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Минувший уикенд стал худшим по сборам в России за последние десять лет

И это, увы, не предел

Прошедший уикенд по кассовым сборам на нашем рынке стал худшим за последние 10 лет и худшим со времен, когда БК начал выделять сборов по России отдельно от сборов по всему СНГ (с 2016 года). 

Мультфильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР выиграл с 96 млн рублей, и это третий результат среди худших по сборам премьерных релизов-победителей уикендов прошлых лет. Выше него в этом списке слабых стартов − ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (138 млн) и ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (97 млн).

До эпидемии коронавируса текущий год для кинопрокатного рынка России проходил достаточно успешно. В топе худших уикендов не было ни одного из 2020 года. В то же время прошлый и позапрошлый годы представлены в данном антирейтинге тремя строчками каждый. 

Топ-10: Худшие уикенды по общим сборам 2016-2020 годов (без учета СНГ)

Год № уикенда Общие сборы уикенда Лидер среди новинок Дистрибьютор Дата старта Сборы лучшей новинки за уикенд
1. 2020 12 243 921 673* ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР UPI 19.03.20 96 047 402*
2. 2019 17 282 391 160 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ CRP 27.04.19 27 285 923
3. 2019 35 324 432 097 Я ИДУ ИСКАТЬ FOX 29.08.19 56 847 051
4. 2017 31 354 488 699 ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА CP 27.07.17 92 679 418
5. 2018 36 357 187 120 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 WDSSPR 06.09.18 97 159 236
6. 2018 31 361 460 686 КРИСТОФЕР РОБИН WDSSPR 02.08.18 81 010 501
7. 2018 26 367 833 881 ТЫ ВОДИШЬ! CAO 28.06.18 64 284 923
8. 2017 18 371 161 168 СФЕРА MVK 27.04.17 29 205 248
9. 2018 33 411 496 615 MAMMA MIA! 2 UPI 16.08.18 53 479 928
10. 2019 25 415 277 337 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 WDSSPR 20.06.19 137 958 386

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23.03.2020 Автор: Никита Никитин

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