921 673*
|ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР
|UPI
|19.03.20
|96 047 402*
|2.
|2019
|17
|282 391 160
|БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|CRP
|27.04.19
|27 285 923
|3.
|2019
|35
|324 432 097
|Я ИДУ ИСКАТЬ
|FOX
|29.08.19
|56 847 051
|4.
|2017
|31
|354 488 699
|ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА
|CP
|27.07.17
|92 679 418
|5.
|2018
|36
|357 187 120
|ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2
|WDSSPR
|06.09.18
|97 159 236
|6.
|2018
|31
|361 460 686
|КРИСТОФЕР РОБИН
|WDSSPR
|02.08.18
|81 010 501
|7.
|2018
|26
|367 833 881
|ТЫ ВОДИШЬ!
|CAO
|28.06.18
|64 284 923
|8.
|2017
|18
|371 161 168
|СФЕРА
|MVK
|27.04.17
|29 205 248
|9.
|2018
|33
|411 496 615
|MAMMA MIA! 2
|UPI
|16.08.18
|53 479 928
|10.
|2019
|25
|415 277 337
|ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
|WDSSPR
|20.06.19
|137 958 386
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23.03.2020 Автор: Никита Никитин
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