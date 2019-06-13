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Новый фильм Юрия Быкова одновременно выйдет в кинотеатрах и в онлайне

Эксклюзивно по подписке его будет показывать «Кинопоиск»

Продюсеры нового фильма Юрия Быкова СТОРОЖ решились на эксперимент: лента выйдет в кинотеатральный прокат одновременно с началом проката в онлайне. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию от киносетей и сайта «КиноПоиск». Именно «КиноПоиск» станет эксклюзивным показчиком картины в Интеренете. Пользователи его онлайн-кинотеатра смогут увидеть СТОРОЖА в рамках платной подписки в то же самое время, когда лента будет идти в кинотеатрах.

Продюсеры проекта, компании «Инвада фильм», «Артлайн» и «Яндекс.Студия» считают, что выбранная стратегия поможет привлечь к фильму больше внимания. Одновременный выход картин в прокат в обычных залах и в онлайн-кинотеатрах − явление крайне редкое. Против такой практики обычно выступают представители кинотеатрального бизнеса, которые опасаются, что появление проектов даже на легальных Интернет-платформах отрицательно скажется на посещаемости релиза. Продюсеры СТОРОЖА, наоборот, уверены в обратном. Свою позицию они объясняют тем, что речь идет о российском авторском кино, которое в традиционном прокате чувтсвует себя не очень уверенно. 

Пока дата выпуска СТОРОЖА не обнародована. Первый показ картины запланирован на «Кинотавре» 15 июня. Уже изветно, что участие в экспериментальном прокате картины примут киносети КАРО и «Киномакс».

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13.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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