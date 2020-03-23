Минувший уикенд стал худшим по сборам в России за последние десять лет

Прошедший уикенд по кассовым сборам на нашем рынке стал худшим за последние 10 лет и худшим со времен, когда БК начал выделять сборов по России отдельно от сборов по всему СНГ (с 2016 года).

Мультфильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР выиграл с 96 млн рублей, и это третий результат среди худших по сборам премьерных релизов-победителей уикендов прошлых лет. Выше него в этом списке слабых стартов − ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (138 млн) и ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (97 млн).

До эпидемии коронавируса текущий год для кинопрокатного рынка России проходил достаточно успешно. В топе худших уикендов не было ни одного из 2020 года. В то же время прошлый и позапрошлый годы представлены в данном антирейтинге тремя строчками каждый.

Топ-10: Худшие уикенды по общим сборам 2016-2020 годов (без учета СНГ)

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23.03.2020 Автор: Никита Никитин