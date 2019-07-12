Фильм «Бык», победивший на «Кинотавре», обрел дистрибьютора

Фильм БЫК режиссера Бориса Акопова, победивший в этом году на «Кинотавре», обрел дистрибьютора и выйдет в широкий российский кинопрокат. Картину выпустит компания Sony через свое прокатное подразделение WDSSPR. Об этом БК рассказала директор по маркетингу Sony Pictures в России Наталия Грымова.

«В нашем пакете присутствует жанровое разнообразие, и, помимо кассовых хитов проката, как отечественных, так и студийных, мы любим работать с авторским и жанровым кино, − сказала Грымова. − Относительно недавно Sony Pictures прокатывали такие проекты, как НЕЛЮБОВЬ и ВОЙНА АННЫ. После триумфа БЫКА на «Кинотавре» мы обратили внимание на этот фильм и включили его в наш пакет».

Две недели назад лента также победила в конкурсной программе «К Востоку от Запада» кинофестиваля в Карловых Варах. Наталия Грымова отметила, что успех на киносмотрах поможет в продвижении картины среди любителей отечественного арт-мейнстрима. Однако в Sony Pictures увидели в БЫКЕ потенциал, способный заинтересовать более широкую аудиторию: тридцатилетних зрителей, ностальгирующих по детству в 90-е и не до конца помнящих те времена.

Точная дата выпуска картины пока не сообщается.

Полное интервью с Наталией Грымовой можно прочитать в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которая будет доступна вечером в пятницу.

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12.07.2019 Автор: Артур Чачелов