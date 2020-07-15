CoolConnections открывает онлайн-кинотеатр

Компания CoolConnections, известная как дистрибьютор альтернативного контента и устраитель множества фестивалей, открывает онлайн-кинотеатр. Сообщается, что он будет использоваться для показа избранных современных фильмов. Видеосервис получил название COOL PLAY. Компания позиционирует его как «новый онлайн-дом для авторского кино».

«За годы работы наша компания провела в России сотни фестивалей и показала на киноэкранах более тысячи важных фильмов со всех континентов. Настало время дополнить кинотеатральную активность онлайн-премьерами: границ для искусства кино не должно существовать, − говорится в сообщении CoolConnections. − В новом разделе сайта CoolConnections – COOL PLAY – будут проходить фестивальные показы, ограниченные определёнными датами, и репертуарные показы фильмов из коллекции компании. COOL PLAY не заменит, а дополнит наши офлайн показы».

Онлайн-киноетатр начинает работу с картин, отражающих «cool-приоритеты»: молодое, независимое, острое авторское кино, размыкающее границы между contemporary art и кинематографом. Это ленты СОЛЛЕРС-ПОЙН Мэтью Портерфилда и КТО УКРАЛ BANKSY. Первый − напряженная драма с восходящей звездой, харизматиком МакКолом Ломбарди в главной роли, «уникальный фильм, открывающий источник нешуточных страстей в повседневности и нетуристических пейзажах «одноэтажной Америки». Второй − документальный хит с Игги Попом «в роли» рассказчика, отчаянное кинопутешествие, поводом для которого стала судьба работ Бэнкси, международного человека-загадки и одного из самых влиятельных художников наших дней.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

15.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: CoolConnections